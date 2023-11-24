В ВТБ заявили о продолжении «битвы при Ватерлоо» в решениях ЦБ по ставке

Банк России пока не достиг цели по стабилизации инфляции и имеет много оснований для нового повышения ключевой ставки на заседании 15 декабря, считает первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов. Он охарактеризовал ситуацию как «неоконченную битву при Ватерлоо» — с этим сражением армии Наполеона топ-менеджер уже сравнивал октябрьское заседание ЦБ по ставке, когда регулятор ужесточил денежно-кредитную политику сильнее ожиданий участников рынка.

«Задача охлаждения кредитного рынка пока не достигнута, что, к сожалению, оставляет возможность для дальнейшего повышения ставки. Битва при Ватерлоо еще не закончена, пока проведена только первая атака, есть контратаки со стороны французской кавалерии, поэтому нельзя говорить о том, что можно почивать на лаврах — инфляция точно не побеждена», — сказал Пьянов журналистам. Он перечислил несколько факторов, свидетельствующих о том, что цели регулятора пока не достигнуты.

Один из них — темпы кредитования в октябре. По данным Банка России, за месяц корпоративный кредитный портфель российских банков вырос на 2,3%, или 1,6 трлн руб., ипотечный — на 2,9%, или 770 млрд руб., а необеспеченный — на 1,1% (.pdf). Пьянов напомнил, что оценки ЦБ по «нормальному значению прироста кредитного портфеля» находятся на уровне 1 трлн руб. в месяц.

«В ситуации, когда ключевая ставка была в октябре 13% большую часть месяца, а в конце месяца стала 15%, кредит экономике в октябре составил 2,3 трлн руб., и это естественно выше ожиданий Центрального банка», — заметил первый зампред ВТБ. К проинфляционным факторам Пьянов также отнес ситуацию на рынке труда, ожидания по росту зарплат в 2024 году и намерения основных розничных поставщиков «по двузначному повышению цен в следующем квартале», а главное — планы по наращиванию бюджетных расходов.

«Успешные годы победы над инфляцией — это годы жесткой бюджетной политики и следования бюджетному правилу при сравнительно низких ценах на нефть. В ситуации мягкой бюджетной политики, которая ожидается в 2024 году, на поле Ватерлоо понадобятся все умения и способности нашего регулятора. Это, на мой взгляд, является основной макроэкономической интригой всего 2024 года», — сказал Пьянов.

ЦБ борется с инфляцией в том числе с помощью «теневой денежно-кредитной политики», считает первый зампред ВТБ. Это, по его словам, отказ регулятора покупать валюту на рынке по бюджетному правилу, ограничения в потребкредитовании и ипотеке, планы ввести для банков новый норматив краткосрочной ликвидности (НКЛ) с 1 марта 2024 года. К «теневой ДКП» относится и президентский указ об обязательной продаже валютной выручки для крупнейших экспортеров.

«Все это можно назвать скрытыми мерами ценовой стабильности и охлаждения кредитного рынка. Посмотрим, насколько они будут успешны в рамках приближения к таргету [по инфляции]», — отметил топ-менеджер ВТБ.

По его прогнозу, на заседании 15 декабря есть равная вероятность как подъема ключевой ставки на 100 базисных пунктов до 16% годовых, так и ее сохранения на текущем уровне. «Я бы, если бы сидел в совете директоров [ЦБ], голосовал бы за увеличение ставки до 16% в этой ситуации», — признался Пьянов.

Банк России начал цикл ужесточения денежно-кредитной политики в июле, с тех пор ключевая ставка поднималась четыре раза, в том числе внепланово.

В октябре ЦБ установил диапазон средней ключевой ставки на оставшийся период 2023 года на уровне 15−15,2%. Это означает, что возможно еще одно повышение ставки до конца года, поясняла глава регулятора Эльвира Набиуллина на брифинге после заседания. 9 ноября, выступая в Госдуме, председатель повторила сигнал. «То, что говорят наши модельные расчеты и профессиональное суждение, — ставка может остаться на этом уровне в этом году, но может быть еще одно повышение, но потом, по мере снижения инфляции, мы говорим, что в следующем году мы начнем снижать ставку», — сказала Набиуллина.