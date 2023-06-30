Эксперты рассказали, когда ЦБ начнет спасать рубль
Доллар подорожал с начала года на Мосбирже почти на четверть. В последние дни американская валюта прибавляет по рублю за сутки. Что происходит, разбирались Финансы.Mail.ru.
Доллар подорожал с начала года на Мосбирже почти на четверть. В последние дни американская валюта прибавляет по рублю за сутки. Что происходит, разбирались Финансы.Mail.ru.
Доллар с 30 мая подорожал почти на 10 рублей к 30 июня, с 80,8 рублей до 89,55 рублей, согласно данным торгов Мосбиржи. С 1 января доллар прибавил больше 22 рублей, подорожав с 67 рублей за доллар. Год назад в конце июня доллар стоил 52 рубля.
В прошлом году ЦБ РФ решил вмешаться, когда доллар вырос до 86 рублей. Так, 25 февраля ЦБ продал 1 млрд долларов на бирже, а 28 февраля еще 226 млн долларов. Это вся сумма валютных интервенций регулятора с того момента до сегодняшнего дня. Можно было бы продать и больше, но регулятор не имеет доступа к валютным резервам — почти половина, 300 млрд долларов за границей.
Дополнительно совет директоров Банка России повысил ключевую ставку c 28 февраля 2022 года с 9,5% до 20% годовых. Но это не помогло и тогда регулятор ввел валютные ограничения: около 80% валютной выручки экспортеров поступала на биржу, физлицам запретили покупки валюты, а также вывоз иностранной валюты. В итоге после 10 марта с исторического максимума в почти 122 рублей доллар начал падать.
«ЦБ РФ имеет два инструмента для стабилизации курса рубля — повышение ставки и валютные интервенции, — рассказал Финансам Mail.ru Сергей Попов, управляющий директор Global Invest Fund. — Второй способ кажется предпочтительнее, если предположить, что текущие ослабление рубля носит спекулятивную составляющую, так как первый имеет последствия в виде негативного влияния на экономику».
Скорее всего, о каких-то интервенциях речь пойдет, если ситуация не стабилизируется на следующей неделе. Еще одним методом может стать усиление валютного регулирования и контроля.
«После введения внешних санкций и внутренних ограничений в 2022 году возможностей российского Центрального банка оперативно влиять на курс рубля почти не осталось, — сообщил Финансам Mail.ru Александр Потавин, аналитик ФГ “Финам”.
В арсенале ЦБ имеются только инструменты для корректировки среднесрочной курсовой динамики.
«Показательно, что ЦБ РФ в конце июня не вмешивался в процесс курсообразования даже несмотря на то, что доллар приблизился к отметке 90 рублей. Поскольку госбюджет России сейчас в глубоком дефиците, то ослабление национальной валюты наполняет его рублями, — отметил эксперт. — Например, ослабление курса на 1 рубль за доллар дополнительно приносит в бюджет около 150 млрд рублей. То есть подъем курса доллара до 100 рублей даст прибавку бюджету дополнительно около 2 трлн рублей».
В июне в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что оптимальным для российской экономики будет курс рубля на уровне 80−90 рублей за доллар. Это выгодно и экспортерам и бюджету.
Поэтому даже если пара USD/RUB окажется на отметке 90 рублей, это можно считать за комфортный уровень. Возможно, более значительная девальвация рубля будет нести риски излишнего ускорения инфляции в стране, поэтому Центробанк может вмешаться введением мер стратегического характера (репатриация валютной выручки экспортерами, возобновление лимитов на продажу валюты от экспортных операций и пр.).
«Текущая ситуация с ослаблением рубля может повлиять только на решение ЦБ по ключевой ставке, увеличив вероятность ее повышения Центробанком», — отметил Юрий Кравченко, начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «ВЕЛЕС Капитал». В режиме таргетирования инфляции основным инструментом регулятора остается ключевая ставка, валютный курс при этом остается плавающим.
Поэтому мы не ждем вмешательства ЦБ в ситуацию на валютном рынке.
«Кроме того, после блокировки международных резервов возможности ЦБ на валютном рынке остаются ограниченными. Теоретически влиять на курс могут крупные экспортеры, увеличивая или уменьшая продажи валютной выручки», — пояснил Финансам.Mailru эксперт.
Однако вряд ли сейчас есть задача ограничивать ослабление рубля, учитывая благоприятное влияние девальвации на доходы бюджета. Ранее в правительстве высказывали предположение, что курс 80−90 рублей является относительно «комфортным» для экономики. Не исключено, что вблизи верхней границы данного диапазона мы увидим постепенную стабилизацию ситуации или даже некоторый «откат» рубля.
Иностранцам разрешили продавать активы в РФ и выводить валюту.
Упали экспортные доходы — экспортная стоимость нефти и газа год назад были намного больше, чем сейчас (нефть по 100−110 долларов за баррель, а сейчас менее 70 долларов, газ в 4 раза дороже — по 1700 долларов за тысячу кубометров).
Низкий импорт, и практически отсутствие спроса на валюту, экспорт превышал импорт на 144,3 млрд долларов по итогам января-мая 2022 года, а через год торговый профицит упал до 44,7 млрд рублей. «Импорт сейчас фактически на докризисных уровнях», — сообщил 30 июня директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов. По его оценке, профицит торгового баланса России в 2023 году может оказаться даже меньше апрельского прогноза Банка России — менее 117 млрд долларов. За 2022 год профицит торгового баланса РФ вырос 1,7 раза и впервые в истории достиг 332,377 млрд долларов, по оценке Федеральной таможенной службы.
Рост дефицита бюджета. Девальвация рубля помогает пополнять доходы. В утвержденном бюджете на 2023 год заложен курса рубля 68,1 рубля за доллар, при нынешнем почти в 90 рублей. Экономика остается зависимой от экспортных валютных доходов. Экспортеры продают валюту в стране для уплаты рублевых налогов — в итоге бюджет больше получает при слабеющем рубле. Дефицит бюджета в 2023 году при курсе 68,1 рубля за доллар запланирован в размере 2% ВВП или около 3 трлн рублей.
На ослабление рубля за последние дни с 84 до более чем 89 рублей за доллар повлияло и окончание налогового периода, когда российские экспортеры конвертируют валюту на Мосбирже на рубли для уплаты налогов. Плюс фактор «Магнита». Ретейлер «Магнит» объявил об увеличении выкупа на рынке в 3 раза до 30 370 000 акций, или до 29,8% акций в обращении. В итоге компания может потратить на обратный выкуп до 67,3 млрд рублей. Инвесторы из «недружественных» стран владеют примерно 50% акций «Магнита», согласно данным компании. Это создало дополнительное давление на рубль в четверг-пятницу.
Интервенции в первый год санкций были больше, чем в 2022 году (1,2 млрд долларов). В январе 2015 года ЦБ продал 2,342 млрд долларов, в декабре 2014-го — 11,9 млрд долларов, в ноябре 2014 года — 773,9 млн долларов и 221,56 млн евро, в октябре 2014 года — 27,2 млрд долларов и 1,62 млрд евро. А в это время доллар подорожал в 2 раза, с 40 до 80 рублей, но после интервенций и повышения ставки с 8 до 17% упал до 49 рублей в мае 2015 года. Во вторую волну девальвации рубля ЦБ уже ничего не продавал, и доллар подорожал с мая 2015 года до 85 рублей в январе 2016 года.
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