Успеть поймать удачу: самые успешные IPO на российском рынке в 2023 году

Если раньше компании при дебютном выходе на Мосбиржу ориентировали первичное размещение акций (IPO) на крупных иностранных инвесторов (именно они скупали до 80% бумаг), то теперь на первом месте оказались российские розничные инвесторы.

По данным Мосбиржи, именно на частных игроков приходится свыше 80% сделок на площадке. Из 29 млн человек, имеющих брокерские счета, заключают сделки только 3,6 млн частных инвесторов. На них российские инвесткомпании теперь и фокусируются, дебютируя на Мосбирже.

В 2022 году из-за жестких санкций многие компании взяли паузу и отложили планы по выходу на Мосбиржу. Только сервис аренды самокатов Whoosh рискнул и разместил впервые свои акции на Мосбирже на сумму 2,1 млрд рублей, что оказалось в 2,5 раза меньше, чем планировала компания.

В текущем 2023 году первым на IPO решился Центр генетики и репродуктивной медицины Genetico: в конце апреля он впервые разместил свои бумаги на Мосбирже. На этом заработала и компания, и розничные инвесторы. Цена акций Genetico взлетела на 40% в первый день торгов, а за следующие три — удвоилась. Количество заявок в 2,5 раза превышало предложение. Компания привлекла 178,8 млн рублей на развитие.

«СмартТехГрупп», которая владеет финтехом CarMoney, вышла на биржу второй, но не через IPO, а по процедуре прямого листинга, и привлекла более 600 млн рублей. Акции владельца CarMoney выросли на 5% в первый день торгов.

Сеть магазинов мужской одежды Henderson привлекла в ходе IPO 3,8 млрд рублей на развитие от 40 тысяч российских инвесторов уже осенью. Это стало одним из самых больших привлечений капитала для развития компании в стране за год. Цена акций в первый день торгов на Мосбирже после взлета на 8,8% в первую минуту торгов снизилась на 0,25% к закрытию рынка по сравнению с ценой в момент IPO.

Самым удачным — для инвесторов и компании — стало размещение акций ГК «Астра», российского разработчика защищенного инфраструктурного программного обеспечения. Компания привлекла 3,5 млрд рублей, а спрос превысил предложение почти в 24 раза. Акции компании подорожали в 1,6 раза.

Затем оператор АЗС «ЕвроТранс» привлек рекордную для российского рынка сумму в ходе IPO — 13,5 млрд рублей. Но в первый день торгов 21 ноября цена акций упала на 8,8%.

Золотодобывающая компания «Южуралзолото» (ЮГК) в ходе IPO 21 ноября смогла привлечь 7 млрд рублей.

До конца 2023 года ожидается еще одно размещение известной компании, Калужского ликеро-водочного завода «Кристалл», который намерен привлечь на Мосбирже через IPO около 1,5 млрд рублей.

«Мосбиржа прогнозирует проведение до 40 IPO в ближайшие годы, — напомнил управляющий директор GIF Global Invest Fund Сергей Попов. — Для сравнения, на Мосбирже сейчас торгуется 253 компании. Таким образом, их число может возрасти на 20%».

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Но не все IPO интересны инвесторам. В этом году мы можем выделить на текущий момент CarMoney, «Астра» и ЮГК. Сергей Попов управляющий директор GIF Global Invest Fund

CarMoney специализируется на выдаче займов под залог автомобиля. «Наличие залога делает бизнес более устойчивым и предсказуемым по сравнению с другими микрофинансовыми организациями (МФО)», — пояснил финансист. Компания оценивает емкость рынка в 132 млрд рублей. При этом занято только 6%, из которых доля CarMoney — 4%, что в два раза больше, чем у всех остальных игроков.

«Самое интересное — рост ключевой ставки не оказывает негативного влияния на бизнес», — подчеркнул Сергей Попов.

Что касается «Астры», то после ухода западных компаний госсектор переходит на отечественные продукты, показывая импортозамещение в действии. По данным самой компании, она занимает 75% рынка российских операционных систем и 23% рынка прикладных программ, отметил эксперт.

«ЮГК — планирует наращивать добычу, в среднем, на 17% в течение ближайших двух лет. Компания планирует войти в ТОП-3 по добыче золота в России. Основные затраты на увеличение производства уже сделаны. Теперь инвесторы будут получать отдачу от актива. Только 15% затрат в валюте — хорошая защита от девальвации», — полагает Сергей Попов.

Успех размещений, считает Владимир Рожанковский, управляющий директор Trade123, объясняется поиском в текущих условиях, когда рынок вышел на скучную линейную боковую траекторию, новых возможностей для заработка инвесторами.

Удивительно, но в условиях высоких процентных ставок ожидаемого пробуждения на рынке облигаций пока не визуализируется. А вот биржевые дебюты, действительно, как правило, радуют. Владимир Рожанковский управляющий директор Trade123

«Говоря о критериях успешности того или иного IPO, обычно хочется говорить о фундаментальных факторах. Но в данной ситуации я больше вижу эффект качественного предварительного маркетинга: некоторые компании — такие как, например, ГК’Астра» и «Евротранс» — на мой взгляд, не получили справедливых рыночных оценок во многом из-за довольно пассивных предбиржевых маркетинговых кампаний«, — считает экономист.

В то же время, по его мнению, удачный дебют “Южуралзолота” произошёл во многом именно в контексте высокого уровня связи с инвесторами и информационной активности букраннеров (собирают заявки на возможную покупку по поручению компании). “Как мы видим, фундаментально золото пока не показывает той зажигательной динамики, которую можно было бы ожидать исходя из политики ФРС США и других крупнейших центробанков мира”, — напомнил он.

“В этой связи подчеркну фундаментальную привлекательность ожидающегося IPO завода “Кристалл” — особенно в том случае, если целевой порог привлечения средств будет не выше 1 млрд рублей — оно вселяет определённую надежду”, — отметил Владимир Рожанковский.

Он также считает, что для усиления своей позиции руководству компании было бы очень кстати более детально разъяснить ожидаемую дивидендную политику. В том числе, в контексте отложенных до 2025 год выплат.

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