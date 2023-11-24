РБК: цены на бананы в октябре впервые превысили 140 рублей за килограмм

Показатель, как отмечается, достиг максимального значения за всю историю наблюдений с 2000 г. В предыдущий раз, напоминает издание, бананы существенно (на 47,7% год к году) подорожали в марте прошлого года. Летом 2022 г. стоимость бананов снизилась, но затем вернулась к росту, достигнув очередного пика в апреле этого года. В сентябре цены на бананы достигли 135: руб. за кг.

При этом лидером роста цен среди фруктов оказались апельсины, подорожавшие в октябре до 209 ₽ за 1 кг, что почти на 80% больше, чем в октябре 2022 г. Яблоки же стали наиболее доступными фруктами, они стоили в прошлом месяце 116 ₽ за 1 кг (+15% год к году).

Опрошенные РБК эксперты связали удорожание бананов и других фруктов с ослаблением рубля к мировым валютам, отметив, что в ноябре оптовые цены на фоне роста национальной валюты начали снижаться.

Главным поставщиком бананов в Россию с долей 96% рынка является Эквадор. В январе-сентябре страна поставила почти 58 млн ящиков бананов, что на 0,9% больше, чем за аналогичный период 2022 г.

22 ноября Минэкономразвития сообщило, что годовая инфляция в России за период с 14 по 20 ноября ускорилась до 7,28% с 7,16% на предыдущей неделе. По данным Росстата, недельная инфляция замедлилась с 0,23% до 0,20%. В сегменте продовольственных товаров цены за неделю выросли на 0,40% после 0,42% неделей ранее. Замедление связано преимущественно со снижением темпов роста цен на плодоовощную продукцию (с 2,61 до 2,09%). Бананы за неделю выросли в цене на 0,2%.