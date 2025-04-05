Начни молодым. Кому выгодна программа долгосрочных сбережений

В России не принято задумываться о том, какой доход будет в старости. Это мышление закреплено в том числе и разными поговорками и присказками: «я столько проживу», «это когда будет», «через 20−30 лет все изменится и копить бессмысленно».
Пенсия, которую начисляет Социальный фонд России, складывается из двух частей: страховой и накопительной.
Страховая пенсия состоит из фиксированной части и выплаты за индивидуальные пенсионные коэффициенты (ИПК), которые были сформированы во время уплаты взносов в период работы. Размер фиксированной части устанавливает государство: в 2025 году это 8728 рубля 73 копеек в месяц.
У части пенсионеров есть право на повышенную фиксированную выплату. На её размер влияют возраст, пол, общий трудовой стаж, наличие инвалидности, количество иждивенцев, стаж работы на Крайнем Севере и другие факторы. Максимум, который можно получить — 39 279 рублей 29 копеек в текущем году.
ИПК начисляют за каждый год работы, военной службы, ухода за ребёнком или другого времени, которое засчитывается в трудовой стаж. В этом году стоимость одного ИПК составляет 142 рубля 76 копеек. Чтобы рассчитать, сколько вы получите страховых денег, нужно размер одного пенсионного коэффициента умножить на количество ваших ИПК. Например, если человек заработал 130 ИПК, то его индивидуальная доплата будет составлять 18 558,8 рубля.
Узнать, какой может быть ваша пенсия через 10 или 20 лет, можно в личном кабинете на Госуслугах. На странице онлайн-калькулятора пенсии можно узнать, сколько у вас есть ИПК, страхового стажа и на их основе смоделировать возможный доход в будущем.
Понимая, что государственной пенсии вряд ли будет хватать в старости, люди могут начать самостоятельно формировать материальную базу для пенсионного возраста. Часто россияне хотят купить квартиру или другую недвижимость, чтобы на пенсии сдавать ее в аренду и получать стабильную сумму дохода в месяц. Но это не единственный вариант. Рассмотрим, какие еще способы накопить на старость существуют.
Сколько денег надо пенсионеру
У каждого человека формируется свое представление о том, что такое финансовое благополучие в старости. Одни привыкли есть деликатесы, ходить в театры и ездить регулярно в отпуск за границу. Другим видится благополучная жизнь на собственном участке земли, с выращенными своими руками овощами и фруктами, десятком курочек в сарае и кучей внуков, которые приезжают к бабушке и дедушке на все лето. Если в первом примере люди будут много тратить на продукты и развлечения, то во втором варианте расходы будут меньше. Чем раньше будет понимание о необходимом доходе — тем больше возможностей будет для достижения цели.
Например, если в возрасте 40−45 лет человек живет на 100 тысяч в месяц и ожидает, что на пенсии будет получать от государства выплату в размере 30 тысяч, то стоит задуматься о том, чтобы начать сформировывать уже сейчас дополнительную финансовую подушку, которая через 25−30 лет приносила бы сумму, эквивалентную нынешним 50−60 тысячам рублей.
Помимо ежемесячной суммы, которую человек хотел бы видеть в будущем прибавкой к основной пенсии, стоит учитывать еще и то, сколько лет потенциальный пенсионер планирует жить на эту пенсию:
— если прибавка к пенсии будет нужна в течение пяти лет — это одна сумма: 60 (количество месяцев в пенсионном периоде) умножаем на 50 тысяч рублей и получаем сумму в 3 миллиона рублей;
— если жить на пенсии планируется в течение 30 лет — то сумма понадобится в 6 раз больше: 18 миллионов рублей.
На пенсию откладывают разными способами. Когда речь идет длительном периоде, то лучше диверсифицировать риски и использовать разные инструменты.
В России существуют несколько программ, специально были специально разработаны для будущих пенсионеров. Помимо них, можно использовать и более привычные инструменты: банковские вклады, ценные бумаги, инвестиции в золота или недвижимость.
Депозит или банковский вклад — один из самых понятных инструментов. Проценты (прибыль) прописаны в договоре и не меняются. Когда срок вклада заканчивается, можно или продлить его на старых условиях, или открыть новый — в том же банке или в организации, где условия более выгодные.
Условия по накопительнуму счету менее выгодны с точки зрения прибыли, но зато не надо продлевать его действие и в любом момент можно снять понадобившуюся сумму, не теряя прибыль.
Также можно заключить договор с негосударственным пенсионным фондом (НПФ). Вы отчисляете фонду деньги, а он ими управляет и выплачивает в соответствии с договором негосударственного пенсионного обеспечения прибыль. Программы рассчитываются на разные периоды времени и с разными платежами. Исходя из своей цели и финансовых возможностей можно выбрать наиболее подходящую стратегию. Деньги, которые гражданин вкладывает в НПФ, застрахованы государством: в случае банкротства НПФ возмещается 2,8 миллиона рублей.
Помимо этого, за вложения в НПФ можно получить налоговый вычет с суммы до 150 тысяч рублей в размере 13%. Также эти накопления можно передать по наследству. Возможно и досрочное расторжение договора.
В 2024 году в России появилась программа долгосрочных сбережений (ПДС). Она тоже работает в НПФ и по многим пунктам повторяет программы НПО.
Основные отличия ПДС от НПО:
- минимальный срок договора — 15 лет;
- возможно досрочное расторжение с выплатой инвестиционного дохода в случае сложных жизненных обстоятельств, например, в случае тяжелой болезни или потери кормильца;
- налоговый вычет на 400 000 рублей;
- государственное софинансирование — первые три года государство добавляет до 36 000 рублей.
Размер прибавки зависит от доходов вкладчика:
• зарплата до 80 000 рублей — 1:1, то есть по рублю на каждый рубль взносов;
• от 80 000 до 150 000 рублей — 1:2;
• более 150 000 рублей — 1:4, государство дает рубль на четыре рубля вкладчика.
Накопительное страхование жизни — еще один инструмент для долгосрочных сбережений.
Договор НСЖ заключают со страховой компанией. По сути, этот инструмент является копилкой с подстраховкой.
Копить можно не только на прибавку к пенсии, но и на квартиру или образование детям.
Чтобы диверсифицировать риски, можно использовать одновременно несколько инструментов. Например, часть средств размещать на банковских вкладах (сейчас можно получить до 21% годовых доходности при сроке вклада от года и выше), часть положить на счет в НПФ, еще часть — инвестировать по программе долгосрочных сбережений. Это позволить и прибыль получать, и софинансирование со стороны государства, и налоговые вычеты оформлять.
Можно рассмотреть и более привычные инструменты, такие как золото или недвижимость. Но не у всех есть деньги в молодости или зрелости, чтобы прикупить квартиру на старость для сдачи в аренду: большинство россиян покупает квартиру в кредит, выплачивая по 20 лет регулярные платежи с процентами.
Чтобы чувствовать себя финансово уверенно на пенсии, стоит, следуя «правилу лестницы», иметь к моменту выхода на заслуженный отдых в кубышке около 8−10 годовых доходов. Как много времени потребуется, чтобы накопить такую сумму, зависит от зарплаты, потребностей конкретного человека и его расходов. Если молодая семья выплачивает ипотеку и растит детей, ей будет непросто вытаскивать на старость ощутимую долю бюджета. В среднем возрасте, когда доходы увеличиваются, копить становится легче.