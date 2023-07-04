Курс евро превысил 98 рублей впервые с марта 2022 года

По данным на 13:39 мск, евро на Московской бирже дорожал на 1,36 рубля и стоил 98,01 рубля. Евро поднялся выше 98 рублей впервые с 29 марта 2022 года. Доллар в то же время прибавлял 1,15 рубля и стоил 89,85 рубля. Это также максимум с конца марта 2022 года.

Рубль по-прежнему находится под давлением ухудшения платежного баланса из-за сокращения экспортной выручки, дополнительным негативом для него остаются высокие бюджетные расходы, пишут аналитики «БКС Экспресс». Признаков «существенного улучшения ключевых факторов» для более устойчивого и продолжительного отскока курса пока не наблюдается, констатируют они.

Как писал ранее Forbes, заметное ослабление рубля началось после мятежа главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, который объявил «марш справедливости» на Москву, но до столицы так и не дошел. Нервозность из-за событий 23—24 июня отразилась на поведении населения, которое создало дополнительный спрос на валюту, пояснял Forbes старший экономист инвестиционного банка Синара Сергей Коныгин. По его слова, также вырос объем снятия наличных рублей, что косвенно говорит о желании людей купить за наличные иностранную валюту, которая традиционно рассматривается как защита от потрясений.