Второй раз в истории: Fitch понизило долгосрочный рейтинг США

Рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг США с AAA до AA+ со стабильным прогнозом. Снижение рейтинга произошло из-за высокой долговой нагрузки, которая продолжает увеличиваться, ожидания ухудшения фискальной ситуации в ближайшие три года, сохранения угрозы рецессии и роста ставки ФРС.

В сообщении агентства отмечается ухудшение государственного управления в США на протяжении 20 лет, что выразилось в противоречиях по поводу лимита госдолга и принятии решений на этот счет в последнюю минуту.

Это второе в истории понижение кредитного рейтинга США. В 2011 году аналогичное понижение опубликовало агентство SnP, рассказывает инвестбанкир, автор телеграм-канала «БитКоган» Евгений Коган:

— Это понижение, оно трижды справедливое, оно должно было быть давным-давно. Это и растущий на глазах госдолг Америки, это и ожидаемое ухудшение экономической активности, это и ожидание дефолтов из-за, во-первых, высоких процентных ставок, вызванных борьбой с инфляцией, и роста количества дефолтов. Наконец, отвратительное качество госуправления, когда очень часто судьбоносные решения принимаются скоропалительно, очень быстро. Когда в 2011 году агентство S&P понизило рейтинг Америки на одну ступень тоже, с ААА на АА+, то по большому счету это был большой шок для мировой экономики, рынки обвалились тогда достаточно серьезно. Сегодня второе из крупнейших по счету агентств сделало то же самое. Напугает ли это рынки? Думаю, что уже непринципиально и уже не сильно. Почему? Потому что это уже очевидное. Fitch выступили в роли капитана Очевидность, вот и все. Почему раньше не понижали? Скорее по политическим, чем по экономическим причинам.

— На каких-то страновых показателях, бумагах, облигациях все это скажется?

— Первое — на долларе, скорее всего, это никак не скажется. За последние несколько недель доллар потихоньку вновь начал укрепляться относительно других валют. Причин много там. В частности, то, что глава ЕЦБ намекнула, что уже перестает поднимать ставки. Когда инвесторам страшно, они традиционно бегут в доллар и будут бежать и дальше. Но пока им не особенно страшно, поэтому доллар, вполне возможно, имеет шанс еще укрепиться, но крайне незначительно. Следующий момент — это золото. Я думаю, что на данном сообщении золото имеет шанс немного подрасти, но золото и так в глобально растущем тренде, здесь тоже ничего неожиданного я не жду. Третий момент — это рынки облигаций. За последнее время доходность десятилеток американских росла, она сейчас на уровне чуть выше четырех годовых. Массированные изъятия денег с рынков в основном шли на коротком отрезке кривой доходности. Я не думаю, что каким-то образом решение серьезно на что-то повлияет, потому что и так оно все понятно. Рынки акций отдадут должное этому событию. Я вижу, что, в частности, сейчас фьючерсы на Америку минусуют примерно 0,6, но не надо ожидать, что это будет. Рынки могут глобально упасть по совокупности факторов, а это лишь один из них, констатирующий данные.

Понижение рейтинга абсолютно справедливое, считает управляющий инвестфондом и автор телеграм-канала Profit Андрей Плотников:

— Лучше поздно, чем никогда. Конечно, можно было уже и раньше, месяца три назад понижать рейтинг. Было и понятно, и видно, что американская экономика постепенно все-таки тянется к затяжной посадочной рецессии, и можно было понизить раньше. Но понижение вполне справедливо.

— Будет ли реакция рынков на это понижение рейтинга, и какая именно, и в каких сегментах?

— Вчера на вечерних торгах сессии по Америке наблюдалось очень интересное событие, мы называем это инсайдерской аномалией. Вчера выходили данные по индексу и по производству деловой активности, и первичное количество вновь открытых вакансий перед первой пятницей месяца, очень важные данные. Вышли они хуже ожиданий, но рынок резко двинулся вверх, и цена на золото потом начала падать. Было видно, что это вызвало вопросы абсолютно у всех трейдеров, с которыми мы вчера общались, о том, что так не должно быть и цена должна была скорректироваться сразу же вниз. Но было видно, что кто-то в очень большом объеме скупает американский госдолг, американский трежерис. И эти кто-то 100% знали новость о том, что рейтинг сегодня понизят, и перед этим повышали их доходность, а доходность вчера росла феноменально, если честно. Ну, а сегодня мы уже видим на премаркете реакцию американского рынка, рынок падает, американские акции падают. Не могу сказать, что это будет бегство инвесторов, скорее всего, это будет временное перекладывание денег. И я думаю, что это временное перекладывание денег отчасти будет пока все равно в гособлигации, а чуть позже, скорее всего, даже в биткоин и золото.

— Последуют ли остальные примеру Fitch, понизят ли рейтинг? И что приличного, кроме Moody's, может еще понизить рейтинг?

— Скорее всего, остальные не последуют примеру Fitch, они оставят рейтинги на том же уровне. Либо, если будут это делать, сделают это через квартал примерно, то есть посмотрят на реакцию рынка. Потому что сейчас эти же агентства будут играть против своего правительства, против своей же экономики, против своих же людей.