Аналитик спрогнозировал повышение ключевой ставки ЦБ в октябре

«27 октября на очередном заседании ЦБ России ожидается повышение ключевой ставки на 100 базисных пунктов, до 14% годовых. Это обусловлено двумя ключевыми факторами: высоким инфляционным давлением в экономике, ослаблением рубля», — уточнил он.

Эксперт отметил, что за счет повышения ставки монетарные власти рассчитывают сдержать инфляцию и вернуть ее к целевому уровню 4% в 2024 году.

«Вероятность сохранения ставки на уровне 13% оценивается в 25%. Это связано со временной стабилизацией курса рубля на фоне введения правительством обязательной репатриации и продажи валютной выручки на российском рынке», — добавил Антонов.

При этом он обратил внимание на то, что российские банки начали повышать ставки по вкладам заранее. Это говорит о том, что финансовые организации ожидают повышения ставки как минимум на 50 базисных пунктов, объяснил аналитик.

В то же время эксперт привел прогноз по курсу доллара.

«Для доллара по-прежнему цель находится на отметке в 100 рублей до конца года. С высокой вероятностью до конца октября доллар будет находиться в диапазоне 95−98,5 рубля. Спекулянты по-прежнему неплохо мотивированы на торговле против рубля», — заключил Антонов.

Ранее, 10 октября, заместитель председателя Центробанка Алексей Заботкин во время своего выступления в Госдуме заявил, что регулятору придется поддерживать жесткую денежно-кредитную политику и в 2024 году. При этом не исключено усиление ее жесткости по отношению к уже принятым решениям по ключевой ставке, сказал он.

В середине сентября ЦБ повысил ключевую ставку до 13% годовых. Это стало третьим подряд ужесточением денежно-кредитной политики за последнее время. 15 августа регулятор поднял ставку до 12%, 21 июля уровень был увеличен с 7,5 до 8,5% годовых. До этого ставка не менялась с сентября 2022 года.