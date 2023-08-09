ЦБ остановил покупку валюты: как это скажется на рубле

ЦБ отменил покупки валюты

«Решение принято в целях снижения волатильности финансовых рынков», — отмечается в сообщении регулятора. Но Банк России продолжит продавать на Мосбирже валюту в объеме 2,3 млрд рублей в день из Фонда национального благосостояния для инвестирования полученных рублей в разрешенные финансовые активы в первом полугодии 2023 года, уточняется в сообщении ЦБ.

С 7 августа Минфин начал покупать валюту на Мосбирже в фонд по бюджетному правилу (при росте цены нефти и нефтегазовых доходов ФНБ пополняется) впервые с января 2022 года. А Банк России с августа начал продавать валюту из ФНБ в рамках «зеркалирования» операций, чтобы сгладить влияние покупок на курс. Все сделки покупки-продажи валюты были сопоставимы по размеру и не должны были влиять на курс рубля.

В марте 2022 года, когда рубль падал, ЦБ также остановил все покупки валюты по бюджетному правилу, ввел обязательный 100-процентный возврат валютной выручки экспортеров в страну и повысил ключевую ставку с 8,5% до 20%, чтобы лишние деньги на балансе банков, компаний не перетекали на валютный рынок для валютных спекуляций. Сейчас многие эксперты также ожидают повышения ставки с текущих 8,5% до двузначного уровня.

Что говорят эксперты?

«Сегодня стало известно о приостановке покупки валюты по бюджетного правилу. Также возможно введение стопроцентной продажи валютной экспортной выручки», — пояснил Финансам Mail.ru инвестиционный стратег управляющей компании «Арикапитал» Сергей Суверов.

Но арсенал инструментов у ЦБ ограничен. ЦБ говорит о дефиците валюты на рынке, а напечатать ее он не может. Сергей Суверов инвестиционный стратег управляющей компании «Арикапитал»

Спасти ситуацию можно, если увеличить объем обязательной к продаже валютной выручки от экспорта, считает управляющий директор GIF Global Invest Fund Сергей Попов.

Ранее власти снизили ее объем с 80 до 50% — якобы валютный курс стабилизировался и уровень ликвидности на внутреннем рынке стал достаточен. Но сейчас это уже не так. Но не будем забывать, что деньги от продажи нефти в ту же Индию, остаются в этой стране, без возможности продажи на общем рынке в России, поэтому и видим ослабление местных валют. Сергей Попов управляющий директор GIF Global Invest Fund

«При росте цен на нефть рубль, в том числе, может слабеть из-за того, что не вся валюта от продажи экспорта стабильно поступает в страну. Если приток стабилизируется, рост цен на нефть за последнее время окажет рублю определенную поддержку, — объясняет Юрий Кравченко, начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК “ВЕЛЕС Капитал”. Чистый объем валютных продаж экспортерами в июле снизился незначительно по сравнению с июнем до 6,9 с 7,0 млрд долларов. Однако летние объемы продаж заметно уступают майским показателям, когда экспортеры продали валюты на 9,1 млрд долларов (в мае курс рубля вырос чуть более, чем на 1%)», — отметил экономист.

Мы не исключаем, что потенциальные инфляционные риски и всплеск инфляционных ожиданий в случае дальнейшего продвижения доллара к трехзначным уровням могут не только заставить ЦБ увеличить шаг повышения ключевой ставки в сентябре, но и вынудить уже сейчас к ужесточению валютных ограничений для ослабления давления на рубль. Юрий Кравченко начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «ВЕЛЕС Капитал»

«Все те же меры, что были приняты в феврале-марте 2022 г. Наиболее эффективные — возвращение той или иной доли экспортной выручки, обязательной к продаже на внутреннем валютном рынке, а также снижение максимального лимита для ежемесячного вывода денежных средств за рубеж российскими гражданами», — комментирует Дмитрий Бабин, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций». Бабин указывает на меньшую эффективность сегодняшнего решения, ввиду небольшого объема операций ЦБ в рамках исполнения бюджетного правила по сравнению «с дневным торговым оборотом даже одной пары юань-рубль (CNY/RUB), как и объема стартовавших в августе продаж юаней для финансирования инвестиций ФНБ».

Причины падения рубля

1. Отток капитала. По данным Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), отток капитала из России в 2022 году составил 243 млрд долларов, или 13,5% ВВП, в виде выдачи и погашения кредитов, переводов россиян за рубеж.

2. Спекулятивная игра. Бездействие ЦБ РФ привело к тому, что целевой функцией Центробанка стало не таргетирование инфляции (снижение потребительских цен до 4% в год), «а создание максимально благоприятных условий для валютных спекулянтов», — считает академик РАН Сергей Глазьев. «Около половины июньской прибыли банков составили доходы от валютной переоценки (153 млрд руб.) на фоне ослабления рубля (на 7% за июнь)», — сообщается в обзоре банковского сектора за июнь. Профицит счета текущих операций в июле вырос до 1,8 млрд долларов с 1,2 млрд долларов в июне, сообщил 9 августа ЦБ. При положительном профиците и положительном торговом балансе, который сохраняется, падения рубля не должно было быть, считает Глазьев.

3. Получение нефтегазовых доходов от экспорта в рупиях и юанях. Экспортные доходы упали, а импорт восстановился до уровня 2021 года — для покупки зарубежных товаров необходимы доллары и евро. При расчетах в других валютах растут операционные и временные издержки.

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