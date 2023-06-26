07:13 (мск), источник: ТАСС

Доллар на Мосбирже превысил 87 рублей впервые с 29 марта 2022 года

По данным торгов, курс евро превысил 95 рублей впервые с 25 апреля.

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Источник: Reuters

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Курс доллара в начале валютных торгов на Мосбирже в понедельник превысил 87 рублей впервые с 29 марта 2022 года, курс евро преодолел отметку в 95 рублей с 25 апреля. Курс юаня превысил 12 рублей впервые с 7 апреля, свидетельствуют данные торгов.

По данным на 07:04 мск, доллар рос на 2,99%, до 87,23 рубля, евро — на 3,18%, до 95,28 рубля. В то же время юань поднимался до отметки в 12,059 рубля (+2,99%).

К 07:14 мск, доллар находился на отметке в 86,44 рубля (+2,05%), евро рос на 2,23%, до 94,4 ₽ Юань торговался на уровне 11,93 рубля (+1,89%).

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