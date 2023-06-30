20:54 (мск), источник: Коммерсантъ

Курс доллара за июнь вырос на 10%, евро — на 13%

По итогу торгов на Московской бирже за прошедшую неделю курс доллара вырос на 4,85 руб., до 89,55 руб./$, евро — на 5,46 руб., до 97,8 руб./€, юань — на 62 копейки, до 12,33 руб.

Наверх

Всего за июнь доллар подорожал на 8,45 руб. (+10,42%), евро — на 11,29 руб. (+13,05%), юань — на 95,2 коп. (+8,38%).

Индекс Мосбиржи за неделю подрос на 0,1%, составив 2797,37 пункта. Индекс PTC упал на 5,5%, до 982,94 пункта.

Доллар от TradingView

Лидеры падения:

  • «Ростелеком» — −2,01%;
  • Polymetal— −1,77%;
  • «Яндекс» — −1,38%;
  • «Аэрофлот» — −1,19%;
  • МТС — −1,1%;
  • Globaltrans — −0,94%.

Лидеры роста:

  • Segezha — +4,44%;
  • «Инарктика» — +2,36%;
  • «Алроса» — +2,09%;
  • «Русагро» — +1,56%
  • ММК — 1,36%.

Рубль стал снижаться на фоне вооруженного мятежа ЧВК «Вагнер» 23—24 июня. В ночь с 23 на 24 июня банки резко подняли цены продажи иностранных валют, утром они превышали биржевые показатели по доллару и евро на 1013 руб. и 1214 руб. соответственно.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Стало известно, что произошло с Пригожинской фабрикой тролей
Фанаты ЦСКА наградили лучшего по их мнению игрока команды
Главные финансовые новости дня
Финансовая аналитика
Как начать инвестировать?
Энциклопедия финансов
Курсы валют, нефть, акции
Новости экономики
Mail.RuО компанииРеклама
О проектеИспользование материаловОбратная связь