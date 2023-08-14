Курс евро превысил 111 рублей

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже 14 августа превысил отметку 111 рублей. На максимуме он стоил 111,065 рубля. Доллар тем временем прибавлял 1,56 рубля и стоил 100,99 рубля.

В ближайшей перспективе на валютном рынке сохранится повышенная волатильность и торговая активность, считает «ПСБ Аналитика». Текущие уровни валютных курсов и их устойчивая динамика способствуют оживлению спекулянтов, пояснили аналитики. По их мнению, курс доллара может пытаться достичь следующего целевого уровня 105 рублей, но ожидается, что эти попытки будут носить краткосрочный характер. «Курс доллара выглядит перегретым и превышает нашу оценку фундаментально обоснованного уровня 92,5 рубля», — отмечает «ПСБ Аналитика».

Банк России 14 августа повторил, что пока не видит рисков для финансовой стабильности из-за обвала рубля. Ранее, 11 августа, об этом заявил зампред Центробанка Алексей Заботкин, а в июле — председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Последняя говорила, что для регулятора приемлем любой курс, и он готов вмешаться своими интервенциями только в том случае, если увидит риски.

Слабый рубль осложняет структурную перестройку экономики и негативно влияет на реальные доходы населения, заявил помощник Владимира Путина Максим Орешкин в колонке для ТАСС. Он отмечал, что нынешний обменный курс сильно отклонился от фундаментальных уровней, и в скором времени ожидается его нормализация.

По словам Орешкина, основная причина ослабления рубля и ускорения инфляции — мягкая денежно-кредитная политика Банка России, у которого есть инструменты для нормализации ситуации.