Эксперты оценили вероятность шатдауна в США и риски инвесторов

Предыдущая угроза приостановки финансирования американского правительства была всего три месяца назад: тогда спорили о потолке госдолга. В результате президент США Джо Байден отменил до 2025 года предельный размер госзаимствований как предмет спора. На прошлой неделе госдолг обновил очередной рекорд и превысил новый уровень — выше 33 трлн долларов, следует из данных Минфина США.

Госдолг, который в 2021 году превысил размер экономики США и теперь превышает ВВП страны на треть, до 2025 года может еще не раз обновить рекорд.

День Х

С 1 октября в США начинается новый финансовый год. К этому времени Конгресс должен согласовать проект бюджета или хотя бы резолюцию по краткосрочному финансированию правительственных расходов. Если финансирование к этой дате не согласуют, то работа части правительственных агентств будет приостановлена. «Такая ситуация только за последние 10 лет складывалась уже трижды, а с 1981 года — 14 раз», — напомнила Ольга Беленькая, руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам».

Осталось совсем немного, а разделенный Конгресс (в Сенате небольшое большинство принадлежит демократам, а в Палате представителей — республиканцам) пока находится в противоречии. Каждый готов отклонить законопроект, который одобрят оппоненты.

Сенат опубликовал документ о временном бюджете США до 17 ноября, но республиканцы не готовы его поддержать. В свою очередь, Палата представителей проголосовала по своему проекту временного финансирования бюджета в пятницу. Часть разногласий связана с объемами финансирования военной поддержки Украины — от него в целом не отказываются ни демократы, ни республиканцы. Также речь идет о возобновлении строительства стены на границе с Мексикой.

На время остановки работы правительства федеральные служащие, чья работа считается «несущественной» — библиотеки, музеи, государственные статические службы и так далее, будут отправлены в отпуск без зарплаты. Сотрудники, чья работа считается «жизненно важной», продолжат работать, но тоже без зарплаты.

NASA (Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства) уже опубликовало инструкции для своих сотрудников и партнеров на время приостановки своей работы с тегом шатдауна — «все уходят в отпуск».

«Близость дедлайна при отсутствии какого-то настроя на компромисс означает, что угроза шатдауна очень высока. Сотни тысяч федеральных служащих, не выполняющих критически важных функций, будут отправлены во временные отпуска до тех пор, пока Конгресс не примет бюджетный план», — пояснила Ольга Беленькая.

К 1 октября вопрос по бюджету США на 2024 год может быть не решен. Под вопросом законопроект о временном финансировании органов государственной власти до середины ноября. Соглашение может быть достигнуто с задержкой на несколько дней. Оксана Холоденко начальник отдела аналитики и продвижения «БКС Мир инвестиций»

Кто из инвесторов пострадает

«Шатдаун — не столь критичное для рынков событие, как угроза дефолта США. Непосредственные последствия от шатдаунов обычно бывают краткосрочными и незначительными, но они могут быть тем больше, чем на более долгий срок будет нарушена деятельность госорганов», — отметила Ольга Беленькая.

Среди секторов, которые могут пострадать от негативных последствий шатдауна, прежде всего, услуги и туризм, считает экономист. Статистические службы во время шатдауна не публикуют экономические отчеты, от которых, в частности, будет зависеть решение ФРС по процентным ставкам. По данным Ассоциации туристической индустрии США, туристический сектор может потерять 140 миллионов долларов в день из-за остановки работы.

«Приостановка работы правительства в этом году выглядела вероятной в течение нескольких месяцев, и теперь мы считаем, что вероятность возросла до 90%», — сообщается в прогнозе Goldman Sachs. «Малый бизнес будет терять более 100 миллионов долларов во время закрытия правительства», — заявили в администрации президента США.

В четверг в Белом доме заявили о подготовке к приостановке финансирования — в госслужбы рассылаются предупреждения и инструкции, что делать в такой ситуации.

Хотя мы ожидаем, что остановка закончится через 2−3 недели, возможно более одной остановки. Обе партии расходятся во мнениях по поводу предложений по расходам, и любое соглашение о возобновлении работы правительства после вероятного закрытия, скорее всего, истечет до конца года, что потенциально может привести к очередному прекращению финансирования. Goldman Sachs инвестбанк

К тому же международное рейтинговое агентство Moody’s — единственный институт, который еще поддерживает кредитный рейтинг США на высшем уровне ААА, — недавно предупредило, что шатдаун может иметь неблагоприятное влияние на кредитный рейтинг США как свидетельство ослабления институциональной и управленческой силы государства в условиях возрастающей политической поляризации.

Финансовые рынки теоретически могут даже обрадоваться шатдауну, если убедят себя, что в случае замедления роста американской экономики ФРС сможет смягчить свою позицию — не повышать процентную ставку до конца года или раньше начать ее снижение. Ольга Беленькая руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам»

​Но американские акции могут даже подорожать, считает ​Оксана Холоденко, начальник отдела аналитики и продвижения «БКС Мир инвестиций».

Статистика с 1976 г. указывает на рост индекса S&P 500 в случае шатдауна .Среднее увеличение на 4,4%. Четыре крупных инцидента сопровождались ростом от близкого к 0% до 10%. Другой вариант — принятие экстренных мер непосредственно в выходные. Экономический эффект в случае реализации негативного сценария, скорее всего, будет минимальным. Органы государственной власти могут некоторое время финансироваться за счет экстренных механизмов, включая выпуск краткосрочных векселей. Оксана Холоденко начальник отдела аналитики и продвижения «БКС Мир инвестиций»

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