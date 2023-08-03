Кредитный рейтинг США снизили впервые за 12 лет: к чему это приведет

Что случилось

Международное рейтинговое агентство Fitch 1 августа понизило долгосрочный кредитный рейтинг США с уровня AAA, который подразумевает максимальное кредитное качество и минимальный риск дефолта, на одну ступень ниже, до AA+.

В рейтинговой шкале Fitch такая оценка означает «очень низкий риск дефолта», при этом способность эмитента долга платить по счетам в этом случае сомнений не вызывает.

Таким образом, из «большой тройки» рейтинговых агентств на максимальном уровне США продолжает оценивать только Moody’s.

Третье из наиболее авторитетных международных рейтинговых агентств, Standard & Poor’s, снизило рейтинг США до АА+ еще в августе 2011 года — впервые в истории. Тогда триггером для снижения стали затянувшиеся споры вокруг повышения потолка госдолга между президентом-демократом Бараком Обамой и республиканским Конгрессом. Снижение рейтинга тогда привело к распродаже на рынке акций США.

В этот раз снижению рейтинга также предшествовала долгая неопределенность с повышением потолка госдолга. В конце мая, в разгар борьбы между демократами и республиканцами по этому вопросу, Fitch поставило рейтинг США в статус «под наблюдением». Однако в итоге снижение рейтинга произошло уже через два месяца после того, как потолок госдолга все-таки был поднят.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456258940&hd=2&autoplay=1&partner_ext=522" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В чем причина

«Снижение рейтинга Соединенных Штатов вызвано прогнозируемым ухудшением состояния бюджета в следующие три года, высоким и растущим долговым бременем государства, а также снижением качества ключевых показателей в сравнении с сопоставимыми странами рейтинга АА и ААА за последние два десятилетия», — объясняет свое решение Fitch.

Агентство констатирует, что политическое противостояние вокруг повышения потолка госдолга (подробно об этом Forbes писал здесь) и принятое в последнюю минуту решение «подорвали доверие к фискальному управлению» в США. По мнению Fitch, в ближайшие годы долговые проблемы США будут усугубляться — высокие процентные ставки и растущий объем долга увеличат бремя его обслуживания, притом что расходы (прежде всего социальные) будут расти.

Наконец, еще одним мотивом снижения рейтинга стало «скатывание экономики в рецессию» — ее аналитики Fitch, в отличие от ФРС и Минфина США, ждут в конце 2023 — начале 2024 года.

Предпосылки для снижения рейтинга США начали зарождаться в период фискальных мегастимулов для восстановления экономики после эпидемии коронавируса, считает генеральный директор УК «Арикапитал» Алексей Третьяков. «В 2020 году дефицит федерального бюджета США превысил 15%, а в 2021 году — 10%. Это привело к скачку госдолга. Избежать понижения рейтинга помогло снижение ставки ФРС, так как при низкой ставке процентные расходы по госдолгу незначительные», — объясняет эксперт. Но после того, как ФРС приступила к повышению ставки в прошлом году, проблема выросшего госдолга снова стала очевидной, продолжает он.

Процентные расходы по госдолгу в течение года приблизились к $1 трлн, что в полтора-два раза больше доковидного периода.

Несмотря на ситуацию вокруг госдолга США, для некоторых опрошенных Bloomberg экономистов решение Fitch стало неожиданностью. «Соединенные Штаты сталкиваются с серьезными долгосрочными фискальными проблемами, — согласился с претензиями Fitch бывший министр финансов Ларри Саммерс. — Но решение понизить рейтинг США, когда экономика страны ведет себя сильнее прогнозов, странное и неуместное», — считает он.

Во втором квартале 2023 года ВВП США вырос на 2,4% по сравнению с тем же периодом в прошлом году. Это оказалось значительно выше, чем прогнозировали опрошенные Reuters аналитики (1,8%), а также больше, чем рост реального ВВП в первом квартале этого года (2%).

Чиновники администрации Байдена также выступили с критикой решения Fitch.

«Это решение основано на старых данных и не отражает текущую ситуацию в экономике США. Оно не меняет того, что американцы, инвесторы и люди во всем мире уже знают: казначейские ценные бумаги остаются исключительно безопасным и ликвидным активом, а американская экономика — фундаментально устойчивой и сильной», — подчеркнула глава американского Минфина Джанет Йеллен.

С одной стороны, Fitch попыталось исполнить свои профессиональные обязательства — ключевые показатели США относительно других стран с рейтингом AAA ухудшаются достаточно долго, а каких-то фундаментальных изменений в ситуации с госдолгом пока нет, рассуждает директор по инвестициям «Локо-Инвеста» Дмитрий Полевой.

Но с другой стороны, возможно, есть и некий политический контекст: в условиях той неопределенности вокруг переговоров по повышению госдолга в мае Fitch не хотело создавать еще больше негатива вокруг ситуации, из-за чего, вероятно, и отсрочило решение по снижению долгосрочного рейтинга США. Дмитрий Полевой директор по инвестициям «Локо-Инвеста»

Что это значит для рынков

Значительного спада рынка акций, как в 2011 году после снижения рейтинга Standard & Poor’s, эксперты не ожидают. Макроэкономические и другие показатели сильно отличаются от тех, которые были в 2011 году, указывает глава отдела по стратегии акций Wells Fargo & Co Крис Харви.

«Тогда рынок акций был в медвежьем цикле, процентные ставки находились на минимальном уровне, как и намного менее стабильной, в сравнении с текущими реалиями, была экономика США», — продолжает он. Снижение кредитного рейтинга никак не влияет на рыночные ставки или экономическую ситуацию в стране, соглашается начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин. «Сегодня мы не видим каких-то чрезмерных и эмоциональных распродаж по фьючерсам на S&P 500. Вероятно, что через несколько дней про это событие могут все забыть», — предполагает он. Тем не менее торги 2 августа открылись заметным снижением — S&P 500 упал на 1,2%.

Влияние на доходность американских Treasuries будет ограничено, считает директор по инвестициям «Локо-Инвеста» Дмитрий Полевой. Обычно оценки рейтинговых организаций определяют то, сколько процентов готов платить заемщик для привлечения средств с рынка. Чем ниже долгосрочный рейтинг, тем выше доходность должен предлагать эмитент из-за бóльших финансовых рисков.

Но Bloomberg напоминает, что даже в 2011 году, когда инвесторы были гораздо больше обеспокоены стабильностью экономики США, снижение рейтинга со стороны Standard & Poor’s не имело долгосрочных последствий.

Многие инвесторы на фоне неопределенности приобретали Treasuries США, и по итогам года доходность государственного долга страны не выросла, а даже снизилась. «Никто всерьез не рассматривает перспективу, что США когда-нибудь не смогут обслуживать свой долг. Поэтому спрос как на короткие, так и на длинные американские госбумаги сохранится, и никаких проблем в будущем я не ожидаю», — категоричен главный экономист AllianceBernstein Эрик Виноград.

На доллар фактор снижения кредитного рейтинга вряд ли повлияет значительно, говорит Алексей Третьяков. «Динамика в кредитных рейтингах обычно не является основным фактором, который влияет на валюты», — подчеркивает валютный стратег Commonwealth Bank of Australia Кэрол Конг.

Тем не менее, если эта новость вызовет хоть какую-то панику на рынке США, американская валюта может отстать от некоторых других основных конкурентов, таких как евро и иена, предполагает стратег Nomura Эндрю Тайсхерст.

Пока доллар чувствует себя устойчиво: 2 августа индекс DXY, показывающий курс американской валюты к корзине из шести основных мировых валют, вырос на 0,5%.

Несмотря на то что в краткосрочной перспективе влияние фактора снижения рейтинга ограничено, это событие демонстрирует тот вред, который наносят США постоянные дебаты вокруг потолка госдолга, которые каждый раз ставят страну на грань дефолта, отмечают опрошенные Reuters эксперты. «Экономика США будет в целом оставаться сильной, однако второе понижение кредитного рейтинга со стороны международного рейтингового агентства оставило брешь в наших доспехах. Это определенно удар по репутации и положению США», — заключает директор по инвестициям в Running Point Capital Advisors Майкл Шульман.