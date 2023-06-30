Курс доллара за июнь вырос на 10%, евро — на 13%

Всего за июнь доллар подорожал на 8,45 руб. (+10,42%), евро — на 11,29 руб. (+13,05%), юань — на 95,2 коп. (+8,38%).

Индекс Мосбиржи за неделю подрос на 0,1%, составив 2797,37 пункта. Индекс PTC упал на 5,5%, до 982,94 пункта.