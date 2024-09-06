Первый зампред правления Сбера: спрос на кредиты остается на стабильно высоком уровне

— Мы не конкурируем с НСПК. Мы активно сотрудничаем по всем вопросам и с НСПК, и с регулятором. Что касается проекта по созданию единого QR, Консорциум банков находится в плотном диалоге с игроками рынка, с регулятором и НСПК о том, каким будет единый QR, чтобы он был удобным для всех клиентов. Банк России и НСПК в настоящий момент пилотируют проект по реализации единого платежного QR на базе СБП. Банковское сообщество предлагает альтернативное решение, которое позволит не отказываться от той или иной платформы, существующей на рынке. Для этого Сбер, Альфа-Банк и Т-Банк и приняли решение о создании консорциума. У банков больше опыта, знаний и экспертизы в инновациях, разработка и внедрение технологий в коммерческом секторе идет быстро и эффективно. Платформа multi-QR развивается более пяти лет, и сейчас объединяет 18 банков, что составляет почти 89% всей эмиссии на рынке РФ.