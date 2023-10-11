Путин подписал указ об обязательной продаже валюты некоторыми российскими экспортерами

«Согласно указу, утверждается перечень таких экспортеров. Они будут должны начиная с даты, которая устанавливается правительством России, зачислять на свои счета в уполномоченных банках заработанную иностранную валюту и осуществлять обязательную продажу на внутреннем рынке этой иностранной валюты», — сказал Песков.

Представитель Кремля уточнил, что «процент валюты, которая будет подлежать обязательной продаже, будет установлен правительством России». Он добавил, что мониторинг обязательной продажи валюты будет осуществлять Финансовая служба по финансовому мониторингу.

«Согласно указу и в целях его реализации упомянутая федеральная служба будет назначать уполномоченных представителей в те самые российские экспортеры. Указ детально прописывает полномочия представителей, которые будут назначаться в компании», — рассказал Песков. Он добавил, что правительству предписывается в семидневный срок принять акты, необходимые для реализации указа, и уведомить российских экспортеров о включении их в упомянутый перечень.

Указ подписан в соответствии с федеральным законом 4 июня 2018 года № 127 «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и иных иностранных государств».

Об обязательной продаже валютной выручки экспортерами

Президент РФ 28 февраля 2022 года подписал указ, согласно которому резиденты — участники внешнеэкономической деятельности (ВЭД) обязаны были продавать 80% иностранной валюты, зачисленной на счета участников ВЭД в уполномоченных банках на основании внешнеторговых контрактов, заключенных с нерезидентами. Позднее доля была снижена до 50%. С 10 июня 2022 года требование к экспортерам по продаже 50% валютной выручки было отменено.