Курс доллара превысил 90 рублей впервые с марта прошлого года
Курс доллара превысил 90 руб. впервые с 28 марта 2022 г., следует из данных Московской биржи.
Курс доллара превысил 90 руб. впервые с 28 марта 2022 г., следует из данных Московской биржи.
По данным на 14:32 мск американская валюта торговалась за 90,02 руб., позже продолжила рост до 90,04 руб. По состоянию на 14:40 доллар вновь опустился и составил 89,95 руб.
Евро в то же время торговался по 98,14 руб. — сегодня он также превысил отметку в 98 руб. впервые с марта прошлого года. Китайский юань стоил 12,44 руб.
Рубль начал дешеветь в начале прошлой недели, после попытки вооруженного мятежа в России. В понедельник, 26 июня, курс доллара поднимался выше 87 руб., евро — выше 95 руб. Уже в пятницу, 30 июня, доллар превысил 89 руб., в то время как евро — 97 руб.
24 июня стоимость евро и доллара превышала 100 руб. в некоторых обменниках, писали «Ведомости». В частности, в отделении «Фора банка» днем американскую валюту можно было приобрести за 101 руб., евро — за 115 руб.