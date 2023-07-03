Как заработать на упавшем рубле?

Из-за быстрого ослабления рубля через несколько месяцев инфляция ускорится. «Через месяц-другой увидим неизбежный всплеск цен на импорт на 10−15% и более, и это не может не сказаться на общей инфляции», — предупредил инвестбанкир, основатель телеграм-канала @bitkogan Евгений Коган.

Это, по мнению некоторых аналитиков, может привести к быстрому росту ключевой ставки ЦБ — сразу на 1−1,5 процентных пункта, с 7,5% до 8,5−9%. Плановое заседание ЦБ РФ по размеру ставки — 21 июля.

Инвесторы ожидают повышения ставки — это видно по доходностям, например, по некоторым ОФЗ с погашением через 10 лет доходности превысили 10%.

Соответственно биржевые цены таких ОФЗ упали: купив такую бумагу, можно ожидать доходность до 10% годовых. Так рынок реагирует на возможность повышения ставки ЦБ.

В самых надежных банках доходность по вкладам пока не превышает 9%, а инфляция по итогам года не превысит 7%, заверяют в ЦБ РФ. Возможно, через год, когда инфляция вернется по плану ЦБ к 4%, ключевая ставка начнет снижаться и доходности по ОФЗ могут упасть (облигации подорожают). В итоге можно получить доходность выше, чем по самым надежным банковским вкладам, с приемлемым уровнем соотношения риска/доходности. Ведь ОФЗ гарантируются государством, и выкупаются по номиналу по истечению срока обращения ОФЗ. Всё, что нужно для такой инвестиции — брокерский счет и небольшая сумма, с учетом, что номинал одной ОФЗ — тысяча рублей, а большинство бумаг торгуется ниже номинала. Также необходимо хотя бы раз в неделю смотреть на изменение цены (доходности) купленных ОФЗ.

Возможен ли дефолт?

Любое государство может столкнутся с проблемами обслуживания госдолга, выплат купонов и погашением всех выпусков ОФЗ. Например, власти и политики США, как минимум, дважды в год обсуждают дефолт страны, которая обладает самым большим и постоянно растущим госдолгом в мире — в июне впервые показатель превысил $32 трлн.

Ослабление рубля контролируется, следует из комментариев аналитиков. Экспортеры придерживают валюту, а в условиях восстановившегося импорта до уровня 2021 года спрос на доллары и евро легко поднимает курс на нужную высоту. Как пояснил ранее первый вице-премьер Андрей Белоусов, оптимальный для российской экономики курс рубля на уровне 80−90 рублей за доллар: это выгодно и экспортерам и бюджету.

Поэтому, да — рубль подешевел, но — контролируемо. Минфин ранее заявил о планах сохранить существующее соотношение государственного долга России и ВВП до 2030 года на уровне не более 20%. Это один из самых низких показателей в мире — страны ЕС, как и США, уже превысили 100% (размер долга больше всей экономики ЕС), к этому близка Украина. Поэтому запас прочности — бюджетной, долговой, финансовой — у России остается большим. Банк России не видит рисков для финансовой стабильности в текущем ослаблении рубля, но учтет динамику курса на следующем заседании совета директоров по ключевой ставке, сообщил в пятницу 30 июня зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин.

«Минфин опубликовал план заимствований на третий квартал 2023 года — 1 трлн рублей (размещение выпусков ОФЗ). Для выполнения плана ведомству необходимо занимать по 77 млрд рублей каждый аукционный день, что представляется вполне реалистичным с учетом крупного погашения в августе (400 млрд рублей)», — отметили аналитики «СберИнвестиций».

Доходности ОФЗ перестанут расти, как только ослабление рубля приостановится, прогнозируют эксперты.

В первый день недели 3 июля доллар на Мосбирже подешевел на 57 копеек до 88,96 рублей, согласно данным торгов Мосбиржи к 17:30 мск.