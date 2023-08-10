Стоимость нефти Brent поднялась выше $88 впервые с конца января

По данным торговой площадки, стоимость октябрьского фьючерса в моменте достигла $88,09/барр., снизившись к 11:20 по мск до $87,69/барр.

Октябрьский фьючерс на нефть марки WTI при этом стоил $84,46/барр. (+0,07%).

Ранее в августе Минэнерго США повысило средний прогноз цены нефти марки Brent на 2023 г. с $79,34 за барр. до $82,62 (+4,1%) за баррель. В III и IV квартале цена этой марки нефти составит $83,77 и $87,65 за барр. соответственно. Вместе с этим повышен прогноз по стоимости Brent на 2024 г. — с $83,51 до $86,48 за барр.

В августе ведомство ожидает цену в размере $85 за барр. Рост цен в минэнерго объяснили продолжительным добровольным сокращением добычи нефти Саудовской Аравией и растущим мировым спросом. Эти факторы продолжат давление на рынок в ближайшие месяцы.

Как писали ранее «Ведомости», ОПЕК+ в июле сократила добычу нефти до минимума за два года. Добыча нефти странами — членами соглашения ОПЕК+ в июле 2023 г. сократилась на 940 000 барр./сутки по сравнению с июнем до 40,4 млн барр./сутки, говорится в обзоре S&P Global Commodity Insights. Показатель производства стал минимальным с августа 2021 г., когда действовали основные сокращения добычи, введенные ОПЕК+ в период пандемии.