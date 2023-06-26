Доллар на Мосбирже превысил 87 рублей впервые с 29 марта 2022 года

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Курс доллара в начале валютных торгов на Мосбирже в понедельник превысил 87 рублей впервые с 29 марта 2022 года, курс евро преодолел отметку в 95 рублей с 25 апреля. Курс юаня превысил 12 рублей впервые с 7 апреля, свидетельствуют данные торгов.

По данным на 07:04 мск, доллар рос на 2,99%, до 87,23 рубля, евро — на 3,18%, до 95,28 рубля. В то же время юань поднимался до отметки в 12,059 рубля (+2,99%).