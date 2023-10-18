Кабмин предлагает применять налоговый вычет к долгосрочным сбережениям граждан

Кабинет министров на заседании рассмотрел поправки в Налоговый кодекс, которые должны сформировать благоприятные условия для долгосрочных сбережений граждан и обеспечить приток инвестиций на финансовый рынок.

Для этого правительство предлагает усовершенствовать механизм налогового вычета, расширив возможность его применения при выполнении общего ключевого условия — срок вложений должен составить не менее 10 лет, пояснил глава кабмина.

Новые правила будут действовать в отношении добровольных взносов по негосударственному пенсионному обеспечению, а также для вкладов по программе долгосрочных сбережений, которая запускается с начала 2024 года.

«Граждане смогут возвращать и часть расходов на приобретение ценных бумаг», — подчеркнул Мишустин. Он ожидает, что нововведения дадут гражданам больше выбора, как преумножить личные накопления.