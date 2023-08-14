Рубль осваивает новый уровень. Когда стабилизируется курс национальной валюты

И рубль продолжит слабеть, считает инвестиционный стратег управляющей компании «Арикапитал» Сергей Суверов:

«В начале недели рубль может продолжить слабеть и пробьет психологически важную отметку в 100 руб. за доллар и даже может уйти ниже. Это связано, прежде всего, с дефицитом валюты на рынке, с тем, что упали, несмотря на повышение цен на нефть, экспортные доходы».

«Мы мало продаем газа, металлов. А именно сталь в основном реализуется на внутреннем российском рынке. Другие производители цветных металлов продают их в Азию с дисконтом, поэтому экспортные доходы сократились, а импорт остается достаточно высоким. В то же время из России идет достаточно большой отток капитала, который тоже ухудшает качество платежного баланса».

Стабилизация, возможно, произойдет через месяц-полтора, не исключено, что это будет уровень где-то примерно 105−110 руб. за доллар. Сергей Суверов инвестиционный стратег управляющей компании «Арикапитал»

Что может заставить рубль остановиться?

На прошлой неделе ЦБ, вопреки собственным обещаниям, вмешался в торги и отменил бюджетное правило. В августе власти должны были закупить валюты на 40 млрд руб., теперь эти сделки отменены. Правда, на динамике торгов это не сказалось.

Кроме того, девальвация продолжается на фоне дорожающей нефти. Баррель Brent впервые с января превысил $88. Urals торгуется дешевле на 20%, но дисконт, по данным Минфина, сокращается. Со временем это должно поддержать рубль, но не сразу, считает главный экономист Райффайзенбанка Станислав Мурашов:

«До конца года мы ждем определенной стабилизации. Экспортные поступления в любом случае должны улучшиться, но это может происходить с определенным лагом. Сейчас рапортуются неплохие результаты по нефтегазовому экспорту, происходит сужение дисконтов, и рост экспортной выручки. Но, видимо, она до платежного баланса будет доходить еще какое-то время. Пока в моменте объем валюты, который у нас есть, крайне незначительный».

Что касается отметки в 100 руб. за доллар — почему бы и нет? Это всего лишь цифра, рубль вполне может дойти до нее. Станислав Мурашов главный экономист Райффайзенбанка

«Конечно, идет повышенный спрос на валюту со стороны отдыхающих, но не стоит переоценивать эффект этого фактора. Сейчас рынок и так достаточно тонкий. Устроить колебания можно, когда деловая активность возрастет, сезон отпусков кончится, и не факт, что рубль станет устойчивее к каким-то шокам. Проблема в том, что большая часть выручки получается в рублях, что снимает необходимость активных продаж. Для налогов у компаний-экспортеров, возможно, есть достаточно уже накопленной рублевой выручки и, вообще, рублевых средств, чтобы иметь возможность их заплатить. То есть этот фактор, возможно, и никак не проявит себя на курсе,» — отмечает Мурашов.

Зампред Центробанка Алексей Заботкин заявил, что слабеющий рубль не несет рисков финансовой стабильности. Впрочем, по его словам, регулятор учитывал этот фактор при принятии решения по ключевой ставке. В конце июля ее подняли до 8,5%, и, как отмечали представители ЦБ, одного повышения может не хватить. Следующее заседание запланировано на 15 сентября.

«Ъ FM» обсудил перспективы рубля с профессором Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Олегом Ицхоки. В прошлом году он получил Медаль Кларка — вторую по значимости награду в экономике — за исследование валютных курсов. По его мнению, сейчас российская валюта оценена адекватно:

Фундаментально она стоит сегодня приблизительно 100 руб. за доллар. Понятно, с чем это связано — это оттоки капитала. Просто в 2022 году сверхдоход от нефти их компенсировал. Сейчас эти оттоки капитала превышают профицит торгового баланса. Мятеж Пригожина был явно катализирующим моментом, после которого люди, у которых были активы в России, задумались о том, как их продать и вывести деньги за границу.

«Потом была национализация Danone и Carlsberg. Собственники тоже задумались о том, что пора уже продавать активы, выводить деньги. На фоне этого частные лица видят, как падает рубль и просто перестают сберегать в рублях, начинают переводить в доллары».

У Центрального банка очень мало что есть на это ответить. Единственные меры, которые остались — это финансовые репрессии, когда запрещали снимать с валютного счета деньги, был налог на покупку валюты, были запрещены переводы за границу. То есть если девальвация продолжится, скорее всего, мы опять увидим финансовые репрессии. Олег Ицхоки профессор Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе

«Повышение ставки — абсолютно очевидная мера в добавление или взамен финансовым репрессиям. Это позволяет бороться с инфляцией. Позволит ли оно остановить падение рубля? Большой вопрос, вот если поднимут процентную ставку единовременно на 12%, это остановит падение рубля, вероятно. Но мне это сложно представить».

Я бы думал не о курсе в 100 руб. или 110 руб. за доллар, а о скорости девальвации. Если она будет увеличиваться, то точно надо ожидать финансовые репрессии. Но если девальвация будет на 5 руб. в месяц, с этим можно жить. И Министерству финансов это позволяет бороться с дефицитом бюджета таким образом. Олег Ицхоки профессор Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе

За две недели августа доллар подорожал более чем на 8 руб. Это больше, чем за весь июль. А с начала года российская валюта обесценилась примерно на четверть.