Оператор АЗС «ЕвроТранс» привлек рекордную для 2023 года сумму в ходе IPO

Компания «ЕвроТранс» провела IPO на Московской бирже по цене 250 рублей за акцию. За счет дополнительной эмиссии акций компания привлекла около 13,5 млрд рублей, сообщил «ЕвроТранс». В результате IPO рыночная капитализация компании на момент начала торгов 21 ноября составила 40 млрд рублей. Бумаги торгуются на Мосбирже под тикером EUTR и относятся к первому уровню листинга. На прошлой неделе компания раскрыла промежуточные итоги IPO, из которых следовало, что ей удалось собрать заявок более чем на 50% от общего предложения (26,5 млрд рублей).

Основные акционеры «ЕвроТранс» приобрели акции на сумму ₽1,2 млрд, дочерняя компания ООО «Трасса ГСМ» — ₽1 млрд, остальные ₽11,3 млрд купил широкий круг инвесторов. Участвовать в размещении могли российские квалифицированные и неквалифицированные инвесторы — физические лица, а также российские институциональные инвесторы и другие юридические лица.

Это не первое IPO на Мосбирже в 2023 году, однако предыдущие сделки были не такими объемными.

Genetico — 178,8 млн рублей.

CarMoney — 600 млн рублей.

«Астра» — 3,5 млрд рублей.

Henderson — 3 млрд рублей.

Привлеченные средства «ЕвроТранс» намерен направить на реализацию инвестиционной программы. До 10 млрд рублей пойдет строительство новых и превращение всех существующих АЗС в универсальные АЗК, в составе которых обязательно наличие быстрых электрозарядных станций мощностью не менее 150 кВт, заправки газом, а также продажа традиционных дизельного топлива и бензинов. Планируется направить остальную часть привлеченных средств на досрочный выкуп АЗК из лизинга.

Компания работает с 1997 года. «ЕвроТранс» входит в топ-10 компаний — операторов автозаправочных комплексов (АЗК) Москвы и Московской области по количеству заправочных станций. Компания управляет сетью АЗК в Москве и Московской области под брендом «Трасса». В настоящее время активы «ЕвроТранс» включают 55 автозаправочных комплексов (АЗК), 4 ресторана при АЗК, 10 зарядных станций для электромобилей, нефтебазу, фабрику-кухню, завод по производству стеклоомывающей жидкости и бензовозный парк. «ЕвроТранс» планирует в дальнейшем развивать направление зарядных стандций для электромобилей. Компания входит в перечень системообразующих предприятий российской экономики, утвержденный Минэкономразвития РФ.

Дивидендная политика компании предполагает, что на выплату дивидендов будет направляться не менее 40% от чистой прибыли. В октябре совет директоров «Евротранс» рекомендовал выплатить дивиденды по итогам девяти месяцев 2023 года в размере ₽8,88 на акцию. Список акционеров, которые будут иметь право на получение дивидендов, планируется сформировать 10 декабря 2023 года. Дивиденды за 2018−2018 годы компания не платила.

В 2022 году выручка владельца сети АЗС «Трасса» выросла на 26% и составила ₽61,9 млрд, EBITDA — ₽6,4 млрд. Чистая прибыль составила ₽1,7 млрд по сравнению с ₽555,9 млн в 2021 году.