Экономисты рассказали, что ждет инвесторов в августе

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456259011&hd=2&autoplay=1&partner_ext=522" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Рубль и нефть

«В августе возможно возобновление нисходящей динамики рубля из-за сохранения повышенного спроса на иностранную валюту, — прогнозирует Дмитрий Бабин, эксперт по фондовому рынку “БКС Мир инвестиций”. — Прежде всего он обусловлен тем, что импорт уже давно восстановился до уровней 2020−2021 годов. В то же время для его комфортного обеспечения пока недостаточно иностранной валюты, поступающей на внутренний рынок».

Правда, эта ситуация может постепенно улучшаться благодаря тому, что нефтяные цены повысились до трехмесячных максимумов, что должно увеличить экспортную выручку. Дмитрий Бабин эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций»

Экспортеры конвертируют повышенные нефтегазовые валютные доходы на Мосбирже в рубли для уплаты налогов и производственных расходов. Мировые цены на нефть за месяц выросли на 10 долларов или на 14%, российская нефть продается по цене выше 60 долларов за бочку — выше санкционного ценового потолка.

ЦБ продолжает мониторинг возврата валютной выручки после смягчения требований о ее возврате в РФ, сообщила председатель Эльвира Набиуллина в пятницу 21 июля. Экспортеры оставляют на своих зарубежных счетах не более 1%. «С точки зрения валютной части экспортной выручки, которая поступает в нашу страну, доля никак не снизилась. У нас объемы экспорта снизились», — пояснила Набиуллина причины летнего снижения курса рубля. Стоимости экспорта из РФ на мировые рынки упала на треть за год, следует из нового обзора ЦБ о платежном балансе.

«Однако необходимо определенное время, пока позитивная динамика сырьевых котировок приведет к дополнительному притоку инвалюты в страну, — отметил Дмитрий Бабин. — Раньше ожидания подобных изменений заранее закладывались в курс рубля инвесторами и спекулянтами, но после февраля 2022 года их количество на российском валютном рынке значительно сократилось».

Основными игроками остаются импортеры и экспортеры, совершающие операции исходя их своих текущих потребностей в валюте и рублях. Скорее всего, в августе доллар будет находиться в коридоре 85−95 рублей. Дмитрий Бабин эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций»

Это чуть выше уровня в 80−90 рублей, который первый вице-премьер Андрей Белоусов назвал оптимальным для российской экономики.

По рублю стоит ожидать развития коррекционного повышения при закреплении доллара, евро и юаня ниже 89,50 рубля, 98,80 рубля и 12,40 рубля соответственно с перспективой возвращения к 85,50, 95 рублям и 12,15 рублей. Елена Кожухова аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал»

«В обратном случае можно говорить о преобладании рисков обновления июльских минимумов, — считает Елена Кожухова. — Позитивными фундаментальными факторами для рубля в ближайшие недели могут стать ожидания прихода на валютный рынок нерезидентов из дружественных стран, более высокая процентная ставка ЦБ РФ и возможность её увеличения в ближайшие месяцы, а также потенциальный рост цен на нефть».

Индекс МосБиржи

Индекс Мосбиржи, отражающий стоимость фондовых инструментов РФ в рублях, уверенно преодолел отметку 3000 пунктов в июле и в первый день августа к 14:00 мск прибавил еще 1%, превысив 3100 пунктов впервые с 22 февраля 2022 года. С начала года показатель вырос более чем на 40%, а за июль — на 8%, согласно данным биржи.

Индекс отражает высокую доходность по многим российским акциям.

«Индекс МосБиржи некоторое время способен продолжить повышение, но в течение следующего месяца вероятна более серьезная коррекция, поскольку безоткатный рост фондового индикатора, наблюдаемый с начала года, создал техническую перекупленность», — считает Дмитрий Бабин.

Тем более, конец лета и осень традиционно являются не самыми удачными месяцами для всех рынков. Возможно ухудшение ситуации в мировой экономике, которое будет усугубляться сохранением высокой инфляции, что не позволит центробанкам смягчить монетарную политику для экономического стимулирования.

Динамика российского фондового рынка в августе, как и все последние месяцы, вероятно, во многом продолжит определяться геополитическим фоном. При его нейтральности можно ожидать новых покупок акций в надежде на выплаты промежуточных дивидендов за первое полугодие 2023 года. Елена Кожухова аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал»

«К примеру, подобные ожидания уже привели к ралли акций банка “Санкт-Петербург” и “Селигдара”, которые, впрочем, впоследствии могут смениться фиксацией прибыли, — напомнила аналитик. — В остальном выплаты промежуточных дивидендов, исходя из истории прошлого года, возможны по “ТМК”, “Татнефти”, “ФосАгро”, “Новатэку”, “Газпрому”, “Самолету”, “Белуге”. Мы также не исключаем дивидендов от “АЛРОСы”, “Норникеля”, “Северстали”, “Сегежи”».

Указанные факторы могут привести к закреплению индекса Мосбиржи выше 3000 пунктов и стремлению к 3100 пунктам. В РФ также продолжится сезон квартальных отчетностей, который в случае позитивных результатов может усилить интерес к отдельным компаниям и, в частности, к экспортерам в условиях слабого рубля, а к нефтяным — в случае дальнейшего роста цен на «черное золото». Елена Кожухова аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал»