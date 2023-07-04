На каких акциях можно заработать при падении рубля
Ослабление рубля увеличит доходы экспортеров. Инвестбанкир Евгений Коган рассказал, на каких акциях можно заработать при падении рубля.
Ослабление рубля увеличит доходы экспортеров. Инвестбанкир Евгений Коган рассказал, на каких акциях можно заработать при падении рубля.
В нефтегазовом секторе «значительно выигрывает “Роснефть” за счет поставок по ВСТО и налаженному экспорту в Азию», сообщил основатель телеграм-канала @bitkogan Евгений Коган.
В списке также «ЛУКОЙЛ» и «Сургутнефтегаз», «который по-прежнему располагает кубышкой в иностранной валюте», — подчеркнул эксперт.
В горно-металлургическом секторе «отличное положение дел у ГМК’Норникеля» (93% выручки за счет экспорта), «Алросы» (около 85% экспортных поставок), «Мечела» (более 60% выручки от экспорта), «Распадской» (более 51% экспорта в Азию).
«Отдельно отмечаем “Сегежу”, для которой девальвация играет весомую роль. Так, каждый 1 рубль прироста к курсу дают 0,5 млрд рубля к показателю OIBDA (операционная прибыль до вычета износа и амортизации). Полагаем, что отчет за 2 квартал 2023 год должен быть неплохим», — отметил эксперт.
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