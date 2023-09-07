09:45 (мск), источник: Финансы Mail.ru

Какие акции вошли в «Народный портфель» от МосБиржи

Мосбиржа опубликовала состав Народного портфеля, а Банк России планирует существенно расширить возможности получения статуса квалифицированного инвестора по образованию. О самых важных событиях нового дня рассказал Василий Карпунин, начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций».

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Василий Карпунинначальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций»
Источник: Reuters

Новые инвесторы и Народный портфель

Мосбиржа опубликовала состав Народного портфеля. В топ-10 акций по вложениям частных инвесторов по-прежнему лидерство за акциями Сбера. Их доля в структуре снизилась за месяц с 37,5% до 37,1%. В это же время сократился вес Газпрома, но выросла доля ЛУКОЙЛа на фоне анонса о байбэке.

Также Мосбиржа сообщила об открытии физлицами 422 тыс. новых счетов в августе. Общее количество инвесторов выросло до 26,39 млн человек.

Темп прироста остался на уровне прошлого месяца, когда было открыто 433 тыс. счетов. Отдельно отметим, что доля физлиц в обороте торгов акциями снова выросла: с 78,9% в июле до 82,7% в августе.

«Квала» можно будет получить через сдачу экзамена

Банк России планирует существенно расширить возможности получения статуса квалифицированного инвестора по образованию. Регулятор может ввести специальный экзамен для того, чтобы любой человек, у которого нет ни опыта, ни денег в достаточном объеме, ни образования, но который считает, что он достаточно квалифицирован. Он сможет сдать этот экзамен и стать «квалом». Об этом заявил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута. По его словам, опыт тестирования неквалифицированных инвесторов, который ЦБ РФ вводил несколько лет назад, показал, что эта модель неплохо работает.

Корпоративные события:

∙ Московская биржа: Председатель наблюдательного совета Сергей Швецов сообщил, что биржа подготовила новую стратегию и сейчас она проходит согласование с Банком России. Этот процедура может завершиться до конца сентября. В рамках стратегии может быть представлена и новая дивидендная политика.

∙ Газпром: Согласно источникам Интерфакса, вопрос о приобретении акций, включенный в повестку ближайшего заседания совета директоров, не относится ни к собственным ценным бумагам компании, ни к акциям входящего в ее энергетический холдинг ОГК-2. Ранее размытая формулировка вызвала различные трактовки среди участников рынка.

∙ Fix Price: компания сегодня опубликует финансовые результаты по МСФО за II квартал 2023 г.

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