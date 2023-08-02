02:51 (мск), источник: ТАСС

Fitch понизило рейтинг США с AAA до AA+

НЬЮ-ЙОРК, 2 августа. /ТАСС/. Агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента США в иностранной валюте с AAA до AA+ со стабильным прогнозом. Министр финансов США Джанет Йеллен выразила несогласие с решением рейтингового агентства.

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Источник: Reuters

Как говорится в сообщении рейтингового агентства, снижение было произведено с учетом ожидания ухудшения фискальной ситуации в ближайшие три года, высокой долговой нагрузки, которая продолжает увеличиваться, а также из-за «ухудшения управляемости на протяжении последних двух десятилетий, что выразилось в противоречиях по поводу лимита госдолга и принятии решений на этот счет в последнюю минуту».

Среди других факторов, которые привели к решению о пересмотре рейтинга, Fitch называет сохранение угрозы рецессии и рост ставки ФРС.

Белый дом не согласен с решением агентства Fitch понизить долгосрочный рейтинг дефолта эмитента США в иностранной валюте с AAA до AA+. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

Министр финансов США Джанет Йеллен выразила несогласие с решением рейтингового агентства. «Я решительно не согласна с решением Fitch Ratings. Изменение, о котором сегодня объявлено Fitch Ratings, является произвольным, оно опирается на устаревшие данные», — говорится в распространенном во вторник письменном заявлении Йеллен. В нем выражается мнение, что «американская экономика остается крупнейшей и самой динамичной в мире, с самыми глубокими и наиболее ликвидными финансовыми рынками».

Fitch ранее не оценивал кредитный рейтинг США ниже уровня AAA. В 2011 году такое решение было принято рейтинговым агентством S&P (также до уровня AA+). Fitch предупреждал о возможности понижения рейтинга в 2013, 2019 и 2023 годах. Понижение кредитного рейтинга может негативно сказаться на возможностях заимствования страны.

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