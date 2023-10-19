Новый вычет: удастся ли правительству привлечь россиян в долгосрочные накопления

Кабинет министров в среду, 18 октября, одобрил поправки в Налоговый кодекс, цель которых — поддержать инвестиционную активность граждан. Предлагается расширить возможности применения механизма налогового вычета при выполнении общего ключевого условия — срок вложений должен составить не менее 10 лет.

Новые правила будут действовать в отношении:

— добровольных взносов по негосударственному пенсионному обеспечению;

— вкладов по программе долгосрочных сбережений, которая будет запущена с начала 2024 года.

Граждане смогут возвращать и часть расходов, потраченных на покупку ценных бумаг.

«Большая проблема для российской экономики заключается в отсутствии “длинных денег”. Это деньги, которые берутся для проектов с долгим сроком окупаемости. Сейчас государство предпринимает новую попытку создать источник длинных денег путем привлечения средств граждан с вкладов на программы долгосрочных инвестиций», — пояснила создатель pro.finansy Ольга Гогаладзе.

Мер по поддержке таких программ несколько — софинансирование со стороны государства, налоговые вычеты, гарантии до 2,8 млн рублей и прочее. Минус этого инструмента для граждан кроется в том, что без потери дохода «вынуть деньги из инвестиций» невозможно в течение длительного периода — больше 10 лет.

Остро стоит и вопрос доверия населения к долгосрочных вложениям в рубле. После распада СССР большая часть россиян теряла вложения и на счетах в банках, и в приватизации, и из-за резкого падения курса нацвалюты, когда цены росли буквально на глазах, как в 1998-м. Сейчас, когда вклады в банках-участниках системы страхования вкладов являются достаточно безопасным истоником инвестиций для населения, этот инструмент не дает обогнать инфляцию. Если переводить инвестиции в долларовый эквивалент, то только за последний год, за счет падения курса нацвалюты, вложения обесценились на 55%.

По мнению экономиста Ольги Гогаладзе, в целом приток средств по программам долгосрочного сбережения возможен, но он вряд ли будет значительным. Слишком высоко недоверие граждан к государственным программам долгосрочного накопления, подчеркнула она.

Чтобы нивелировать риски, для полноценных накоплений на пенсию стоит использовать различные инструменты, добавила эксперт. Начиная от инструментов в рублях с более высокой надежностью, заканчивая собственным инвестиционным портфелем. При этом вложения стоит осуществлять как в рублях, так и в иных валютах. Это поможет защитить заработанное от девальвации и обогнать инфляцию.

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