Призрак шатдауна: как остановка работы правительства США повлияет на рынки

Правительство США в очередной раз может временно приостановить работу на фоне разногласий в Конгрессе по поводу бюджета правительства на предстоящий финансовый год, который начинается 1 октября 2023 года. Если конгрессмены не смогут договориться, правительство может временно перестать выполнять некоторые свои функции, а в неоплачиваемый отпуск отправятся около 1 млн человек.

Такая ситуация периодически возникает в США из-за разногласий республиканцев и демократов в Конгрессе или конгрессменов и президента при утверждении расходов на правительство. С 1976 года таких остановок работы было 21. При этом сотрудники части некритичных для функционирования государства ведомств отправляются в неоплачиваемый отпуск. Последний шатдаун случился в 2018 году — тогда парламентарии не могли договориться о выделении $5,7 млрд на обещанную Дональдом Трампом стену на границе с Мексикой. Тот шатдаун стал самым долгим в истории и длился 35 дней.

Последствия от этого события не настолько значительные, как если бы США столкнулись с дефолтом по выплате долгов, констатирует The Washington Post. Однако эффект может быть достаточно негативным: по мнению аналитиков Goldman Sachs, остановка работы правительства, к примеру, может способствовать падению роста ВВП.

Не отрицает значимости этого фактора и министр финансов страны Джанет Йеллен.

Неспособность Конгресса принять закон о поддержке работы правительства может замедлить темпы экономического роста США. Джанет Йеллен министр финансов США

Сможет ли США избежать шатдауна и как это скажется на финансовых рынках?

Сокращение выплат и импичмент

Основное противоречие в этот раз состоит в том, что демократы хотят наращивать финансирование государственных программ, в то время как республиканцы, наоборот, стремятся к тому, чтобы сократить поддержку некоторых инициатив.

В конце августа администрация президента Джо Байдена опубликовала документ, из которого следует, что для реализации конкретных программ потребуется дополнительное финансирование. Речь идет в первую очередь о государственных льготах и социальном обеспечении.

Республиканцы в Палате представителей 17 сентября представили временное решение — законопроект, из которого следует, что финансирование правительства продолжится до 31 октября, однако для этого на 7,8% должно быть сокращено дискреционное финансирование — тот размер денежных средств, которые распределяются по усмотрению действующей администрации.

Business Insider предполагает, что конгрессмены вряд ли договорятся даже о такой временной мере. Голосование по этому законопроекту пройдет 21 сентября в Палате представителей (один из законодательных органов в США). Однако если в Палате представителей у республиканцев большинство, то в Сенате (второй законодательный орган страны) в большинстве своем представлены демократы.

Чтобы резолюция вступила в силу, нужно, чтобы она прошла сразу два этих органа — и Сенат, и Палату представителей, что на фоне серьезных разногласий маловероятно, отмечает Business Insider. Ситуацию осложняет и то, что в 2024 году состоятся президентские выборы: демократы хотят остаться у власти, из-за чего в том числе и наращивают финансирование для поддержки экономики, республиканцы же, наоборот, хотят этому процессу помешать.

У конгрессменов есть и другой не менее важный вопрос — расследование в рамках процедуры импичмента президенту США Джо Байдена. Расследование сосредоточено на утверждениях о том, что Байден получил финансовую выгоду от зарубежных деловых сделок своего сына Хантера Байдена. Однако, если наступит шатдаун, ведение подобного расследования будет сильно затруднено.

Таким образом, приостановка работы правительства США может стать выгодной как для демократов, так и для республиканцев: первые смогут добиться отсрочки расследования в рамках процедуры импичмента президента Байдена, а вторые — настоять на сокращении финансирования государственных программ. На этом фоне риск кратковременного шатдауна высок, считает стратег по фондовым рынкам Freedom Finance Global Михаил Степанян.

Каковы последствия

Если правительству в итоге придется приостановить работу, то многие его функции перестанут исполняться. Например, может быть приостановлена выдача некоторых важных документов, таких как паспорта или визы, может быть задержан выход государственной статистики, подготовка законопроектов.

Ключевые функции правительства, такие как охрана правопорядка и оказание медицинской помощи, государство будет оказывать без перебоев даже во время приостановки работы правительства. Правительство также продолжит осуществлять выплаты по государственным облигациям.

Представитель Госдепартамента и Министерства обороны США рассказали Reuters, что возможная приостановка работы правительства может повлиять на международные поставки оружия из США, в том числе на Украину и Тайвань. Заместитель помощника госсекретаря по региональной безопасности Мира Резник отметила, что бюро по политическим и военным вопросам Госдепартамента не может обрабатывать новые лицензии или новые военные продажи для любого партнера во время шатдауна. «Это то, чего нам определенно хотелось бы избежать», — заявила она на слушаниях в Палате представителей.

Длительное закрытие правительства США, которое с большой вероятностью состоится в октябре, может также остановить федрезерв от повышения ставок в ноябре, так как вызовет опасения по поводу надежности экономики США, заявили аналитики фирмы по управлению инвестициями PIMCO.

«Если правительство закроется, то скорого катализатора для его открытия может и не быть, учитывая сложные отношения между республиканцами и демократами», — сказала глава отдела государственной политики PIMCO Либби Кантрилл. По оценкам стратегов Goldman Sachs, каждая продлившаяся неделя закрытия правительства США будет сокращать экономический рост страны на 0,2%.

Помимо прямых экономических издержек, опрошенные Yahoo Finance эксперты видят дополнительный риск после закрытия правительства в потенциальном снижении кредитного рейтинга США. В августе этого года одно из трех крупнейших международных рейтинговых агентств Fitch понизило кредитный рейтинг США на ступень ниже максимального. Теперь эксперты размышляют, что на фоне вопроса о закрытии американского правительства на аналогичный шаг может пойти и Moody’s — последнее крупное агентство, которое сохраняет максимальный кредитный рейтинг для США.

«Moody’s может потенциально поставить США под наблюдение, если закрытие правительства, к примеру, затянется», — указывает управляющий директор по политическим исследованиям Strategas Securities Жаннет Лоу. Как минимум Fitch получит больше аргументов для снижения рейтинга, соглашается главный стратег по политике США в AGF Investments Грег Вальер.

Что это для инвесторов

Инвесторы, скорее всего, не пострадают от происходящего, считает MarketWatch. Согласно данным издания, с 1978 года произошло шесть приостановок работы правительства, которые длились пять и более дней. Однако во все эти периоды индекс S&P 500 не снижался, а, наоборот, рос, отмечает MarketWatch. Согласно статистике Morgan Stanley, с 1976 года индекс S&P 500 в среднем прибавлял 4,4% за весь период шатдауна.

Важно отметить, что давление на динамику ВВП временное: по оценкам бюджетного управления Конгресса, снижение ВВП в рамках шатдауна обычно компенсируется позже, а не ведет к чистому сокращению ВВП по итогам периода. Михаил Степанян стратег по фондовым рынкам Freedom Finance Global

В силу временного характера явления и негативная реакция рынка также краткосрочна, продолжает эксперт. «Таким образом, рост вероятности шатдауна в США может оказаться локальным и дополнительным фактором давления, но не окажет длительного влияния на рынок», — указывает он.