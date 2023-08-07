Эксперты ждут двузначную ставку ЦБ в 2023 году: что будет с акциями, вкладами, ипотекой

Что будет с процентной ставкой ЦБ в 2023 году?

«Если валюты смогут закрепиться вблизи достигнутых уровней, очередной этап девальвации рубля существенно повысит вероятность увидеть ключевую ставку ЦБ РФ на двузначном уровне», — считает Юрий Кравченко, начальник отдела банков и денежного рынка ИК «ВЕЛЕС Капитал».

Следующее заседание ЦБ РФ по графику — 15 сентября. Банк России 21 июля 2023 года резко повысил ключевую ставку сразу с 7,5% до 8,5% годовых.

«Можно предположить, что интерес населения к депозитам существенно повысится при двузначных ставках. Такие уровни возможны при ключевой ставке ЦБ в районе 11% и выше», — пояснил Финансам Mail.ru Юрий Кравченко.

Однако вряд ли стоит ожидать перетока средств с фондового рынка на депозиты. Скорее уменьшится потребительская активность, и вместо трат население станет больше сберегать. В условиях девальвации рубля и ускорения инфляции, а также действия различных валютных и финансовых ограничений фондовый рынок остается для населения одним из немногих доступных вариантов инвестирования свободных средств. Юрий Кравченко начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «ВЕЛЕС Капитал»

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456258928&hd=2&autoplay=1&partner_ext=522" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Что понижение ставки ЦБ значит для рынка?

Несколько кризисов научили россиян ориентироваться в выборе выгодных вложений. После падения рубля в 2020 году ЦБ РФ снизил ключевую ставку до исторического минимума в 4,25% годовых, появилась льготная ипотека, снизились ставки по банковским вкладам, также до исторического минимума в 5%, при примерно такой же инфляции в среднем.

Каковы были последствия для экономики? Начался ипотечный бум, переток сбережений из вкладов в фондовый рынок, недвижимость, валюты, следует из обзора ЦБ РФ. Вкладчики перевели в фондовые инструменты в 2020 году около 2 трлн рублей, по оценке Банка России и Национального рейтингового агентства (НРА).

Агентство ожидало приток на рынок еще 3,4 трлн рублей сбережений населения, но согласно статистике ЦБ РФ, этого не произошло.

Регулятор начал повышать ключевую ставку с исторического минимума весной 2021 года и менее чем за год она удвоилась, за ней последовали ставки по депозитам в банках. Удвоились и ставки по ипотеке, по данным Единой информационной системы жилищного строительства.

Вклады снова стали привлекательными по доходности и сбережению средств.

К чему может привести двузначная ставка ЦБ?

С марта 2022 года ставка ЦБ РФ выросла до рекордных 20%, а в банках появились вклады под 20% годовых сроком до полугода, ипотека оказалась под вопросом. В этот же момент индекс Мосбиржи упал на минимум 2016 года.

Вкладчики в этой ситуации выбрали не подешевевшие акции, которые можно купить и получить десятки процентов доходности за год, а оптимальное сочетание риска и доходности — банковский вклад под 20% годовых сроком от шести месяцев, который стал популярным. Одновременно снизился спрос на остальные вклады при растущей сумме всех вкладов.

На начало 2022 года в банках на вкладах было 34,7 трлн рублей, а через год показатель вырос до 36,6 трлн рублей, согласно данным ЦБ. С января 2023 года сумма вкладов выросла с 36,6 трлн до 38,2 трлн рублей, из них сумма 3,8 трлн рублей в иновалюте не меняется.

Сейчас рубль на минимумах марта 2022 года, а индекс Мосбиржи, отражающий стоимость биржевых активов в рублях, на максимумах, предшествующих 24 февраля 2022 года.

До прошлого года курс рубля и индекс Мосбиржи менялись одинаково (рубль падал вместе с индексом), но с марта эта история закончилась: чем больше падает рубль, тем больше растет индекс Мосбиржи.

По новой версии, которая доминирует на рынке, чем больше падает рубль, тем больше рублевая прибыль российских экспортеров, и больше дивидендов они выплатят.

Кроме этого, основа российской экономики — нефтегазовые и металлургические компании, нашли новые рынки сбыта, их производственная активность не снижается, растет кредитование. Поэтому успех экспортеров придал импульс росту прибылей банков, акции которых также дорожают. Доля экспортеров и банков в расчете изменения индекса Мосбиржи — свыше 30%, поэтому их дорожающие акции в первую очередь ускоряют рост показателя.

Акции, облигации, вклады

При какой ставке вклады станут выгоднее инвестиций в акции, облигации и начнется переток вложений на банковские депозиты из биржевых инструментов?

«Доходность вкладов и облигаций всегда примерно одинакова. Если растет ставка, то цены на бонды (облигации) падают, и доходность к погашению становится выше», — напомнил Валерий Емельянов, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций»

По ОФЗ (облигации федерального займа Минфина РФ) на год с учетом налога вы получите примерно те же 8%, что на депозите. Если ставка будет 10%, то и по ОФЗ можно будет фиксировать ставки на тех же 10% (по корпоративным от 11−12% годовых).

«С акциями так не работает: дивидендная доходность никак не зависит от ключевой ставки», — пояснил экономист Финансам Mail.ru.

Компании платят дивиденды не для того, чтобы привлечь инвесторов, а скорее, из необходимости вывести из оборота свободные средства. После выплаты цена акций, как правило, падает на размер дивиденда, то есть инвесторы просто обналичивают часть прироста, который накопился в акциях. Валерий Емельянов эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций»

Поэтому привлекательность акций в основном связана с ростом рынка: если он есть, то акции покупают, если нет, то дивиденды тут не помогут: 8%, 10% и даже 12% это слишком мало, чтобы покрыть риски, которые несут в себе акции. Инвестору (если акции не растут) проще положить деньги на вклад или в те же ОФЗ. Для акций в рублях 8−12% в год это слишком мало.

Поэтому сейчас инвесторы активно скупают акции, несмотря на то, что дивидендная доходность по ним снижается уже более полугода (чем выше цены на акции, тем выплаты по ним в процентах ниже). Повышение ставки может остановить рост рынка акций, и тогда действительно часть инвесторов на время уйдет во вклады и облигации. Они уже хорошо заработали на росте рынка: 90% за 10 месяцев.