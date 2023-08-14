13:28 (мск), источник: Газета.Ру

Экономист назвал предел роста курса доллара

Падение курса рубля по отношению к доллару будет продолжаться, если в ближайшее время не будут внесены коррективы в работу российской экономики. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. По его прогнозам, максимальное значение курса доллара может достигнуть отметки в 120 рублей.

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«Может быть не резко, но последовательное снижение нам обеспечено. При условии того, что Центральный банк будет продолжать вести такую же денежно-кредитную политику, направленную на зажим национальной экономики. Формально он вроде бы борется с инфляцией, но тут успехов никаких, потому что у нас инфляция совершенно другого характера и другого порядка. А вот то, что он затрудняет движение и работу экономики, это совершенно определенно. До тех пор, пока будет продолжаться этот курс, затрудняющий работу экономики, у нас будет снижаться курс рубля по отношению к доллару. С одной только оговоркой. Поскольку у нас все-таки какая-то экономика присутствует и достаточно прочная — предел, наверное, будет где-то 110−120 [рублей]. Не исключены какие-то отдельные участки коррекции, но если ничего фундаментально меняться не будет, то снижение курса рубля по отношению к доллару нам обеспечено», — заявил Беляев.

Экономист отметил, что курс валюты — это «не отдельная субстанция» и свидетельствует об определенных «неполадках».

Курс валюты — это производная от состояния нашей экономики. Снижение курса рубля по отношению к доллару означает, что у нас в экономике существуют достаточно серьезные неполадки.

Михаил Беляев
кандидат экономических наук, финансовый аналитик

«Формальные цифры, которые отражают успехи экономики, они отражают работу военно-промышленного комплекса и освоение бюджетных средств в национальных проектах. Остальная экономика, связанная с предпринимательским корпусом, который, собственно, и является в прямом смысле слова рыночной экономикой, вот она находится в таком застойном положении, несмотря на отдельные успехи. Это и определяет падение рубля», — заключил он.

В понедельник, 14 августа, курс доллара на московской бирже поднялся выше 100 рублей впервые с 23 марта 2022 года. В то же время курс евро превысил 111 рублей.

Помощник президента РФ Максим Орешкин заявил, что сильный рубль — в интересах экономики РФ. Нормализация курса, по его словам, ожидается в ближайшее время.

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