Начни молодым. Кому выгодна программа долгосрочных сбережений

У каждого человека формируется свое представление о том, что такое финансовое благополучие в старости. Одни привыкли есть деликатесы, ходить в театры и ездить регулярно в отпуск за границу. Другим видится благополучная жизнь на собственном участке земли, с выращенными своими руками овощами и фруктами, десятком курочек в сарае и кучей внуков, которые приезжают к бабушке и дедушке на все лето. Если в первом примере люди будут много тратить на продукты и развлечения, то во втором варианте расходы будут меньше. Чем раньше будет понимание о необходимом доходе — тем больше возможностей будет для достижения цели.