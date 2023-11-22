«Южуралзолото» привлекла 7 млрд рублей в ходе IPO

Цена размещения составила 55 коп. за акцию, что соответствует нижней границе ценового диапазона (55−60 коп. за акцию). В результате рыночная капитализация ЮГК составила 117 млрд руб.

В компании отметили, что совокупный спрос инвесторов многократно превысил предложение. Всего было размещено 12,7 млрд акций. В ходе IPO было привлечено более 70 000 новых инвесторов в структуру акционерного капитала.

В результате размещения доля акций в свободном обращении (free float) составит около 6% от увеличенного уставного капитала. Доля крупнейших институциональных инвесторов — около 50% от всего объема.

«Южуралзолото» 13 ноября объявила о начале приема заявок от институциональных и частных инвесторов на участие в IPO. Старт торгов акциями ожидается 22 ноября 2023 г. под тикером UGLD и ISIN RU000A0JPP37. Бумаги включены во второй уровень листинга Мосбиржи. Торговый лот будет содержать 1000 акций.