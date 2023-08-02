Американские индексы упали после понижения рейтинга США агентством Fitch

1 августа рейтинговое агентство Fitch сообщило, что понизило долгосрочный рейтинг США с AAA до AA+. Как отмечает агентство, понижение рейтинга отражает ожидаемое ухудшение финансового положения в течение следующих трех лет, высокую и растущую долговую нагрузку и ослабление управления, что проявилось в противоречиях по поводу лимита госдолга и принятых «в последнюю минуту» решениях.

Понижение долгосрочного рейтинга США от Fitch с AAA до AA+ некритично, считают опрошенные «Ведомостями» аналитики. Но решение может снизить доверие инвесторов и центральных банков к финансовой устойчивости США. Это, в свою очередь, повлияет на статус доллара как резервной валюты и привлечение заемных средств на финансовых рынках.

«Катастрофические последствия» могут наступить в случае, если рейтинг будет понижен еще на две ступени. Такое мнение высказал управляющий партнер family office Family trust group Никита Костанда. По его словам, текущее снижение рейтинга на одну ступень не приведет к распродажам облигаций со стороны основных участников рынка, потому что рейтинг AA+ не требует гарантийного обеспечения и считается высоким.

«Проблема растущего государственного долга США — не новая. Поэтому решение Fitch о снижении кредитного рейтинга, скорей всего, имеет политическую подоплеку и отражает факт внутренней политической борьбы между элитами. Не стоит забывать, что в 2024 г. там ожидаются выборы», — пояснил Костанда.

Снижение рейтинга США до АА+ вряд ли ощутимо затронет финансовые рынки, соглашается с коллегой аналитик УК «Ингосстрах-инвестиции» Кирилл Горбунов. По его прогнозам, кредитный рейтинг США и далее будет снижаться, т. к. текущие долговые метрики не соответствуют кредитному качеству этого уровня.

Согласно ожиданиям Fitch, в ближайшие полгода США столкнется с рецессией. Это негативно отразится на доходной части бюджета и ведет к риску увеличения расходов для поддержки экономики, объясняет Горбунов. Наряду с ухудшением качества госуправления это ведет к снижению кредитного качества, добавил он.

По мнению Горбунова, в течение нескольких десятилетий (1980−2010 гг.) стоимость обслуживания долга была невелика по отношению к доходам бюджета. В 2022 г. эта статья заняла около 10%, что, по словам эксперта, считается нормальной процентной нагрузкой. В 2024 г. прогнозируется ее рост до 15% — что плохо, но не критично, рассуждает Горбунов. Критичным уровнем можно будет считать 25%, добавил он.

При этом понижение кредитного рейтинга США может оказать влияние на доллар, и тут можно рассмотреть несколько сценариев, считает независимый аналитик, трейдер Александр Шильников. По его словам, снижение кредитного рейтинга может снизить доверие к финансовой устойчивости США. Это, в свою очередь, приведет к уменьшению спроса на доллар со стороны иностранных инвесторов и центральных банков.

Помимо влияния на доллар понижение кредитного рейтинга может повысить стоимость заимствований для США, продолжает Шильников. Это означает, что государство будет вынуждено платить более высокие процентные ставки при привлечении заемных средств на финансовых рынках. В случае, если инвесторы начнут требовать более высокую премию за срок от казначейских облигаций, то могут увеличиться затраты на обслуживание госдолга, заключил аналитик.

Как отмечает Bloomberg, понижение рейтинга вызвало критику со стороны Вашингтона и Уолл-стрит на фоне беспокойства по поводу того, что дефицит бюджета может привести к возможным потрясениям на рынках и в экономике страны к предстоящим в 2024 г. президентским выборам.