Долгий спуск: о чем говорит снижение кредитного рейтинга США

Решение агентства Fitch о снижении рейтинга США с высшего ААА до АА+ (промежуточной рейтинговой категории ААА- не существует) — событие редкое: предыдущее снижение случилось ровно 12 лет назад, когда Standard & Poor’s понизил американский рейтинг на одну ступень. Тогда решение S&P вызвало большие движения рынков, «маски-шоу» в офисах компании и, по мнению многих наблюдателей, способствовало применению более жестких мер к агентству за ошибки в оценке рисков перед Великой рецессией 2007−2009 годов.

Сдержанная реакция

На сей раз рынки практически не отреагировали на действия Fitch: немедленные последствия, скорее всего, будут ограниченными, однако случившееся стоит рассматривать как часть более долгосрочных процессов, идущих в глобальных финансах. Даже если США продолжат дальнейший спуск по рейтинговой шкале, этот процесс займет годы — у всех будет время осмыслить положение. В рейтинговой индустрии принята практика «суверенного потолка», в соответствии с которой рейтинг эмитента (корпоративного и муниципального) не может быть выше суверенного рейтинга страны. Однако в данном случае потолок остался на прежнем уровне — так что не будет и оптового пересмотра рейтингов американских квазисуверенных эмитентов, а также 17 американских штатов и двух частных корпораций с рейтингом ААА (Johnson and Johnson и Microsoft). Отдельные снижения рейтинга будут, но не у всех и не сразу.

Не стоит опасаться инвесторам и того, что действия Fitch вызовут в ближайшее время аналогичные шаги со стороны других участников «большой тройки» — S&P и Moody`s. В прошлом, когда одно из агентств снижало рейтинги Австралии, Ирландии, Италии, Канады и Японии с ААА до АА+ (или аналога в шкале Moody’s), разница в оценках сохранялась не более полугода. Но c 2008 года разница в кредитных рейтингах стран стала скорее нормой, чем исключением.

Чем недоволен Fitch

Самое важное в решении агентства — его обоснование. Эксперты Fitch не видят перспектив снижения уровня госдолга и бюджетного дефицита в США. При этом негативные эффекты от повышения процентных ставок только набирают силу, а системная неспособность законодательной и исполнительной власти организованно и своевременно принимать решения дошла до опасного уровня.

Даже при «мягкой посадке» американской экономики вероятность улучшения бюджетной ситуации в ближайшие годы крайне мала.

Американские политики умеют снижать налоги и раздавать деньги, но разучились повышать налоги и резать бюджет. Рост процентных ставок проявляется постепенно — средний срок до погашения американских облигаций около 6,2 лет, так что полный эффект от ухода ставок с нулевых уровней будет ощутим только через четыре-пять лет. Это сделает дефицит еще более постоянным, а зависимость американского бюджета от рынка госдолга еще большей. В таких условиях политика ФРС может быть значительно менее жесткой, чем требуется для снижения инфляции, как бы ни отрицал Джером Пауэлл политические мотивы в решениях регулятора.

Некуда вкладывать

Другой важный аспект случившегося — дальнейшее снижение доли безрисковых активов. Всего девять стран имеют рейтинги AAA от всех агентств «большой тройки», плюс Канада — от двух из них.

Из них значительные объемы госдолга есть только у Германии и Австралии, в свое время терявшей, но затем вернувшей идеальный рейтинг.

Качество суверенных эмитентов в первую очередь важно для инвесторов (страховых компаний, специализирующихся на страховании имущества и здоровья, фондов денежного рынка, а в глобальном контексте — центральных банков и финансовых ведомств), у которых требования к надежности и ликвидности значимее доходности. Вложения даже в суверенный долг потребуют хотя бы небольшого, но риска. Это не знак конца времен, как хотелось бы некоторым комментаторам, но шаг к формированию нового мира, где невозможно полностью защититься от риска, несмотря на все разнообразие финансовых техник и инструментов.

А вот политические последствия, например, для хода предвыборной кампании в США, снижение рейтинга вряд ли вызовет. США в этом отношении не похожи на Францию, где потеря французскими облигациями рейтинга ААА, возможно, стала одним из факторов, ударивших по репутации и рейтингу Николя Саркози и помешавших его переизбранию на пост президента в 2012 году.

Про нынешнее снижение рейтинга США можно сказать, что появилась еще одна трещинка в гегемонии американского долга и американского финансового рынка — и, скорее всего, эта трещинка не последняя.

Антон Табах