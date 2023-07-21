Банк России поднял ключевую ставку сразу на 1 п.п

Совет директоров Банка России по итогам заседания 21 июля повысил ключевую ставку сразу на 1 п.п, до 8,5%. В последний раз ЦБ повышал ставку до 20% в кризисном феврале 2022 г., а с сентября того же года она держалась на уровне 7,5% годовых. Рынок в основном не ждал такого решения ЦБ: большинство опрошенных «Ведомостями» экономистов — 15 из 21 — прогнозировали рост на 0,5 п.п. Только трое ждали более сильного повышения до 8,25−8,5%.

Годовая инфляция ускорилась: на неделе с 11 по 17 июля рост составил 3,86% против 3,59% неделей ранее, следует из данных Минэкономразвития. С начала года потребительские цены выросли в стране на 3,15%, сообщил Росстат. В Минэкономразвития считают, что инфляция в конце 2023 г. опустится до 5,3%. По прогнозу регулятора, во II квартале рост цен будет на уровне 3,6%, а к концу года может достигнуть 4,5−6,5%.

В июле инфляционные ожидания населения в годовом выражении резко выросли до 11,1% против 10,2% в июне. Оценка наблюдаемой населением инфляции в июле, согласно опросу «инФОМ», продолжила снижаться, составив 13,8% (против 13,9% в июне и 14,1% в мае).

Курс рубля в июне продолжает ослабевать: с заседания ЦБ 9 июня он потерял к доллару 9,56% и превысил 90 руб./$. К евро национальная валюта потеряла 13,27%, до 100,7 руб., к юаню — 8,82%, достигнув 12,58 руб.

Как показал июльский макроэкономический опрос ЦБ, аналитики немного ухудшили прогноз по инфляции на 2023 г. до 5,7% с 5,5% по итогам опроса в июне. Ожидания по инфляции на 2024 также увеличились до 4,3% против 4%. Экономисты также заметно улучшили прогноз ВВП на 2023 г. до 1,5% с 0,8%. Прогноз средней ставки ЦБ повышен с 7,5% до 7,9%, предполагая ее рост до 8,75−9% к концу года.

Более решительное повышение ставки — до 8,5% — прогнозировал аналитик «Хоум кредита» Станислав Дужинский. «Усилилась динамика оборота розничной торговли в сегменте непродовольственных товаров и сегменте услуг. Кроме того, растут зарплаты. Наряду с исчерпанием эффекта высокой базы в расчете индекса потребительских цен расширение платежеспособного потребительского спроса является значимым проинфляционным фактором», — объясняет он. Кроме того, ослабление рубля к мировым валютам, наблюдаемое в последние недели, также будет отражаться на динамике инфляции, рассуждает он. В этих условиях можно ожидать роста ставки с целью нивелирования возросших рисков инфляции, резюмировал Дужинский.

Профицит внешней торговли в первом полугодии 2023 г. сократился до $20,2 млрд со $147,6 млрд за аналогичный период прошлого года, следует из данных Банка России. В июне счет текущих операций перешел в отрицательную зону впервые почти за три года, в том числе в связи с сезонным фактором — объявлением российскими компаниями дивидендов, говорится в отчете ЦБ. «Такая ситуация уже наблюдалась в аналогичные периоды предшествующих лет при неблагоприятной ценовой конъюнктуре российского экспорта», — отметил регулятор.

Федеральный бюджет в первом полугодии по предварительным данным Минфина, был исполнен с дефицитом 2,595 трлн руб. За июнь он снизился на 816 млрд руб. — в январе-мае министерство оценивало дефицит в 3,411 трлн руб. В целом на 2023 г. запланирован дефицит в размере около 2,9 трлн руб. Нефтегазовые доходы в январе-июне продолжили снижаться и сократились на 47% — до 3,382 трлн руб.