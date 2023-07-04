На каких акциях можно заработать при падении рубля

В нефтегазовом секторе «значительно выигрывает “Роснефть” за счет поставок по ВСТО и налаженному экспорту в Азию», сообщил основатель телеграм-канала @bitkogan Евгений Коган.

В списке также «ЛУКОЙЛ» и «Сургутнефтегаз», «который по-прежнему располагает кубышкой в иностранной валюте», — подчеркнул эксперт.

В горно-металлургическом секторе «отличное положение дел у ГМК’Норникеля» (93% выручки за счет экспорта), «Алросы» (около 85% экспортных поставок), «Мечела» (более 60% выручки от экспорта), «Распадской» (более 51% экспорта в Азию).

«Отдельно отмечаем “Сегежу”, для которой девальвация играет весомую роль. Так, каждый 1 рубль прироста к курсу дают 0,5 млрд рубля к показателю OIBDA (операционная прибыль до вычета износа и амортизации). Полагаем, что отчет за 2 квартал 2023 год должен быть неплохим», — отметил эксперт.