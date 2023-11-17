Цены всмятку. Куриные яйца в России рекордно подорожали

С начала года по 7 ноября яйца в среднем по стране подорожали, по данным Росстата, на 21,16%, при том, что продовольственная инфляция за тот же срок составила лишь 3,67% в годовом выражении. При этом рост цен на яйца начался недавно, в то время как мясо кур дорожало в течение лета рекордными темпами.

Цена вопроса

Простое яйцо в золотое превращает целая совокупность факторов, специально для АиФ объяснила кандидат экономических наук, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Долгова. «Летом дорожало мясо курицы, те же причины теперь тянут вверх и цены на яйца, — говорит эксперт. — Растут затраты птицефабрик на корма и импортные ветеринарные препараты, стоимость которых напрямую зависит от курса рубля».

Свой вклад в рост цен внесла логистика, сказалась дороговизна бензина и дизтоплива. «Принимаемые правительством усилия несколько снизили стоимость топлива по сравнению с летними пиками, — признает Мария Долгова. — Тем не менее, нефтепродукты остаются дорогими, что и отражается в ценах на конечную продукцию».

В число прочих причин роста цен на яйца, по мнению эксперта, можно отнести дефицит кадров на птицефабриках, спровоцировавший пусть небольшой, но рост зарплат персонала, а также политику торговых сетей и их поставщиков.

Кроме того, рост стоимости яиц подстегнуло сокращение производства этого продукта в некоторых регионах. «Летом несколько птицефабрик, столкнувшись с вспышкой птичьего гриппа, были вынуждены уничтожить все поголовье, в том числе и кур-несушек, — поясняет Мария Долгова. — Что, соответственно, снизило производство яиц в отдельных регионах», — отметила эксперт.

За первые 6 месяцев текущего года было зафиксировано 55 очагов этой опасной птичьей болезни в 24 российских регионах, отчасти этим объясняется неравномерность подорожания по стране. По данным Росстата, в октябре в 14 субъектах федерации яйца выросли в цене от 20 до почти 40%, в 52 — от 10 до 20%, еще в 18 рост составил от 1,5 до 10% и лишь на Камчатке яйца не подорожали вовсе.

Дефицит не грозит

В целом по стране о нехватки куриных яиц не может быть и речи, категорична генеральный директор Росптицесоюза Галина Бобылева. «Объемы производства не снизились, — говорит эксперт. — Наши птицеводы в состоянии полностью обеспечить потребности внутреннего рынка».

Катализатором яичной инфляции, в числе прочего, стал повышенный спрос.

«В последнее время на яйца, как на наиболее доступный источник животного белка, резко вырос спрос, и это тоже подтолкнуло цены к росту», — отметила специалист.

Схожего мнения придерживается и Мария Долгова. «В условиях подорожавшего мяса люди с невысоким доходам стали переходить на более дешевые продукты, содержащие белок, в том числе и яйца, — подтверждает эксперт. — Производителям трудно быстро удовлетворить возросший спрос».

Рецепт исправления ситуации прост — нужно изменить политику торговых сетей, считает Бобылева. «Сейчас у птицефабрик доля долгосрочных контрактов в общей структуре продаж составляет лишь 20%, остальные объемы торговля закупает по разовым договорам. В этих условиях повышение спроса со стороны потребителей мгновенно отразилось на конечной стоимости, продуктовые ритейлеры кинулись скупать яйца, взвинчивая цены», — объясняет эксперт.

Убедив ритейл перейти на долгосрочные контракты, птицеводы были бы уверены в сбыте, и смогли бы произвести любое количество яиц, отмечает Галина Бобылева. «Существующие мощности птицефабрик позволяют нарастить объемы производства и легко справится с повышенным спросом. Необходимо лишь урегулировать отношения с торговлей. Тогда ценовые колебания сгладятся, а о мифическом дефиците даже говорить перестанут», — уверена Галина Бобылева.

Яичный суверенитет

Отечественные птицеводы действительно в состоянии удовлетворить внутренний спрос, от внешних поставок мы уже не зависим. Раньше даже произведенное в России мясо птицы или яйцо фактически были импортным продуктом отечественной сборки. Корма, добавки и даже инкубационное яйцо мы закупали за рубежом. Теперь ситуация изменилась. Бройлерные и яичные птицефабрики научились воспроизводить родительские стада, за последние два года реализовано несколько крупных проектов по созданию племенных репродукторов.

В результате с начала года в Россию было ввезено всего 400 млн шт. куриного инкубационного яйца, (в 2022 году — 550 млн шт.), что составляет лишь 10% от потребностей отечественных птицефабрик, а собственное производство инкубационного яйца выросло до 4 млрд шт. По прогнозам, 2024 год станет первым, когда российская птицеводческая отрасль полностью откажется от импорта инкубационных яиц.

Размер имеет значение

На прилавках российских магазинов представлены куриные яйца четырех категорий. Отборные, маркируемые «СО», весят не менее 65 гр., «С1» — 55 гр., «С2» — 45 гр. и самые маленькие, «С3», едва дотягивают до 40−35 гр. Несмотря на свои скромные размеры, куриные яйца именно третьей и второй категории наиболее полезны, так как их снесла молоденькая, полная сил и жизненной энергии несушка. А крупные яйца несет курица почтенного возраста, и полезных свойств, вопреки распространенному мнению, в них меньше.

Еще есть премиальная категория «СВ», к ней относятся яйца, весящие не менее 75 гр., но в продаже они встречаются относительно редко, а стоят дорого — до 200 ₽ за десяток. Все прочие «Эко», «Био» и «Премиум» являются обычным маркетинговым ходом, никак не влияющим на классификацию.

Еще куриные яйца подразделяются на «диетические» и «столовые». Различие в сроках — диетические хранятся при температуре от 0 до 20 градусов и должны быть проданы в течении семи суток после сбора. Если недельный срок реализации просрочен, то яйца переходят в разряд столовых, срок хранения которых не превышает 28 суток.