О чем говорит Банк России. Эксперты оценили новую денежно-кредитную политику

Годовая инфляция последовательно растёт начиная с июня, в сейчас уже больше 7% годовых. «В соответствии с нашей целью в 4% это повышение нельзя назвать безобидным», — отметила в своем выступлении заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в Госдуме, представляя ДКП депутатам.

По данным Росстата, опубликованным 15 ноября, годовая инфляция в РФ на 13 ноября ускорилась до 7,27% с 7,07% на 7 ноября, следует из статданных. «Наш базовый сценарий показывает, что в следующем году мы вернем инфляцию к цели на уровне 4% и соответственно сможем начать снижать ставку», — отметила она.

При этом глава ЦБ обратила внимание, что для заторможения маховика инфляции необходимо время: оно потребуется на то, чтобы экономика переварила рекордный объем уже созданного за последние 12 месяцев кредита. «К, ключевая ставка некоторое время будет высокая», — добавила Эльвира Набиуллина.

Основные направления ДКП содержат три сценария: базовый, «усиление фрагментации» и рисковый.

— Базовый сценарий ЦБ рассчитан с учетом инфляции в 2023 году на уровне 7−7,5%, в 2024 году — 4−4,5%, в 2025—2026 гг. — 4%. В этом случае ВВП России в текущем году покажет рост на 2,2−2,7%, в следующем — на 0,5−1,5%, в 2025 году — на 1−2%, а в 2026-м. — на 1,5−2,5%.

Средняя ключевая ставка в 2024 году вырастет с 9,9% в 2023 г. до 12,5−14,5%, в 2025 году — снизится до 7−9%, в 2026 г. — до 6−7%.

Сейчас ключевая ставка Банка России составляет 15%.

— Второй сценарий предусматривает инфляцию в России в 2024 году на уровне 5−7%, в 2025 и 2026 гг. — 4%. ВВП РФ в 2024 г. снизится на 0,5−2,5%, в 2025 г. — вырастет на 1% или снизится в пределах 1%, в 2026 г. ожидается рост на 1,5−2,5%. В этом случае средняя ключевая ставка в 2024 г. составит 14−16%, в 2025 г. — 8,5−10,5%, в 2026 г. — до 6−7%.

— Рисковый сценарий допускает мировой финансовый кризис и такие же жесткие санкции, как и первые ограничения, введенные против России недружественными странами в начале 2022 года. В этом случае регулятор прогнозирует рост инфляции в стране до 11−13% в 2024 году, но снижение до 4% заложено уже на 2025 год с сохранением этого показателя в 2026 году. ВВП РФ в 2024 г. снизится на 4−6%, в 2025 г. — на 1,5−3,5%, но в 2026 г. экономика перейдет к росту сразу на 2−3%. Средняя ключевая ставка в 2024 г. составит 16−17%, в 2025 г. — 8,5−10,5%, в 2026 г. — до 7−8%.

Низкая инфляция, крепкий рубль vs роста экономики

Борьба с инфляцией включает в себя несколько основных моментов, напоминает управляющий директор GIF Global Invest Fund Сергей Попов.

— низкая безработица отражает дефицит на рынке труда и приводит к номинальному росту зарплат при неизменной производительности труда.

— кредитный импульс на фоне относительно низких ставок в первые три квартала этого года.

— высокие плановые расходы бюджета, что всегда является сильным проинфляционным фактором.

Вероятно, первую половину следующего года курс доллара будет выше, чем в этом году. Следовательно, импортные товары будут дороже год к году, что за счет эффекта базы приведет к росту инфляции. Сергей Попов управляющий директор GIF Global Invest Fund

«Какие шансы у ЦБ справиться с этими факторами? В текущей ситуации ЦБ может эффективно воздействовать только на доступность кредита, таким образом, уменьшая свободные средства», — считает Сергей Попов.

По его оценке, кредитный импульс со стороны населения уже замедляется. Однако самой крупной покупкой в жизни человека является квартира, и здесь, несмотря на рост ключевой ставки, ставка по льготной ипотеке до 1 июля 2024 года сохранится на уровне 8%, согласно решению правительства.

Многое будет завесить от нефтяных котировок, так как в случае их снижения правительству ничего не останется, кроме как ослабить рубль, чтобы проспонсировать рекордные расходы бюджета. Сергей Попов управляющий директор GIF Global Invest Fund

По его мнению, на фактор безработицы ЦБ тоже не может повлиять. Дефицит кадров настолько значителен, что компании уже вынуждены идти на отчаянные меры.

У ЦБ не так много инструментов реально повлиять на инфляцию, а удержание ставки на текущем уровне длительное время, несомненно, приведёт к рецессии в экономике, резюмирует специалист.

Поэтому регулятору будет очень сложно таргетировать экономические параметры, прогнозируемые в базовом сценарии, и, скорее всего, они будут ближе к сценарию «усиление фрагментации». Сергей Попов управляющий директор GIF Global Invest Fund

«Базовый прогноз ЦБ на 2023 год выглядит мало реалистично в части инфляции и ВВП. Уже сейчас по вышедшей статистике мы видим, что инфляция ускоряется сильнее», — добавляет инвестбанкир, основатель телеграм-канала @bitkogan Евгений Коган.

К 13 ноября, по оценке Минэка, годовой рост цен составил 7,16%. По его мнению, дальнейшее ускорение годового показателя неизбежно, так как текущие месячные темпы роста цен устойчивы и сильно выше темпов в аналогичные месяцы год назад. «Ожидаю, что инфляция в этом году немного превысит базовый прогноз ЦБ», — отметил Евгений Коган.

Экономика также растет быстрее прогноза Банка России, считает он. По итогам текущего года ЦБ прогнозирует 2,2−2,7%. По последним данным Росстата, опубликованным 15 ноября, годовой рост ВВП в III квартале 2023 г. составил 5,5% в годовом выражении, а ЦБ ожидал 5,1%. Оперативные индикаторы деловой активности указывают на сохранение высоких темпов роста экономики в октябре.

Превышение инфляции и ВВП выше прогнозов ЦБ может вынудить регулятор поднять ключевую ставку еще на 100 базисных пунктов до 16%. Евгений Коган инвестбанкир

Прогнозы на 2024 г. выглядят более реалистично, считает он. ЦБ ожидает снижение темпов роста ВВП. «Учитывая сверхжесткую денежно-кредитную политику и завершение восстановления экономики после санкций, это разумный прогноз», — подчеркнул Евгений Коган.

По его оценке, замедление инфляции к цели 4% также не вызывает сомнений: при настолько высокой ключевой ставке кредитование сильно замедлится, что приведет к снижению совокупного спроса в экономике и замедлению роста цен.

Прогнозы на 2025−2026 гг. — в большей степени целевые, с меньшей долей вероятности воплотиться. Альтернативные прогнозы, представленные в основных направлениях ДКП, описывают, что ждать от ЦБ в случае разных кризисов. В обоих сценариях кризисов ЦБ вынужден будет ужесточать денежно-кредитную политику для борьбы с инфляцией, пояснил инвестбанкир.

«Основные направления ДКП — это стратегический документ, разрабатываемый Банком России ежегодно на следующие 3 года», — отметила Ольга Беленькая, руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам».

Она считает главным сигналом регулятора в этом документе — опасения по поводу инфляции в стране. По базовому сценарию это грозит существенным замедлением роста кредитования и экономического роста по сравнению с текущим годом.

Тем не менее мы полагаем, что цель Банка России по инфляции будет труднодостижима в рамках будущего года. Ольга Беленькая руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ "Финам"

Выступая сегодня в Госдуме, Эльвира Набиуллина сделала несколько важных разъяснений, напомнила Ольга Беленькая.

1. Ключевая ставка сейчас вдвое выше инфляции, чтобы остановить потребление и рост цен.

2. Высокие темпы роста кредитования (через выросшие расходы бюджета, рост доходов населения и прибылей бизнеса) ведут к росту цен.

3. Основные ограничения расширения производства — дефицит физических ресурсов, прежде всего, рабочей силы, за которую компаниям приходится конкурировать ростом зарплат, превышающим темпы роста производительности труда. Это тоже раскручивает цены.

4. Ослабление курса рубля в середине года было прямым следствием того, что повышенный внутренний спрос, в силу ограничений внутреннего производства, приводил к росту рублевого спроса на импорт.

5. Повышение ставки до 15% учитывает новые параметры бюджетной политики, которая требует противовеса маховику кредитования в виде более жесткой ДКП. То есть это ужесточение денежно-кредитной политики не вычитает из будущего роста, который возможен для экономики. Оно лишь не дает бюджетному стимулу выразиться в усилении инфляции.

6. Регулятор обеспокоен тем, что рост ипотеки в России сопровождается ростом цен на жилье и ухудшением качества кредитов, поэтому предлагает отказаться от массовой льготной ипотеки и сделать ее адресной. В том числе, исходя из уровня доходов населения, разнициы в регионах и объемах строительства.

7. При этом Банк России вместе с правительством решили продлить программу льготного кредитования МСП (для малого бизнеса кредиты под 9%, для среднего — под 7,5%) до 2030 года.

8. Банки могут существенно, в некоторых случаях в два-три раза, снизить нагрузку на капитал по кредитам на проекты, которые важны для импортозамещения, технологического развития. Критерии таких проектов также определены правительством.

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