Эксперт разъяснила, как может проводиться компенсация гражданам советских вкладов

Депутаты рассматривают несколько сценариев решения вопроса выплат «денег со сберкнижки». Самый негативный: признать утратившим силу закона о сохранении ценности сбережений россиян.

Среди более позитивных решений депутаты отметили перевод дореформенных накоплений в долговые обязательства Сбербанка либо согласование их размеров как приоритетные компенсационные выплаты вкладчикам. Если документ будет принят, начать такие выплаты предложили с пожилых граждан в возрасте «78 плюс».

Однако не исключено, что приостановку выплат советских вкладов вновь продлят. На этот раз — до 1 января 2027 года.

В мае 1995 года был подписан и опубликован федеральный закон «О восстановлении и защите сбережений граждан Российской Федерации», гарантирующий сохранность вкладов, открытых до 20 июня 1991 года. На протяжении 20 лет (с 2003 года) в нижнюю палату Парламента на рассмотрение регулярно вносится проект закона о компенсации гражданам их советских сбережений.

Эксперт отметила, что принятые государством обязательства фактически являются внутренним госдолгом. В проекте федерального бюджета должен быть предусмотрен соответствующий источник финансирования этого долга.

Сколько это будет стоить бюджету?

За 30 лет покупательская способность российской валюты существенно изменилась. Сбережения советских времен должны быть пересмотрены, исходя из текущей стоимости нацвалюты. Так, объем средств на погашение гарантированных сбережений оценивается в 2024 году в 61.8 трлн рублей, в 2025 — 64.2 трлн рублей, а в 2026 — 66.8 трлн рублей.

Отметим, что совокупные расходы федерального бюджета в планируемую трехлетку составляют 36.6, 34.4 и 35.6 трлн рублей соответственно.

В текущих макроэкономических условиях рассчитывать на погашение данных обязательств не приходится: федеральный бюджет на 2024−2026 годы спланирован с дефицитом и дополнительных источников дохода на данные цели не предусмотрено.

А докажите

За давностью лет у многих вкладчиков времен СССР могут быть утеряны советские сберкнижки. Однако это не означает, что восстановить данные невозможно.

Не смотря на то, что нынешний Сбербанк не являемся правопреемником Сберегательного банка СССР, справку о вкладах советского периода возможно получить в его отделениях.

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