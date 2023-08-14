Экономист назвал предел роста курса доллара

«Может быть не резко, но последовательное снижение нам обеспечено. При условии того, что Центральный банк будет продолжать вести такую же денежно-кредитную политику, направленную на зажим национальной экономики. Формально он вроде бы борется с инфляцией, но тут успехов никаких, потому что у нас инфляция совершенно другого характера и другого порядка. А вот то, что он затрудняет движение и работу экономики, это совершенно определенно. До тех пор, пока будет продолжаться этот курс, затрудняющий работу экономики, у нас будет снижаться курс рубля по отношению к доллару. С одной только оговоркой. Поскольку у нас все-таки какая-то экономика присутствует и достаточно прочная — предел, наверное, будет где-то 110−120 [рублей]. Не исключены какие-то отдельные участки коррекции, но если ничего фундаментально меняться не будет, то снижение курса рубля по отношению к доллару нам обеспечено», — заявил Беляев.