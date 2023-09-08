Новый запрет Китая привел к падению технологичных бумаг в США

Индексы США снизились в четверг. Одной из главных тем дня стали новости из Китая, где государственным служащим предписали отказаться от использования iPhone и прочей техники Apple (AAPL). Соответственно, технологичный сектор в США оказал наибольшее давление на индексы.

Число первичных обращений за пособием по безработице упало до 216 тыс. с 229 тыс. неделей ранее. Данное обстоятельство говорит о том, что у ФРС могут быть поводы для повышения ставки.

Динамика по секторам: Technology −1,57%, Materials −0,44%, Industrials −0,31%, Energy −0,22%, Financials −0,2%, Communication Services +0,11%, Consumer Staples +0,34%, Health +0,47%, Consumer Discretionary +0,5%, Real Estate +0,71%, Utilities +1,27%.

По итогам торгов:

DJIA — 34500,73 п. (+0,17%),

S&P 500 — 4451,14 п. (-0,32%),

NASDAQ Composite — 13748,83 п. (-0,89%).

Акции полупроводниковой индустрии удерживают китайский рынок от более глубокого падения.

Азиатские индексы преимущественно снижались. При общем пессимизме в Шанхае, сектор полупроводниковой отрасли повышался почти на 1%. Накануне стало известно о том, что власти КНР предписали государственным служащим и государственным корпорациям отказаться от использования техники Apple. При этом Huawei представила новый умный телефон с чипом 7 NM технологичного процесса.

Японский рынок снижался второй деньподряд. Китайский запрет на iPhone негативно отразился на акциях компаний, которые каким-либо образом связаны с Apple. Бумаги производителя литографического оборудования Tokyo Electron просели на 4,2%. Меж тем покупки преобладали в защитных секторах, как ЖКХ и недвижимость.

По состоянию на 8:20 мск:

NIKKEI 225 — 32566,89 п. (-1,29%),

Hang Seng — 18202,07 п. (-1,34%),

Shanghai Composite — 3119,58 п. (-0,09%).