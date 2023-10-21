Береги честь с молоду: как не испортить кредитную историю в 2023 году

Спрос на любые кредитные продукты подвижен и зависит от разных факторов. Главным из них всегда была и будет стоимость денег для конечного потребителя, а это зависит от ключевой ставки, устанавливаемой регулятором. В России это делает Центробанк.

При высокой ключевой ставке — сейчас она составляет 13% годовых — спрос на кредитование падает. Это явление закономерное — цена денег для заемщика стала выше, чем это было например, в июне, когда ставка ЦБ составляла 7,5%. В условиях высоких ставок кредиты берут только на самое необходимое.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456258928&hd=2&autoplay=1&partner_ext=522" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

С 1 сентября ЦБ ужесточил требования к необеспеченным кредитам, потребзаймам и кредитным картам. Поэтому банки будут внимательнее смотреть на заемщика. В первую очередь будет проверяться кредитная история.

Что нужно знать, чтобы правильно брать у банка взаймы и не испортить себе финансовую репутацию?

Первое: старайтесь не допускать просрочек. Даже если вы когда-то забыли оплатить мобильную связь и у вас накопился долг в 500 рублей или накопились штрафы, и эти долги ушли к приставам, даже такая мелочь может сломать вам планы на потребительский кредит или даже ипотеку.

Второй совет — можно завести кредитную карту, даже если вы ей не пользуетесь. Если вы по этой карте не допускаете просрочек, то за время ее владения накапливается хорошая КИ.

Третье: не стоит допускать просрочек по кредитам и картам: даже 3 дня ухудшают вашу КИ в бюро. На возможность оформления небольших кредитов это не повлияет, а вот при оформлении ипотеки или автокредита небольшие просрочки могут негативно повлиять на сумму одобренного кредита, или ужесточить требования к первоначальному взносу — в случае ипотеки.

Четвертое: нельзя зарывать голову в песок. Если попали в просрочку, не прячьтесь от банков. У них сейчас много возможностей взыскать кредит, а вы должны понимать, что чем дольше вопрос остается нерешенным, тем меньше у вас шанс в дальнейшем получить кредит. С кредитными организациями можно и нужно договариваться. Если в моменте у вас возникли финансовые трудности, обратитесь в банк — там тоже работают люди, а не машины. Банки часто идут на уступки, предоставляя кредитные каникулы: это не испортит кредитной истории, но поможет справиться с временными трудностями и вернуться в график платежей.

Кредиты — это как лекарство, ими надо уметь правильно пользоваться, и быть дисциплинированным при приеме.

Поэтому, прежде чем брать кредиты, важно четко понимать итоговую нагрузку на ваш бюджет. Лучше не брать кредитную нагрузку свыше 50% от суммы общего дохода. Такой показатель является достаточно комфортным для четкого и своевременного исполнения своих обязательств по кредиту.