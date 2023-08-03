Чем опасен слабый рубль для промышленности: мнение эксперта

До августа отмечался положительный эффект слабого рубля для компаний-экспортеров: валютная выручка продается на Мосбирже, и с постепенным ослаблением национальной валюты российские экспортеры получали все больше прибыли в рублях. Когда доллар падал в России в прошлом году, представители металлурических компаний и РСПП говорили, что крепкий рубль снижает валютную выручку в условиях переориентации на новые рынки вместо «закрытых» европейских.

Но оказалось, что в реальности ситуация сложнее. Большинство российских компаний заявили о необходимости сильного курса рубля для модернизации производства еще семь лет назад, следует из опроса 263 промышленных предприятий, который в 2016 году проводили Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Департамент исследований и прогнозирования ЦБ РФ.

«При этом большинство респондентов высказали заинтересованность в крепком и устойчивом курсе национальной валюты, что говорит об отсутствии преимуществ постоянного ослабления рубля для экономики. По мнению респондентов, крепкий рубль позволил бы провести модернизацию производства за счет приобретения импортного оборудования, снизить себестоимость продукции и повысить ее конкурентоспособность на внешних рынках», — отмечалось в бюллетене ЦБ «О чем говорят тренды» за май 2016 года.

Это и подтверждает отчетность ГМК «Норильский никель» за первое полугодие 2023 года. В пресс-релизе компании (.pdf) также говорится о снижении расходов на инвестиции. Попробуем разобраться, с чем это связано и последуют ли другие компании примеру «Норникеля», ключевого поставщика никеля, платины и меди на мировой рынок.

Компанию отрезают от импортного оборудования

Одной из причин снижения капитальных расходов (-19%) стал отказ зарубежных компаний от партнерских отношений с российской металлургической компанией. В частности, заблокированы поставки импортного оборудования и технологий, что, соответственно, заставляет «Норникель» отказаться от этих расходов и искать новых поставщиков оборудования, пояснила создатель pro.finansy Ольга Гогаладзе.

Часть инвестиционных проектов была сдвинута на последующие годы, поэтому и расходы на инвестпроекты в 2023 году оказались снижены.

Низкая прибыль и долговая нагрузка

Причиной снижения расходов на инвестиции может быть и изменение целей менеджмента компании. Учитывая то, как снизилась прибыль, можно предположить, что сейчас главной целью компании станет поддержание стабильности бизнеса, считает экономист.

Значительное давление на прибыль «Норникеля» вызвано отрицательными курсовыми разницами. Они могут возникать, если, например, у компании большой долг в валюте. А значительная часть долга «Норникеля» как раз номинирована в зарубежной валюте. На 31 декабря 2022 года 70% долга было выражено в долларах США, 11% долга — в китайских юанях, 19% — в рублях.

При этом около 50% выручки компания получает на азиатском рынке, 12% — на российском, 25% — на рынке Европы, 14% — на рынках Америки.

Если рост курса доллара к рублю дает компании большую выручку, то вот рост курса доллара к остальным валютам выручку в долларах снижает. Так как на одинаковую сумму в валюте можно приобрести меньший объем долларов, которые нужны для обслуживания долга. Ольга Гогаладзе экономист

С учетом того, что большая часть долга у «Норникеля» в долларах, снижение курса рубля и рост доллара делает долг компании все больше в рублевом выражении. То есть у компании растет стоимость обслуживания долга. Именно поэтому она может снижать капитальные вложения для поддержания стабильности и погашения долга, считает эксперт.

Могут ли последовать другие компании примеру «Норникеля»

Санкции действуют уже достаточно давно. Большая часть компаний, попавших под санкции, уже меняют основные рынки сбыта, а также активно ищут новых поставщиков.

Проблемы есть разные, но не стоит ожидать поголовного снижения капитальных затрат по всем экспортерам. Случай с «Норникелем» скорее единичный. Ольга Гогаладзе экономист

Необходимо обращать внимание на то, какая часть оборудования компании поставлялась из-за рубежа и насколько легко будет его заместить. «А самый главный момент — долг компании. Если большая его часть состоит из валютного долга, то падающий рубль для компании-экспортера будет скорее не другом, а врагом», — отметила Ольга Гогаладзе.