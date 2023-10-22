02:25 (мск), источник: © РИА Новости

Экономист раскрыл, как рубль вырастет на деньгах Запада

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Использование рубля в расчетах за импорт может укрепить его курс, рассказал в интервью агентству «Прайм» завлабораторией анализа институтов и финансовых рынков Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов.

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Источник: Reuters

По данным Банка России, более 50 процентов российских поставок в Европу в августе оплачивалось в рублях. Российская валюта доминирует в расчетах за ресурсы с Азией, Океанией и странами Карибского региона. Это тоже может позитивно повлиять на рубль, но многое зависит и от валюты расчетов за импорт, уверен экономист.

«Если импорт растет и оплачивается в большей мере за свободно конвертируемую валюту, ее может не хватать, что будет способствовать ослаблению рубля даже при увеличении его доли в российском экспорте», — считает эксперт.

Важно также верно оценивать рублевые запасы в распоряжении нерезидентов, в том числе, их доходы от поставок товаров в Россию. Если они завышают для нас цены, рублей на их счетах копится больше. Их обмен на валюту вновь ослабит рубль, заключил Абрамов.

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