Невидимая битва: ЦБ продолжит «свое Ватерлоо» с укрощением инфляции

Банк России не достиг цели по сдерживанию инфляции и может снова повысить ключевую ставку, на последнем в 2023 году заседании, которое намечено на 15 декабря, заявил первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов журналистам в пятницу, 24 ноября. По мнению банкира, это «неоконченная битва при Ватерлоо».

Задача охлаждения кредитного рынка пока не достигнута, что, к сожалению, оставляет возможность для дальнейшего повышения ставки. Битва при Ватерлоо еще не закончена, пока проведена только первая атака, есть контратаки со стороны французской кавалерии, поэтому нельзя говорить о том, что можно почивать на лаврах — инфляция точно не побеждена. Дмитрий Пьянов первый зампред ВТБ

Кроме растущего кредитования и инфляции регулятора беспокоит перегрев рынка труда — дефицит кадров в ряде отраслей, растут зарплаты.

Успешные годы победы над инфляцией — это годы жесткой бюджетной политики и следования бюджетному правилу при сравнительно низких ценах на нефть. В ситуации мягкой бюджетной политики, которая ожидается в 2024 году, на поле Ватерлоо понадобятся все умения и способности нашего регулятора. Это, на мой взгляд, является основной макроэкономической интригой всего 2024 года. Дмитрий Пьянов первый зампред ВТБ

Как считает Денис Перепелица, к.э.н., доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова, Центробанк, скорее всего, не повысит ключевую ставку 15 декабря.

«Инфляция снижается, рисков девальвации пока нет». — пояснил он свою точку зрения.

Росстат, который каждую среду публикует данные по инфляции за предыдущую неделю, 22 числа рапортовал о замедлении роста цен.

Итак, инфляция в России с 14 по 20 ноября замедлилась до 0,20%. Неделей ранее — с 8 по 13 ноября (из-за праздника сроки замера составили 6 дней) — она составляла 0,23%. С 30 октября по 7 ноября цены выросли на 0,42% (также из-за праздника замер был за 8 дней).

В октябре, когда еще не подошел к концу сезон сбора овощей и фруктов в стране, с 20 по 30 число цены выросли на 0,14%, а с 17 по 23 число — на 0,24%. С начала года по 20 ноября инфляция составила 6,31%. Это вполне укладывается в прогноз ЦБ на текущий год.

По мнению экономиста РЭУ, практически все ждут от ЦБ снижение ставки. По его мнению, Это позволит удешевить кредиты и для бизнеса, и для граждан. Банки же на низких ставках учеличат собственные доходы.

Он также обращает внимание на то, что курс российской валюты стабилизируется: это создает предпосылки для оживления экономики, потенциально снижает инфляцию и в ближайшей перспективе должно способствовать снижению ключевой ставки Банком России.

Однако поставщики и продавцы констатируют, что цены на прилавках растут именно из-за того, что рубль сильно ослаб к другим валютам за 2023 год: в магазинах килограмм бананов стоит 140 рублей и дороже, апельсины — год к году подорожали на 80% и сейчас стоят около 200 рублей за килограмм. И схожая картина практически со всеми импортными фруктами и овощами, которые будут составлять большую часть ассортимента зимой.

О росте цен в ближайшее время предупреждали продавцы и производителей кондитерских изделий (из-за удорожания какао-бобов), кофе, оливкового масла и других товаров. Поэтому пока битва ЦБ с инфляцией на кошельке обычного россиянина не сильно заметна.

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