Годовая инфляция в сентябре ускорилась до 6%

В сентябре потребительская инфляция в России составила 6% в годовом выражении, сообщил Росстат. Это максимальное значение темпов роста цен с февраля 2023 года, когда оно достигало 11%.

В начале октября Минэкономразвития информировало о достижении годовой инфляции уровня 5,94% (на основе недельных данных по инфляции). В августе инфляция, по данным Росстата, составила 5,15% год к году. Целевой показатель Центробанка, который таргетирует инфляцию на уровне 4%, она превысила еще в июле.

По сравнению с августом потребительские цены в сентябре выросли на 0,87%. Это самый высокий месячный рост цен с апреля 2022 года (весной того года инфляция подскочила на фоне ослабления рубля и нарушения цепочек поставок из-за санкций). Если смотреть только на показатели месячной инфляции в сентябре, это самой большой прирост цен с 2000 года, когда рост цен в сентябре к августу составил 1,32%.

Что подорожало сильнее всего

Среди товарных категорий наиболее сильный годовой рост цен зафиксирован в плодовоовощной продукции — на 25,87% к сентябрю прошлого года. Годом ранее (в сентябре 2022 года по сравнению с сентябрем 2021-го) цены на овощи и фрукты снизились на 3,89%. Услуги подорожали в годовом выражении на 9,7%.

Лидером подорожания как среди овощей, так и всех продовольственных и непродовольственных товаров, а также услуг стали помидоры. Рост цен на них в сентябре составил 21,7% к августу (разбивку по динамике цен на отдельные товары в годовом выражении Росстат не приводит). При этом в 16 регионах цены на помидоры увеличились на 40−74%, отмечает Росстат.

Среди плодоовощей значительное подорожание также зафиксировано у бананов (на 19,3% к августу), огурцов (на 13,2%), апельсинов (на 12,2%), чеснока (на 3,7%) и груш (на 3,6%). Из других продовольственных товаров сильнее всего по сравнению с августом выросли цены на куры охлажденные и мороженные (на 5,67%), яйца куриные (на 7,83%). В сентябре РБК сообщал про рекордный с начала 2000-х двухмесячный скачок цен на апельсины в России.

Вместе с тем ведомство отмечает снижение цен на капусту белокочанную (на 22,7% к августу), морковь (на 17,6%), картофель (на 13,9%), лук репчатый (на 13,5%), яблоки (на 9,6%), виноград (на 7,1%), свеклу (на 6,6%). Сахар-песок подешевел на 0,82%.

Рост цен на плодоовощную продукцию в годовом выражении, во-первых, отражает эффект низкой базы прошлого года: из расчета ушли летние месяцы прошлого года, когда предложение на рынке плодоовощей было временно избыточным. Во-вторых, недавнее ускорение роста цен связано со снижением урожая из-за жаркого лета и недостатком сезонной рабочей силы, говорит автор Telegram-канала «Твердые цифры», экономист Родион Латыпов.

Насколько подорожали поездки и бензин

Категория непродовольственных товаров в целом увеличилась в цене на 4,56% в годовом выражении. Наибольший рост цен зафиксирован на газовое моторное и дизельное топливо — на 6,2% к предыдущему месяцу. Цены на автомобильный бензин выросли в сентябре, по данным Росстата, на 2,1%.

Правительство 21 сентября ввело временные ограничения на экспорт автомобильного бензина и дизельного топлива. Мера призвана стабилизировать цены на топливо на внутреннем рынке. Владимир Путин на совещании с кабмином 27 сентября поручил «более оперативно» реагировать на растущие цены на бензин и дизельное топливо.

Цены на услуги по итогам сентября увеличились на 9,66% в годовом выражении, сообщил Росстат. Сильнее всего по сравнению с августом подорожали поездки в ОАЭ и Египет (на 13,6 и 12,1% соответственно), а также обучение в организациях среднего профессионального образования (на 10,9%).

Какую инфляцию ждать по итогам года

Минэкономразвития прогнозирует, что по итогам 2023 года инфляция составит 7,5%, ЦБ ожидает показатель на уровне 6−7%. По словам зампреда Банка России Алексея Заботкина, сейчас темпы роста цен проходят максимальную точку и в последующие месяцы будут замедляться вместе с темпами роста внутреннего спроса с учетом проводимой денежно-кредитной политики. В сентябре ЦБ повысил ключевую ставку на 1 п.п. до 13% на фоне высокого инфляционного давления в экономике.

Аналитики «Ренессанс Капитала» прогнозируют инфляцию на конец 2023 года на уровне 6,5%. «Мы исходим из ожиданий, что мы увидим охлаждение роста кредита и спроса уже в четвертом квартале, а эффект переноса в цены произошедшего ослабления рубля, вероятно, сейчас проходит пики по темпам и будет постепенно затухать до конца года», — говорит главный экономист «Ренессанс-Капитала» по России и СНГ Софья Донец. По ее словам, это означает, что текущие темпы инфляции (месяц к месяцу с сезонной корректировкой) прошли пик как раз в сентябре.

«Минэкономразвития в своем прогнозе, видимо, исходит из сохранения высоких сентябрьских темпов стабильно до декабря. Такой риск есть и, на наш взгляд, прежде всего, он связан с точечными факторами на стороне предложения, как недавняя ситуация с топливом, например», — уточнила Донец.

Другого мнения придерживается главный макроэкономист управляющей компании «Ингосстрах-Инвестиции» Антон Прокудин. Он считает, что инфляция ускорится из-за эффекта переноса валютного курса. «На конец года она может составить даже более 9%», — говорит он. Эксперт отмечает, что Минэкономразвития и ЦБ несколько раз пересматривали свои прогнозы по инфляции в сторону повышения, «но они все еще остаются заниженными».

Сентябрьские данные говорят о том, что динамика инфляции значимо отклоняется вверх от прогнозного диапазона, закладываемого властями на конец 2023 года, солидарен Латыпов.