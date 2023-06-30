Курс доллара за июнь вырос на 10%, евро — на 13%
По итогу торгов на Московской бирже за прошедшую неделю курс доллара вырос на 4,85 руб., до 89,55 руб./$, евро — на 5,46 руб., до 97,8 руб./€, юань — на 62 копейки, до 12,33 руб.
По итогу торгов на Московской бирже за прошедшую неделю курс доллара вырос на 4,85 руб., до 89,55 руб./$, евро — на 5,46 руб., до 97,8 руб./€, юань — на 62 копейки, до 12,33 руб.
Всего за июнь доллар подорожал на 8,45 руб. (+10,42%), евро — на 11,29 руб. (+13,05%), юань — на 95,2 коп. (+8,38%).
Индекс Мосбиржи за неделю подрос на 0,1%, составив 2797,37 пункта. Индекс PTC упал на 5,5%, до 982,94 пункта.
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Лидеры роста:
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