Курс доллара превысил 90 рублей впервые с марта прошлого года

По данным на 14:32 мск американская валюта торговалась за 90,02 руб., позже продолжила рост до 90,04 руб. По состоянию на 14:40 доллар вновь опустился и составил 89,95 руб.

Евро в то же время торговался по 98,14 руб. — сегодня он также превысил отметку в 98 руб. впервые с марта прошлого года. Китайский юань стоил 12,44 руб.