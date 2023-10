Осторожно, IPO: что нужно знать перед покупкой акций

Если говорить про перспективы компании, то они привлекательны: ГК «Астра» — бенефициар импортозамещения в сфере IT (в том числе — в госсекторе), лидер рынка со значительным потенциалом роста и пользуется существенным перечнем налоговых льгот, что делает бизнес привлекательным для инвесторов.

Поэтому нелишне напомнить часть его известной фразы: «be fearful when others are greedy…» (бойтесь, когда другие жадничают — прим. ред.).