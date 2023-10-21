Осторожно, IPO: что нужно знать перед покупкой акций

Основная причина успешности прошедшего 13 октября размещения «Астры» — высокий спрос при маленьком объеме предложения.

Главный акционер предложил к продаже только 5% от акционерного капитала, при этом компания была оценена очень привлекательно с точки зрения инвесторов: и организаторы, и акционер дали возможность инвестором заработать.

Если говорить про перспективы компании, то они привлекательны: ГК «Астра» — бенефициар импортозамещения в сфере IT (в том числе — в госсекторе), лидер рынка со значительным потенциалом роста и пользуется существенным перечнем налоговых льгот, что делает бизнес привлекательным для инвесторов.

По нашей информации, на биржу также могут выйти «Евротранс», Henderson и калужский ЛВЗ «Кристалл».

Надо понимать, что эти компании собираются продавать инвесторам рекордные финансовые результаты и отличные перспективы роста. Например, Henderson стал бенефициаром ухода иностранных конкурентов.

При этом компании, продумывая размещения, осознают, что на данный момент на российском рынке акций сложно привлечь существенную сумму денег: иностранных акционеров, которые были основным «поставщиками» капитала, нет. Российские институциональные инвесторы, в частности, управляющие компании, связаны ограничениями 520 указа (невозможность продать акции стратегических компаний, если есть хоть один пайщик нерезидент).

Из-за ограничений, которые пока существуют на рынке, компании решаются продавать достаточно небольшие пакеты акций. По нашим оценкам, это будут пакеты акций от 3 до 6 млрд рублей. Также надо отметить, что особенностью части текущих IPO является не привлечение денег для развития, а продажа контролирующими акционерами. Таким образом, сама компания не получит денег в рамках текущих размещений.

Частным инвесторам, которые для себя рассматривают возможность участия, мы бы посоветовали хорошо изучить бизнес этих компаний.

Во-первых, необходимо понять, есть ли у компании конкурентные преимущества, изучить менеджмент, акционеров, сектор, а так же, конечно, прикинуть цену, при которой было бы интересно приобрести эти акции. Стоит учитывать, что компании выходят на биржу, когда рынок уже показал существенный рост. Инвесторы оптимистично смотрят на акции, сами компании демонстрируют хорошие финансовые результаты и перспективы роста впечатляют. Аналитики, которые пишут инвестиционные отчеты, закладывают эти оптимистичные ожидания в финансовые модели IPO.

Часто это приводит к тому, что после размещения оптимистичные прогнозы не сбываются, так как высокая маржа и рост привлекают и другие компании в этот бизнес. Недаром известный американский инвестор Уоррен Баффет часто напоминает, что не участвует в IPO, так как оценки компаний обычно завышенные.

Поэтому нелишне напомнить часть его известной фразы: «be fearful when others are greedy…» (бойтесь, когда другие жадничают — прим. ред.).

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456259072&hd=2&autoplay=1&partner_ext=522" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.