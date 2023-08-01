Как инвесторы страхуются от падения рубля и инфляции: мнение эксперта

Что происходит с рублем и нефтью

Цена «черного золота» на мировых рынках растет, дорожает и российская нефть в рублях, согласно данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи, что важно для наполнения бюджета. Объемы торгов на площадке уже в 2 раза превысили торговлю российской нефтью на бирже за весь 2022 год. Поставки нефти через биржу в I полугодии 2023 года выросли в 14 раз, но остаются намного меньше в весе, чем в целом поставляется на экспорт — всего 1 млн тонн с начала года.

Это примерно несколько тонн за год на российской бирже против около 225 млн тонн в Китай и Индию. А валютные доходы очень медленно доходят до России. «Одна из причин, почему рост цен на нефть не отражается на курсе рубля — значительная часть расчетов теперь ведется в национальных валютах», — поясняет управляющий директор GIF Global Invest Fund Сергей Попов.

При этом использовать эту выручку бывает проблематично как, например, с рупиями, что не ведет к увеличению ликвидности на валютном рынке. В тоже время умеренно слабый рубль выгоден для экономики на фоне высоких бюджетных трат, хотя и несет и свои риски — рост инфляции, что не позволяет решить все бюджетные проблемы с помощью дальнейшего сильного ослабления рубля. Сергей Попов управляющий директор GIF Global Invest Fund

«Лучшим способом страховки от падения рубля будет покупка акций российских экспортеров, например, “Лукойла”. Компания имеет валютную выручку и может заплатить высокие дивиденды по итогам текущего года, что делает покупку его акций выгоднее, чем просто покупка валюты», — считает управляющий директор GIF Global Invest Fund.

Ослабление курса рубля связано прежде всего с притоками и оттоками валюты в страну и из нее: в сезон отпусков вырос спрос на валюту, считает глава Минфина Антон Силуанов.

Вы скажете, что бюджету хорошо от слабого рубля, мы получаем больше дополнительных доходов. Да, это так. Но, с другой стороны, надо учитывать, что курс влияет на инфляцию. А контроль за уровнем инфляции — это приоритетный вопрос правительства и ЦБ, потому что от нее, прежде всего, страдают самые незащищенные слои населения. Антон Силуанов министр финансов

Силуанов заверил, что Минфин не рассматривает вариант регулирования курса рубля. «Держать рубль и регулировать курс на рынке — это не вариант, мы уже проходили. Это требует трат золотовалютных резервов и искажает условия ведения внешней торговли», — объяснил министр.

Что остановит укрепление рубля

Средняя цена российского сорта нефти Urals, основного для экспорта и расчета бюджета, в июле выросла на 16,4% к июню, что на фоне ослабления рубля (доллар подорожал на 7,8% за месяц) впервые с января 2022-го года открывает Минфину перспективы для пополнения Фонда национального благосостояния (ФНБ), поясняется в комментарии Росбанка.

Раньше ФНБ пополнялся за счет экспортных доходов в виде налогов от нефтегазовых компаний, если Urals продавался на мировых рынках по цене выше заложенной в бюджете (в 2022 году это 44,2 долларов), то теперь по новому бюджетному правилу фонд пополняется, если нефтегазовые доходы выше базового уровня, рассчитанного Минфином для бюджета.

При меньших доходах, ЦБ РФ по поручению Минфина продает валюту (юани) из ФНБ, чтобы восполнить недополученные нефтегазовые доходы. С 2022 года Минфин только продает юани из фонда.

По оценкам Росбанка, в августе прогноз сырьевых доходов бюджета может достичь 750−770 млрд рублей и превысить базовую величину, актуальную для действующего бюджетного правила, на 80−100 млрд рублей. «С учетом предполагаемого недобора сырьевых доходов в июле (против прогноза Минфина) на 10−30 млрд рублей мы получаем оценку избыточных нефтегазовых доходов в 60−80 млрд рублей», — сообщили в Росбанке.

По оценкам экономистов Росбанка, темп ежедневных покупок валюты может составить 2,6−3,5 млрд рублей в день. Это могло бы привести к росту курса доллара, но эффект на рынок будет сглажен продажей валюты Банком России с 1 августа темпом 2,3 млрд рублей в день. «Однако сам факт пополнения ФНБ может негативно повлиять на и без того нервозный валютный сегмент», — отметили в Росбанке.

Как инвесторы страхуются от падения рубля и инфляции

Несмотря на падение рубля индекс Мосбиржи, отражающий рублевую стоимость российских ценных бумаг и настроения инвесторов, растет четвертый торговый день подряд, начав неделю с взлета на 2,14% впервые с мая.

Продолжительней рост индекса за последние полтора года был только в сентябре 2022 года (7 дней подряд). Индекс РТС долларовой стоимости акций вырос на 2,4% в понедельник. Во вторник 1 августа к 14:00 мск индекс Мосбиржи прибавил еще 0,9% превысив 3100 пунктов, впервые с 22 февраля 2022 года, а РТС вырос на 0,7% до 1063 пункта — до уровня первого месяца лета текущего года, согласно данным торгов.

Инвесторы настроены на позитив: сейчас скорее больше плюсов дешевого рубля в сочетании с дорогой нефтью для экономики, чем минусов — большие траты бюджета, которые оживляют производство, ретейл, кредитование, отсюда ожидания большой прибыли банков, сырьевых и металлургических компаний, которые получают больше рублевых доходов при продаже валюты в РФ.

Во вторник 1 августа к 14:00 мск в лидерах роста были акции ГМК «Норникель» (+2,29%), Сбербанка (+2%), Новолипецкого меткомбината (НЛМК, +1,53%). В понедельник в лидерах на вечерних торгах были акции «Россетей» (+9,56%), Сбербанка (4,46%), TCS (Тинькофф, +4,03%), ВТБ (+2,75%).