Первый зампред правления Сбера: спрос на кредиты остается на стабильно высоком уровне

О том, что ждет рынок кредитования в дальнейшем, как он будет адаптироваться к завершению массовой льготной ипотеки и как предпочитают сберегать россияне, в интервью ТАСС на полях Восточного экономического форума рассказал первый зампред правления Сбербанка Кирилл Царев.
— Начнем с самого насущного. Как проходит адаптация рынка к новым условиям по ипотеке, в частности к отсутствию массовой льготной ипотеки? Корректировал ли Сбер свои прогнозы в этой части?
— Оценивать эффект от изменения условий госпрограмм пока рано, поскольку в июле выдавались льготные кредиты, договор по которым был заключен ранее, а условия по «Семейной ипотеке» изменились только в первой половине июля. Окончательные выводы можно будет делать в сентябре-октябре, но сейчас мы не видим каких-то драматических изменений. Понятно, что объемы выдачи стали меньше, но это было ожидаемо. За последние годы участники рынка жилищного строительства, а это не только потребители, но девелоперы и банки, накопили большой опыт адаптации к меняющимся условиям.
Если говорить о восстановлении баланса спроса и предложения, то сроки будут зависеть от макроэкономических факторов и от планов регулятора по дальнейшему охлаждению рынка. В последнее время немалую роль играют и региональные программы поддержки строительства и приобретения жилья.
По итогам июля мы видим снижение цен в новостройках на 1,8%, на готовое жилье — на 0,4%. Соответственно, ценовой разрыв между «первичкой» и «вторичкой» несколько сократился. Скорее всего, небольшая коррекция цен в ближайшие месяцы продолжится, что на фоне роста реальных доходов населения увеличит доступность жилья.
Что касается наших прогнозов, то год к году цифры будут существенно ниже. Замедление в объемах выдач есть, но это, повторюсь, ожидаемо. Объем выдач продолжит сокращаться, но не будет драматичным.
Я думаю, что по итогам 2024 года в годовом выражении будет снижение на 30% по объемам выдач и по Сберу, и по рынку в целом. Размер портфеля сейчас прогнозировать сложнее, так как меняется платежное поведение клиентов, сокращается количество досрочных погашений ипотеки. При этом платежная дисциплина заемщиков в этом сегменте по-прежнему остается высокой, тут никаких изменений мы не видим.
— Один крупный банк не так давно объявил о приостановке приема заявок на новую ипотеку, фактически свернул продукт. На ваш взгляд, может ли это стать тенденцией в текущих условия?
— Мы много обсуждали ипотеку с точки зрения ставок, но забыли про требования регулятора к банкам с точки зрения резервов, макропруденциальных мер
— Некоторые кредитные организации запустили ипотеку с плавающей ставкой или с возможностью ее понижения, как вы относитесь к розничным продуктам с плавающими ставками и не планирует ли Сбер вводить точечно такие продукты?
— На сегодняшний день мы оцениваем целесообразность данной возможности и изучаем, насколько подобный продукт будет соответствовать реальным потребностям наших клиентов.
— Сбер планировал в сентябре уточнить свой прогноз по розничному кредитованию на фоне мер ЦБ по сдерживанию его роста. Какие прогнозы сейчас? Окажет ли это влияние на финансовые результаты банка?
— Рынок кредитования продолжит работу в довольно сложных условиях, учитывая высокую ставку и новые меры регулятора. Однако потребность в заемных средствах у граждан сохраняется и спрос на кредиты остается на стабильно высоком уровне.
Мы видим постепенное снижение темпов роста выдачи розничных кредитов: в июле −3%, что нетипично для сезонности, когда рынок показывает рост. По первым данным августа мы видим продолжение этого тренда.
В сентябре, с учетом введения с начала месяца дополнительных мер ЦБ по сдерживанию роста кредитования, прогнозируем продолжение тренда на снижение выдач.
— Высокие ставки сейчас должны стимулировать желание россиян сберегать. Какие прогнозы по депозитному портфелю? Есть ли рост интереса к долгосрочным вкладам? Ожидаете дальнейшего роста доходности вкладов?
— Ключевая ставка ЦБ является важным индикатором для рынка сберегательных продуктов. Но в целом банки ориентируются на собственную стратегию и тактику развития. Мы внимательно следим за показателем доли на рынке вкладов, действиями других игроков рынка и регулятора. Но также мы внимательно оцениваем экономическую целесообразность наращивания/удерживания доли пассивов физических лиц.
Мы видим, что среди наших клиентов спрос на вклады продолжает расти. За последние три месяца портфель срочных вкладов и накопительных счетов Сбера вырос на 1,5 трлн рублей. Самый популярный срок открытия вклада за последнее время составляет девять месяцев — 44% вкладов открываются на такой срок, второй по популярности срок — три месяца (22%).
В целом, макроэкономическая модель с подъемом ключевой ставки, при которой растут сберегательные настроения, на наш взгляд, работает. Также позитивным сигналом является рост доходов населения, но это же подогревает инфляцию. Так что при текущем росте ставок уровень роста потребительского кредитования сопоставим с приростом вкладов.
— Какова доля средств граждан в валютах недружественных стран на срочных вкладах в Сбере на данный момент? Продолжит ли Сбер улучшать доходность по юаневым вкладам? Как меняется их доля в портфеле?
— Мы продолжаем последовательно проводить девалютизацию баланса. У нас в 2022 году доля пассивов физических лиц во всех иностранных валютах была 15%, в 2023 году — около 13%. Сейчас доля средств в валютах недружественных стран на срочных вкладах составляет 4,92%, на начало года доля составляла 6,15%. Мы объясняем это тем, что для потребителей валюта — по крайней мере, привычные доллары и евро — больше не является таким надежным и привычным инструментом для сбережений, как раньше. В целом, мы не прекращаем эту работу, но и не форсируем ее.
Понимая, что людям важно диверсифицировать свой портфель, мы предлагаем им альтернативные инструменты — например, сбережения в валютах дружественных стран. У нас есть предложения по срочным вкладам, например, в юанях и дирхамах. Доля юаневых вкладов в портфеле существенно не меняется. Но у нас нет какой-то большой цели сделать из этого бизнес. Это, скорее, ответ на запросы клиентов, которым бы хотелось разместить свои средства в этих валютах. С другой стороны, параллельно мы развиваем для квалифицированных инвесторов брокерские инструменты в дружественных валютах.
— Есть ли интерес к продуктам в других мягких валютах, разрабатывает ли Сбер какие-то инструменты в этом направлении?
— 3 сентября мы запустили вклад в рупиях с максимальной ставкой 3,5%. Такую ставку можно будет получить, если открыть вклад на срок до 12 месяцев.
— На какой стадии разработка параметров сберегательных сертификатов, когда они могут быть запущены в Сбере и какой спрос вы ожидаете?
— Сберегательный сертификат — это ценная бумага, по которому граждане смогли бы размещать свои средства в банках на срок более трех лет под более высокий процент, чем обычные вклады. У клиентов существует потребность в долгосрочных инвестициях, и такие сертификаты как раз подходят для этого. Мы уже обсуждали с ЦБ этот продукт и направили наши предложения, как реализовать его оптимально, без создания дополнительных программных систем для обслуживания сертификатов.
—Как идет подготовка к тестированию цифрового рубля в Сбере? Какие операции будут добавлены для второй волны? Реально ли его массовое использование в 2025 году?
— Сбер находится в постоянном диалоге с Банком России по тонкостям клиентского пути для начала пилотирования цифрового рубля. В наших планах — приступить к пилотированию цифрового рубля в расчетах с клиентами в начале 2025 года. Пока говорить о деталях преждевременно, но отмечу, что клиентский путь по работе с цифровым кошельком отличается от опыта по дебетовым картам. Но выводы мы сможем сделать только после оценки результатов пилота.
—Какие планы по расширению multi-QR Сбера для бесконтактной оплаты? Сколько новых участников может присоединиться к платформе до конца года?
— Семейство SberPay продолжает показывать отличную динамику. Оборот — 2,4 трлн рублей за семь месяцев 2024 года. С начала года пул партнеров по платформе multi-QR расширился уже до 18 банков. Ведутся переговоры еще с шестью финансовыми организациями. Мы ожидаем, что до конца года число партнеров вырастет до 22−23.
— В июне вы вместе с Т-Банком и «Альфой» заявили о создании Консорциума банков. Какая работа уже проделана консорциумом за это время? Какие дальнейшие шаги?
— Сейчас продолжается подготовительная работа по созданию юридической конструкции этого объединения, сформулированы основные положения, «правила игры». Мы находимся в процессе переговоров с несколькими банками. В этом месяце пройдет еще одна встреча консорциума с банками, на которой мы уже будем обсуждать детали.
Мы ожидаем, что до конца года завершим юридические вопросы и структура будет сформирована. Но банки, конечно, могут подключиться на любой стадии. У некоторых игроков были сомнения, что такое объединение на нашей платформе multi-QR будет давать Сберу определенные преференции. Это не так — после оформления юридических вопросов технология будет передана консорциуму и больше не будет принадлежать только нам. Это справедливо и соответствует принципам конкурентного рынка.
— Насколько сложно на платежном рынке конкурировать с НСПК?
— Мы не конкурируем с НСПК. Мы активно сотрудничаем по всем вопросам и с НСПК, и с регулятором. Что касается проекта по созданию единого QR, Консорциум банков находится в плотном диалоге с игроками рынка, с регулятором и НСПК о том, каким будет единый QR, чтобы он был удобным для всех клиентов. Банк России и НСПК в настоящий момент пилотируют проект по реализации единого платежного QR на базе СБП. Банковское сообщество предлагает альтернативное решение, которое позволит не отказываться от той или иной платформы, существующей на рынке. Для этого Сбер, Альфа-Банк и Т-Банк и приняли решение о создании консорциума. У банков больше опыта, знаний и экспертизы в инновациях, разработка и внедрение технологий в коммерческом секторе идет быстро и эффективно. Платформа multi-QR развивается более пяти лет, и сейчас объединяет 18 банков, что составляет почти 89% всей эмиссии на рынке РФ.
При этом универсальный QR НСПК и multi-QR могут успешно существовать на одном рынке. Для этого нужно только настроить интеграцию наших платформ, что позволит сделать опыт клиентов бесшовным и повысить скорость и качество обслуживания. В нашем представлении, единый QR — это один-единственный «кубик» QR — это возможность клиента провести оплату, какой бы код он ни считал в магазине.
—В конце прошлого года Сбербанк добавил в мобильное приложение оплату услуг операторов мобильной связи ОАЭ, планировал добавить Турцию. Насколько популярна эта услуга и какие страны еще могут появиться?
— В приложении СберБанк Онлайн сейчас можно оплатить услуги операторов мобильной связи 14 стран: Узбекистан, Казахстан, Таджикистан, Киргизия, Армения, Азербайджан, Белоруссия, Грузия, Молдова, Абхазия, а также эксклюзивно Индонезия, Турция, Арабские Эмираты и Таиланд. До конца года добавим еще 10 стран (Китай, Камбоджи, Лаос, Малайзия, Мьянма, Непал, Филиппины, Сингапур, Вьетнам и Шри-Ланка). Шри-Ланка появится уже в ближайшее время.
Ежемесячный оборот сегодня составляет порядка 700 млн рублей, до конца года планируем выйти на оборот примерно 900 млн рублей, а за первое полугодие 2025 года набрать 1,2 млрд рублей по обороту оплаты на зарубежных и СНГ операторов.
—СберНПФ одним из первых запустил программу долгосрочных сбережений (ПДС). Сколько таких договоров у вас действует сейчас? Сколько россиян запросили разморозку своих пенсионных накоплений по программе? Чем вообще такая опция полезна?
— На конец августа россияне заключили 755 тыс. договоров долгосрочных сбережений со СберНПФ. Уже в 2025 году они смогут получить до 36 тыс. софинансирования от государства и вернуть НДФЛ на сумму до 60 тыс. рублей с помощью налогового вычета. Люди вложили в программу 35 млрд рублей. Сюда входят 12 млрд рублей личных взносов и 23 млрд рублей заявленных к переводу средств пенсионных накоплений (накопительной пенсии). Напомню, ПДС предлагает разморозить средства пенсионных накоплений и сделать их частью своих сбережений. 123 тыс. россиян уже обратились к нам, чтобы воспользоваться такой возможностью.
—Недавно ЦБ дал страховым рекомендацию платить клиентам из приграничных территорий. Какая позиция у страховщиков Сбера?
— СберСтрахование и СберСтрахование жизни придерживаются принципов, изложенных в рекомендациях Банка России. С 2022 года компании рассматривают страховые события, произошедшие в приграничных территориях, в приоритетном индивидуальном порядке, принимая во внимание жизненные обстоятельства клиента. За это время компании урегулировали тысячи страховых случаев. Мы продолжим поддерживать своих клиентов в этой сложной ситуации.