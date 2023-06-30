Эксперты рассказали, когда ЦБ начнет спасать рубль

Доллар с 30 мая подорожал почти на 10 рублей к 30 июня, с 80,8 рублей до 89,55 рублей, согласно данным торгов Мосбиржи. С 1 января доллар прибавил больше 22 рублей, подорожав с 67 рублей за доллар. Год назад в конце июня доллар стоил 52 рубля.

Когда вмешается ЦБ РФ

В прошлом году ЦБ РФ решил вмешаться, когда доллар вырос до 86 рублей. Так, 25 февраля ЦБ продал 1 млрд долларов на бирже, а 28 февраля еще 226 млн долларов. Это вся сумма валютных интервенций регулятора с того момента до сегодняшнего дня. Можно было бы продать и больше, но регулятор не имеет доступа к валютным резервам — почти половина, 300 млрд долларов за границей.

Дополнительно совет директоров Банка России повысил ключевую ставку c 28 февраля 2022 года с 9,5% до 20% годовых. Но это не помогло и тогда регулятор ввел валютные ограничения: около 80% валютной выручки экспортеров поступала на биржу, физлицам запретили покупки валюты, а также вывоз иностранной валюты. В итоге после 10 марта с исторического максимума в почти 122 рублей доллар начал падать.

Сейчас, когда валюта США стремится к 90 рублям, многие задаются вопросом «когда же вмешается регулятор»?

«ЦБ РФ имеет два инструмента для стабилизации курса рубля — повышение ставки и валютные интервенции, — рассказал Финансам Mail.ru Сергей Попов, управляющий директор Global Invest Fund. — Второй способ кажется предпочтительнее, если предположить, что текущие ослабление рубля носит спекулятивную составляющую, так как первый имеет последствия в виде негативного влияния на экономику».

Скорее всего, о каких-то интервенциях речь пойдет, если ситуация не стабилизируется на следующей неделе. Еще одним методом может стать усиление валютного регулирования и контроля. Сергей Попов

«После введения внешних санкций и внутренних ограничений в 2022 году возможностей российского Центрального банка оперативно влиять на курс рубля почти не осталось, — сообщил Финансам Mail.ru Александр Потавин, аналитик ФГ “Финам”.

В арсенале ЦБ имеются только инструменты для корректировки среднесрочной курсовой динамики. Александр Потавин

«Показательно, что ЦБ РФ в конце июня не вмешивался в процесс курсообразования даже несмотря на то, что доллар приблизился к отметке 90 рублей. Поскольку госбюджет России сейчас в глубоком дефиците, то ослабление национальной валюты наполняет его рублями, — отметил эксперт. — Например, ослабление курса на 1 рубль за доллар дополнительно приносит в бюджет около 150 млрд рублей. То есть подъем курса доллара до 100 рублей даст прибавку бюджету дополнительно около 2 трлн рублей».

В июне в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что оптимальным для российской экономики будет курс рубля на уровне 80−90 рублей за доллар. Это выгодно и экспортерам и бюджету.

Поэтому даже если пара USD/RUB окажется на отметке 90 рублей, это можно считать за комфортный уровень. Возможно, более значительная девальвация рубля будет нести риски излишнего ускорения инфляции в стране, поэтому Центробанк может вмешаться введением мер стратегического характера (репатриация валютной выручки экспортерами, возобновление лимитов на продажу валюты от экспортных операций и пр.). Александр Потавин аналитик ФГ «Финам»

«Текущая ситуация с ослаблением рубля может повлиять только на решение ЦБ по ключевой ставке, увеличив вероятность ее повышения Центробанком», — отметил Юрий Кравченко, начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «ВЕЛЕС Капитал». В режиме таргетирования инфляции основным инструментом регулятора остается ключевая ставка, валютный курс при этом остается плавающим.

Поэтому мы не ждем вмешательства ЦБ в ситуацию на валютном рынке. Юрий Кравченко

«Кроме того, после блокировки международных резервов возможности ЦБ на валютном рынке остаются ограниченными. Теоретически влиять на курс могут крупные экспортеры, увеличивая или уменьшая продажи валютной выручки», — пояснил Финансам.Mailru эксперт.

Однако вряд ли сейчас есть задача ограничивать ослабление рубля, учитывая благоприятное влияние девальвации на доходы бюджета. Ранее в правительстве высказывали предположение, что курс 80−90 рублей является относительно «комфортным» для экономики. Не исключено, что вблизи верхней границы данного диапазона мы увидим постепенную стабилизацию ситуации или даже некоторый «откат» рубля. Юрий Кравченко начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «ВЕЛЕС Капитал»

В чем причины ослабления рубля с начала года и в июне

Иностранцам разрешили продавать активы в РФ и выводить валюту.

Упали экспортные доходы — экспортная стоимость нефти и газа год назад были намного больше, чем сейчас (нефть по 100−110 долларов за баррель, а сейчас менее 70 долларов, газ в 4 раза дороже — по 1700 долларов за тысячу кубометров).

Низкий импорт, и практически отсутствие спроса на валюту, экспорт превышал импорт на 144,3 млрд долларов по итогам января-мая 2022 года, а через год торговый профицит упал до 44,7 млрд рублей. «Импорт сейчас фактически на докризисных уровнях», — сообщил 30 июня директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов. По его оценке, профицит торгового баланса России в 2023 году может оказаться даже меньше апрельского прогноза Банка России — менее 117 млрд долларов. За 2022 год профицит торгового баланса РФ вырос 1,7 раза и впервые в истории достиг 332,377 млрд долларов, по оценке Федеральной таможенной службы.

Рост дефицита бюджета. Девальвация рубля помогает пополнять доходы. В утвержденном бюджете на 2023 год заложен курса рубля 68,1 рубля за доллар, при нынешнем почти в 90 рублей. Экономика остается зависимой от экспортных валютных доходов. Экспортеры продают валюту в стране для уплаты рублевых налогов — в итоге бюджет больше получает при слабеющем рубле. Дефицит бюджета в 2023 году при курсе 68,1 рубля за доллар запланирован в размере 2% ВВП или около 3 трлн рублей.

На ослабление рубля за последние дни с 84 до более чем 89 рублей за доллар повлияло и окончание налогового периода, когда российские экспортеры конвертируют валюту на Мосбирже на рубли для уплаты налогов. Плюс фактор «Магнита». Ретейлер «Магнит» объявил об увеличении выкупа на рынке в 3 раза до 30 370 000 акций, или до 29,8% акций в обращении. В итоге компания может потратить на обратный выкуп до 67,3 млрд рублей. Инвесторы из «недружественных» стран владеют примерно 50% акций «Магнита», согласно данным компании. Это создало дополнительное давление на рубль в четверг-пятницу.

2014 vs 2022−23

Интервенции в первый год санкций были больше, чем в 2022 году (1,2 млрд долларов).​ В январе 2015 года ЦБ продал 2,342 млрд долларов, в декабре 2014-го — 11,9 млрд долларов, в ноябре 2014 года — 773,9 млн долларов и 221,56 млн евро, в октябре 2014 года — 27,2 млрд долларов и 1,62 млрд евро. А в это время доллар подорожал в 2 раза, с 40 до 80 рублей, но после интервенций и повышения ставки с 8 до 17% упал до 49 рублей в мае 2015 года. Во вторую волну девальвации рубля ЦБ уже ничего не продавал, и доллар подорожал с мая 2015 года до 85 рублей в январе 2016 года.