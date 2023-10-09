Нефть по $200: эксперты раскрыли худший сценарий ближневосточного конфликта

Баррель европейского эталона нефти Brent на открытии торгов в понедельник вырос сразу на 4,4 доллара — до 89 долларов. В пятницу, за день до обострения палестино-израильского конфликта, торги закрылись на отметке 84,6 доллара за барр. нефти. Американский сорт WTI подорожал c 82,7 до 86,8 долларов за баррель. О резкой смене настроения инвесторов, которые пополам делят рынок нефтяных фьючерсов наряду с реальными потребителями нефти, говорит тот факт, что в первую неделю октября нефть постепенно и непрерывно дешевела, потеряв 10 долларов своей стоимости, или 11% с понедельника по пятницу. Нефти пророчили и дальнейшее падение из-за предпочтений инвесторов вкладываться в более доходные и перспективные активы, включая дорожавший доллар.

Однако в понедельник почти половина этих потерь была отыграна всего за несколько минут: на рынке оказались готовы к ценам и по 100−150 долларов за баррель, как это было в феврале-марте 2022 года, когда существовала угроза прекращения поставок нефти из РФ. Более того, не исключается рост и до нового рекорда в 200 долларов за баррель.

«Любой всплеск нестабильности на Ближнем Востоке формирует премию к нефтяным ценам», — заявил Александр Бахтин, инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций».

Действительно, в текущей ситуации не исключаются потенциальные риски втягивания в ситуацию других стран региона, в том числе нефтедобывающих, что значительно повысит вероятность перебоев с поставками энергоносителей из этого региона. Александр Бахтин инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций»

Инвесторов беспокоят сообщения о возможном участии в противостоянии Израиля и Палестины других стран. В частности, Иран поддержал нападение на Израиль: первые лица заявили, что вина за эскалацию конфликта лежит целиком и полностью на Израиле.

«Но пока что рынок не верит в негативный сценарий. Мы считаем, что по мере развития событий цены на нефть могут выйти в зону 90−95 за баррель и сохранится высокая чувствительность к новостному фону, однако факторы спроса и предложения относительно быстро нормализуют ценовой баланс», — сообщил Александр Бахтин.

Около 40% всей мировых поставок нефти поставляется из стран Персидского залива в другие регионы через Ормузский пролив в Аравийское море и Индийский океан и далее. С южной стороны пролив граничит с Саудовской Аравией, одним из крупнейших нефтепроизводителей в мире, а с другой стороны с Ираном, который входит в число крупнейших нефтедобывающих стран альянса ОПЕК: между двумя этими государствами самое узкое место пролива. Этим транспортным путем проходит порядка 17 миллионов баррелей сырой нефти и конденсата каждый день.

«Я думаю, что пока перекрытие Ормузского пролива является маловероятным сценарием, и возможно лишь в случае полномасштабной войны на Ближнем Востоке», — сказал заведующий сектором экономического департамента Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев.

В случае проблем с судоходством в Персидском заливе цены на нефть в моменте могут вырасти до 150−200 долларов за баррель, т.к. поставки из региона критически важны для Китая, Индии и развитых стран, а запасы нефти в хранилищах в последние два года снижались, оказавшись на минимальных за последние 5 лет уровнях. Сергей Кондратьев заведующий сектором экономического департамента Института энергетики и финансов

«Сейчас более вероятно ужесточение санкций США против Ирана, хотя и здесь Белый дом будет проявлять осторожность, учитывая уже высокие цены на бензин в США и высокие электоральные риски при дальнейшем росте цен», — отметил Сергей Кондратьев.

Что угрожает нефтяному рынку?

Израиль соседствует с Египтом, Палестиной, Иорданией, Сирией, Ливаном. Со стороны Средиземного моря — с палестинским анклавом Сектор Газа. Напрямую военные действия не влияют на поставки нефти из Персидского залива. Но геополитическое напряжение в этом районе не раз осложняло поставки из Ближневосточного региона, который обеспечивает почти половину глобального рынка нефти, согласно данным ОПЕК и Международного энергетического рынка.

Тегеран во время нового витка санкционного давления на исламскую республику ранее не раз заявлял, что готов заблокировать Ормузский пролив в случае «угрозы стране и ее гражданам», и не раз блокировал одиночные танкеры. США в ответ на это неоднократно заявляли, что готовы предоставить охрану танкерам в Ормузском проливе.

Иран после атаки палестинцев на Израиль заявил 7 октября, что не участвует в конфликте, но поддерживает усилия Палестины в борьбе за освобождение своих территорий. По данным The Wall Street Journal, Тегеран и ливанская организация «Хезболла» помогали палестинскому движению ХАМАС в нападении на Израиль.

На этом фоне растут риски нападения Израиля на Иран, считает Citigroup Inc., один из влиятельнейших финансовых конгломератов в мире. Даже в лучшем случае, если Иран не будет втянут в войну, противостояние Израиля и ХАМАС снижает ожидания, что Саудовская Аравия сократит или отменит ограничения добычи на 1 миллион баррелей в день, как планировалось ранее, говорится в обзоре Citigroup. А это увеличит дефицит нефти на мировом рынке.

Иран, находящийся под санкциями, в 2023 году смог компенсировать сокращение добычи, которое добровольно взяли на себя Россия и Саудовская Аравия в объеме около 1,5 млн баррелей в сутки. Стране удалось нарастить добычу до пятилетнего максимума, согласно данным Международного энергетического агентства (МЭА).

В результате Иран сдержал рост мировых цен на рынке нефти. Если Тегеран попадет под новые санкции или будет втянут в войну, то на сырьевом рынке образуется дефицит в объеме около 3,4 млн баррелей нефти в день. Этого достаточно для быстрого роста сырьевых цен. Для сравнения: Россия добывает порядка 9,4 млн баррелей, Саудовская Аравия — около 9 млн баррелей в сутки, по данным МЭА. «Мировые поставки в 2023 году вырастут на 1,5 млн баррелей в сутки, причем основными источниками роста будут США, Иран и Бразилия», — утверждало МЭА до начала ближневосточного конфликта. Однако изменение ситуации на рынке нефти будет напрямую зависеть от длительности военного противостояния Израиля и ХАМАС и от того, какие дальнейшие шаги предпримет мировое сообщество.

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