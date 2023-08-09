ЦБ отказался от покупки валюты по бюджетному правилу до конца года

«Банк России принял решение с 10 августа до конца 2023 года не осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках зеркалирования регулярных операций Минфина России, связанных с реализацией бюджетного правила. Решение принято в целях снижения волатильности финансовых рынков», — говорится в заявлении ЦБ.

В пресс-релизе отмечается, что регулятор примет решение, возобновлять ли покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила, с учетом фактической обстановки на финрынках. Покупку валюты в рамках бюджетного правила Банк России отложил на неопределенный срок. Покупки могут быть осуществлены в течение 2024 года и последующих лет, сообщил регулятор.

Банк России уточнил, что продолжит проводить операции, которые связаны с инвестированием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) внутри России. ЦБ в рамках этих операций планирует продажу юаней в объеме 2,3 млрд. руб. в день до конца января 2024 года.

Бюджетное правило — механизм перевода сверхдоходов от нефтегазовой отрасли в накопления путем покупки валюты.

В 2023 году из механизма исключили предустановленную цену отсечения по Urals, при превышении которой закупалась валюта. Теперь определять, нужно ли закупать валюту на сверхдоходы будут, если фактические доходы от продажи нефти и газа за месяц превысят рассчитанный Минфином базовый уровень.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456259093&hd=2&autoplay=1&partner_ext=522" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.