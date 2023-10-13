Группа «Астра» провела IPO по верхней границе ценового диапазона

Российская группа «Астра», разработчик отечественной операционной системы Astra Linux, объявила о проведении первичного публичного предложения (IPO) акций на Московской бирже по верхней границе объявленного ранее ценового диапазона — по 333 рубля за бумагу. В результате по указанной цене рыночная капитализация компании оценивается в ₽69,9 млрд, говорится в сообщении компании.

Торги акциями группы «Астра» под тикером ASTR начнутся 13 октября 2023 года.

Объявленный ранее предварительный диапазон размещения составлял от ₽300 до ₽333 за бумагу, что соответствует рыночной капитализации компании в ₽63−69,9 млрд. Период сбора заявок завершился 12 октября 2023 года.

Спрос от инвесторов превысил предложение более чем в 20 раз по верхней границе ценового диапазона, а количество новых инвесторов в структуре акционерного капитала составило около 100 тысяч человек, говорится в сообщении компании.

В рамках IPO инвесторам было предложено 10,5 млн акций со стороны действующих акционеров, что соответствует 5% от количества выпущенных и находящихся в обращении акций. Около 10% из этих бумаг могут быть использованы для стабилизации цены акций на вторичных торгах в период до 30 дней после начала торгов на бирже.

В рамках IPO действующие акционеры предложат инвесторам принадлежащие им акции. После выхода на биржу текущие акционеры сохранят за собой преобладающую долю в акционерном капитале компании. Группа может стать первой публичной компанией среди российских разработчиков инфраструктурного ПО.

По результатам размещения доля акций группы в свободном обращении (free-float) составит около 5%, сообщала компания. Действующие акционеры и аффилированные с ними лица примут на себя обязательства, связанные с ограничением на отчуждение акций компании в течение 180 дней после завершения IPO.

«Астра» официально сообщила о планах провести первичное публичное размещение обыкновенных акций (IPO) на Московской бирже 2 октября. Мосбиржа включила акции компании в раздел «второй уровень» списка ценных бумаг с 13 октября.