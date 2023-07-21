Как повышение ставки ЦБ повлияет на акции, вклады, рубль

Что сообщил ЦБ

Банк России повысил ставку из-за ускорения роста цен — так выглядит денежно-кредитная политика регулятора.«По оценке на 17 июля, годовой темп прироста потребительских цен возрос до 3,6% после 2,5% в мае и 3,3% в июне», отмечает регулятор в своем заявлении. Как указывает ЦБ, «увеличение внутреннего спроса превышает возможности расширения производства, в том числе в силу ограниченности свободных трудовых ресурсов».

Но с учетом принятого решения ЦБ сохранил прежний прогноз инфляции: 5,0−6,5% в 2023 году и до целевого уровня 4% в 2024 году. С экономикой ситуация нормальная, спада не ожидается: с учетом новых данных в базовом сценарии Банк России прогнозирует рост ВВП на 1,5−2,5% в 2023 году, 0,5−2,5% в 2024 году, 1,0−2,0% в 2025 году и 1,5−2,5% в 2026 году.

Реакция инвесторов

Аналитики, ранее опрошенные Финансами Mail.ru, ожидали повышение ставки ЦБ на 0,5−1 процентный пункт, как и остальные на рынке. Несмотря на ожидаемое решение, рубль подорожал на 40 копеек к доллару до 90 рублей в момент объявления ЦБ о повышении ставки, евро в этот момент подешевел на 50 копеек до 100,1 рублей, согласно данным Мосбиржи.

Индекс Мосбиржи ускорил снижение в этот момент до 0,6% ниже 2900 — до 2890 пунктов в первую минуту объявления о резком повышении ставки, но через несколько минут поднялся до 2903 пунктов, сохраняя снижение на 0,4% к закрытию предыдущего дня, когда были объявлены новые санкции антироссийской коалиции.

Мнение экспертов

«У ЦБ не было иного выхода — ценовое дно в экономике, как мы и ожидали, было пройдено еще весной, инфляционные ожидания населения разгоняются, а дисбаланс спроса и предложения товаров и услуг, как и давление на рынке труда, сохраняется, — отметил Михаил Зельцер, эксперт по фондовому рынку “БКС Мир инвестиций”. — Чтобы купировать ценовые риски регулятор и пошел на быстрый монетарный разворот».

«Таргет ЦБ по инфляции в 4% на будущий год и предполагал более активную позицию по ставке уже сейчас, поскольку промедление с ужесточением денежно-кредитной политики (ДКП) могло бы и дальше разогревать цены, — пояснил экономист. — А свершившаяся сильная девальвация рубля с начала года на 30% лишь усугубила ситуацию — эффект импортируемой инфляции на фоне актуальной структуры экономики уже ощущается в подъеме цен не только заграничных товаров, но и продукции внутреннего производства».

«Очевидно, что ЦБ РФ решил действовать более решительно. Вилка рыночных прогнозов допускала повышение на 100 базисных пунктов, однако оно не было столь популярным, как повышение на 50 б.п., — заявил начальник аналитического управления банка “ЗЕНИТ” Владимир Евстифеев. — Регулятор сохранил жесткий сигнал и готов продолжить ужесточение денежно-кредитной политики далее, отталкиваясь от динамики инфляции и инфляционных ожиданий.

ЦБ в своем заявлении послал сигнал рынку о возможности и дальше повышать ставку.

Жесткая риторика регулятора дает сигнал рынку — ЦБ видит обстановку и при необходимости будет использовать инструменты охлаждения. К тому же, в одну из задач, вероятно, ставилось сбить ажиотаж на валютном рынке, пока экономические факторы курса — экспорт и импорт, а также отток капитала — не нормализуются. Михаил Зельцер эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций»

«Ожидания участников рынка по повышению ключевой ставки сходились около 50 базисных пунктов, однако с ростом курса и инфляционных ожиданий ЦБ принял решение поднять ставку на 100 б.п.», — считает управляющий директор GIF Global Invest Fund Сергей Попов.

После объявления решения о ключевой ставке глава Центробанка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции разъяснила детали заявления регулятора.

«Из выступления Набиулиной стало ясно, что можно ожидать и дальнейшее повышение ставки и к концу года она может дойти до 9,5−10%», — отметил Сергей Попов.

На основе прогнозируемой регулятором величины средней ключевой ставки до конца 2023 года в диапазоне 8,5−9,3% ЦБ может ее повысить с 8,5 до 9,75−10,0% на следующих 3 заседаниях. Павел Митрофанов портфельный управляющий УК «Система Капитал»

Влияние решения ЦБ на финансовый рынок: вклады, облигации

После повышения ставки ЦБ постепенно растут ставки и банков — по вкладам, кредитам. Ипотека станет дороже, как и потребительские кредиты. Первым на решение ЦБ отреагировал Сбер: крупнейший банк в стране сообщил о повышении ставок по вкладам на 1 процентный пункт — максимальная ставка с понедельника составит 10% годовых.

Решение ЦБ — умеренный позитив для рубля, ставки по кредитам и депозитам могут вырасти примерно на 1%. ЦБ пытается снизить проинфляционные риски и сдержать рост цен. Возможно, к концу года ставка может вырасти до 9,5%. Сергей Суверов инвестиционный стратег управляющей компании «Арикапитал»

«С ростом ставки может вырасти доходность по депозитам и вкладам, как и по облигациям. Сбербанк уже поднял ставки по депозитам. Длинные 10-летние государственные облигации (ОФЗ) предварительно закладывали рост ставки и давали доходность к погашению более 11%», — указал Сергей Попов.

«С точки зрения банковских вкладов решение регулятора требует повышения процентных ставок к уровню 8.3−8.7% годовых. Рынок облигаций в меньшей степени может реагировать на решение ЦБ РФ, поскольку и до заседания ЦБ рынок оценивал потенциал повышения размера ключевой ставки до 9,0−9,5% в текущем году», — прогнозирует начальник аналитического управления банка «ЗЕНИТ» Владимир Евстифеев.

​ «Решение ЦБ РФ по ключевой ставке оказалось более решительным, чем предполагал консенсус +50 базисных пунктов (до 8%), — прокомментировал Павел Митрофанов, портфельный управляющий УК “Система Капитал”. — Рынок отреагировал повышением доходностей ОФЗ (снижением цен), причем наиболее заметно наблюдается движение в коротких 1−2-летних выпусках в пределах 20 базисных пунктов на ожиданиях дальнейшего ужесточения монетарной политики».

«Ставки по депозитам, кредитам, облигациям обычно повторяют траекторию ключевой ставки, поэтому не исключается дальнейшее удорожание ресурсов и снижение цен (повышение доходностей) облигаций федерального займа (ОФЗ). Но процесс повышения ставок на рынке был и ранее на фоне ожиданий изменения курса денежно-кредитной политики, поэтому значительного взлета не планируется», — прогнозирует Михаил Зельцер.

Например, ставка в топ-10 банков уже в августе будет выше 8% при текущей 7,8%. А коррекция в ОФЗ в принципе создает интересные возможности для покупки бумаг на перспективу 2024 года, когда ставки могут снизиться, а цены купленных бондов — подрасти (сейчас на рынке по некоторым ОФЗ появились доходности 9−10%). Михаил Зельцер эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций»

Акции

«Акции в общем негативно воспринимают повышение ставок, поскольку происходит пересчет фундаментальной стоимости исходя из возросшей ставки дисконтирования потоков корпораций, — подчеркнул Михаил Зельцер. — Но не так давно индекс МосБиржи обновил годовые максимумы, немногим не дотянув до круглых 3000 пунктов, и устойчивые ожидания роста ставки ЦБ все последние недели ему в этом не мешали. На рынке сейчас просто техническая коррекция из-за перекупленности, но тренду вверх она не угрожает, а потенциал рынка простирается значительно выше круглой отметки».

Рубль

«Рубль на фоне ограничений, ухода нерезидентов и нарушения привычных арбитражных связей долгового-валютного-денежного рынков уже не обладает высокой чувствительностью к ставке фондирования (банки берут взаймы и у ЦБ примерно по его ставке)».

Тем не менее сейчас фактор ужесточения ДКП должен перебить негативный сентимент в нацвалюте. В перспективе ближайших месяцев ожидаем коррекцию доллара в область 85−83,5 рубля, а иные инвалюты пойдут за американцем следом вниз. Михаил Зельцер эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций»