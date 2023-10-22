Сыграла ставка: сколько будет стоить рубль на неделе с 23 по 29 октября

Укрепление российского рубля на уходящей неделе связано с двумя факторами, считает финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

В первую очередь, это связано с ослаблением американской валюты на рынке Forex и уверенным ростом нефти, с лёгкостью закрепившееся выше отметки $93 за баррель Brent. Владислав Антонов финансовый аналитик BitRiver

Что касается следующей неделеи, то из-за пика налогового периода и ожидаемое большинством аналитиков повышение ставки ЦБ на 100 базисных пунктов (до 14% годовых) также будет поддерживать рубль.

Однако говорить о развороте и серьезном восстановлении позиций рубля к отметкам начала года преждевременно, считает Владислав Антонов.

Сегодня это лишь техническая коррекция и в ее рамках стоит ожидать до конца следующей недели курс доллара в пределах 95,0 — 96,5 ₽, а евро — в диапазоне 98,0 — 102 ₽ Владислав Антонов финансовый аналитик BitRiver

Даниил Болотских, аналитик «Цифра Брокер», также назвал главным фактором рост цен на нефть. Это однозначно позитивный для рубля фактор.

«Мы полагаем, что тенденция на укрепление рубля продолжится на следующей неделе, в том числе на фоне указа об обязательной продаже и репатриации валютной выручки экспортёрами», — добавил аналитик.

Он отметил, что дополнительную поддержку рублю может оказать оценка Банка России в отношении положительного сальдо счета текущих операций в III квартале 2023 года: это $16,6 млрд по сравнению с $9,5 млрд во II квартале 2023 года.

По прогнозам Даниила Болотских, рубль может торговаться в диапазоне 94,3- 96,5 за доллар, 100,3- 102,7 за евро, 12,9- 13,2 к юаню.

Экономист и бывший старший вице-президент банка «Открытие» Константин Церазов, также прогнозирует повышение ставки Банком России на заседании в пятницу, 27 октября.

Поддержку рублю оказывает совокупность факторов, в том числе — раскрытие неизвестных ранее параметров указа об обязательной продаже валютной выручки некоторыми экспортерами, сырьевые цены, приближение налогового периода. Константин Церазов экономист и бывший старший вице-президент банка «Открытие»

«Все эти факторы могут способствовать дальнейшему укреплению российской валюты в рамках диапазона 96−94 за доллар», — резюмировал Константин Церазов.

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