Сыграла ставка: сколько будет стоить рубль на неделе с 23 по 29 октября

Укрепление российского рубля на уходящей неделе связано с двумя факторами, считает финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.
Что касается следующей неделеи, то из-за пика налогового периода и ожидаемое большинством аналитиков повышение ставки ЦБ на 100 базисных пунктов (до 14% годовых) также будет поддерживать рубль.
Однако говорить о развороте и серьезном восстановлении позиций рубля к отметкам начала года преждевременно, считает Владислав Антонов.
Даниил Болотских, аналитик «Цифра Брокер», также назвал главным фактором рост цен на нефть. Это однозначно позитивный для рубля фактор.
«Мы полагаем, что тенденция на укрепление рубля продолжится на следующей неделе, в том числе на фоне указа об обязательной продаже и репатриации валютной выручки экспортёрами», — добавил аналитик.
Он отметил, что дополнительную поддержку рублю может оказать оценка Банка России в отношении положительного сальдо счета текущих операций в III квартале 2023 года: это $16,6 млрд по сравнению с $9,5 млрд во II квартале 2023 года.
По прогнозам Даниила Болотских, рубль может торговаться в диапазоне 94,3- 96,5 за доллар, 100,3- 102,7 за евро, 12,9- 13,2 к юаню.
Экономист и бывший старший вице-президент банка «Открытие» Константин Церазов, также прогнозирует повышение ставки Банком России на заседании в пятницу, 27 октября.
«Все эти факторы могут способствовать дальнейшему укреплению российской валюты в рамках диапазона 96−94 за доллар», — резюмировал Константин Церазов.
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